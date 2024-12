NSND Xuân Bắc: "Tôi không tham gia Táo quân 2025"

Chiều 31/12 tại Hà Nội, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức Họp báo thường kỳ quý IV năm 2024.

NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục nghệ thuật biểu diễn - cho biết, anh nhận nhiệm vụ quản lý cục tròn 2 tháng. Căn cứ vào bản tổng kết của Cục và các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh gửi về, anh cho rằng, ngành biểu diễn trong năm qua có thành công, thành tựu bước đầu.

NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục nghệ thuật biểu diễn - đánh giá cao 2 chương trình "Anh trai say hi" và "Anh trai vượt ngàn chông gai" (Ảnh: Nam Nguyễn).

NSND Xuân Bắc nhận xét, bên cạnh những chương trình do bộ, cục quản lý thì cũng có những chương trình rất quy mô, hoành tráng. Nam nghệ sĩ nhắc tới 2 chương trình để lại tiếng vang, được đông đảo khán giả ủng hộ là Anh trai say hi và Anh trai vượt ngàn chông gai.

"Có những chương trình trước đây, chúng ta bán mãi không hết vé, còn bây giờ thì có chương trình không có vé để bán. Đó là tín hiệu đáng mừng. Sắp tới, chúng tôi sẽ trao đổi với hai đơn vị tổ chức hai chương trình này, để có sự đánh giá, tham mưu những cơ chế chính sách phù hợp để những chương trình như vậy được diễn ra", NSND Xuân Bắc chia sẻ.

Nam nghệ sĩ cũng cho biết, nếu đánh giá về quy mô, hiệu quả kinh tế, hiệu ứng xã hội với những chương trình như vậy, Việt Nam đã có bước đầu của một nền công nghiệp văn hóa, khi các chương trình giải trí gây ấn tượng, có tiếng vang.

Chia sẻ thêm với phóng viên Dân trí tại sự kiện, NSND Xuân Bắc cho biết anh không tham gia chương trình Táo quân 2025. Bức ảnh các nghệ sĩ đưa lên là khi anh đến thăm các đồng nghiệp thân thiết tại nơi tập luyện.

Chưa bao giờ, ngành giải trí của Việt Nam lại được nhắc đến nhiều với những thành tích nổi bật như thời gian qua. Năm 2024 được xem là năm thành công rực rỡ của những bộ phim, chương trình giải trí thu hút sự quan tâm của khán giả.

Mới đây, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu trong năm 2024, các chương trình Anh trai say hi, Anh trai vượt ngàn chông gai, phim Mai, Lật mặt... lọt top sự kiện của năm.

Các chương trình này nằm trong sự kiện "Công nghiệp văn hóa đột phá với các chương trình có tầm vóc, sức thu hút và hiệu ứng xã hội lớn".

Tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2024 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 của ngành văn hóa, thể thao và du lịch với chủ đề Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc - Động lực phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam vào ngày 18/12, PGS. TS Nguyễn Thị Thu Phương - Viện trưởng Viện Văn hóa nghệ thuật Quốc gia Việt Nam - chia sẻ, nhà sản xuất của Anh trai vượt ngàn chông gai cũng xác nhận, doanh thu của chương trình này là hơn 340 tỷ đồng.

Bà Thu Phương cho rằng, sự kết hợp giữa truyền thống và sáng tạo, tạo nên sức bật cho ngành công nghiệp giải trí tại Việt Nam.