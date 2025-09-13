Hồ Quang Hiếu khoe ảnh cưới với vợ kém 17 tuổi, đám cưới chỉ 80 khách

Ca sĩ Hồ Quang Hiếu và bà xã Tuệ Như vừa thực hiện bộ ảnh cưới trước thềm lễ thành hôn, dự kiến diễn ra vào ngày 19/9 tại TPHCM.

Bộ ảnh được chụp tại một phim trường ở Long An, mang tinh thần ấm áp, giản dị nhưng không kém phần sang trọng. Tuệ Như chọn dáng váy đuôi cá giúp tôn chiều cao 1,7m, trang điểm nhẹ nhàng, khoe nhan sắc ngọt ngào như hoa hậu.

Ảnh cưới của Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Điểm nhấn của bộ ảnh là sự xuất hiện của bé Nguyễn Trần Quang Vinh (tên gọi thân mật là Hin) - con trai đầu lòng mới 8 tháng tuổi của cặp đôi. Nam ca sĩ nói sự góp mặt của con khiến khoảnh khắc hạnh phúc của vợ chồng anh trở nên trọn vẹn hơn.

"Niềm vui của tôi tăng gấp đôi khi ảnh cưới có thêm sự góp mặt của con trai. Ban đầu Hin còn quấy khóc vì buồn ngủ, nhưng khi thay đồ thì bé hợp tác vui vẻ cùng bố mẹ", Hồ Quang Hiếu chia sẻ.

Nam ca sĩ tiết lộ, đám cưới sẽ được tổ chức ấm cúng, đúng với tính cách hướng nội của cả hai. Hôn lễ chỉ mời khoảng 80 khách, chủ yếu là gia đình, bạn bè thân thiết và một số nghệ sĩ.

"Đám cưới là ngày vui, chúng tôi không đặt ra quy định phức tạp nào. Chỉ cần mọi người đến chung vui và mặc đúng dress code (quy định trang phục) để hình ảnh thêm đẹp là đủ", anh nói.

Ảnh cưới của cả hai còn có sự góp mặt của con trai (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo kế hoạch, ngày 15/9, lễ vu quy sẽ diễn ra tại quê nhà cô dâu ở Cà Mau. Sau đó, hôn lễ được tổ chức tại một khu nghỉ dưỡng ở TPHCM, trong không gian lãng mạn và gần gũi, đúng tinh thần giản dị mà cặp đôi mong muốn.

Sau hai năm gắn bó và cùng trải qua hành trình chào đón con trai đầu lòng, Hồ Quang Hiếu cho biết anh bước vào ngày cưới với tâm thế thoải mái.

"Chúng tôi đã quá quen thuộc với nhau, hai bên gia đình cũng trở nên thân thiết, vì vậy niềm vui trong ngày trọng đại này càng trọn vẹn hơn", nam ca sĩ tâm sự.

Nhan sắc vợ kém tuổi của Hồ Quang Hiếu được khen xinh như hoa hậu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hồ Quang Hiếu (SN 1983) công khai tình cảm với người mẫu Tuệ Như (SN 2000, quê Cà Mau) vào tháng 4/2023, chỉ 3 tháng sau khi hẹn hò. Một tháng sau, cả hai hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn.

Đến tháng 8/2023, họ tổ chức lễ đính hôn tại thị trấn Năm Căn (Cà Mau), rồi dọn về chung sống và lên kế hoạch sinh con trước khi làm đám cưới.

Đầu năm nay, Tuệ Như sinh con trai đầu lòng. Hồ Quang Hiếu hạnh phúc chia sẻ, anh biết ơn những hy sinh của vợ và trân trọng cuộc sống gia đình hiện tại.