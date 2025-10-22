NSND Xuân Bắc: "Cần hạn chế các tài khoản ảo trên mạng xã hội"

Ngày 22/10, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức hội thảo lấy ý kiến Dự thảo Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trên không gian mạng.

Ông Lê Hải Bình - Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch - chia sẻ tại sự kiện (Ảnh: Xuân Trường).

Sự kiện được tổ chức dưới sự chủ trì của Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình, cùng sự tham dự của Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm và các bộ, ngành, đơn vị liên quan.

Phát biểu tại hội thảo, ông Lê Hải Bình - Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch - cho rằng, không gian mạng là một phần không thể tách rời của đời sống xã hội. Nó tác động rất lớn đến tâm tư, tình cảm, cảm xúc, nhận thức và hành vi đạo đức của con người.

Đây là môi trường song song với không gian thực, nơi con người vừa được pháp luật bảo vệ, vừa phải ứng xử có văn hóa và trách nhiệm.

Thứ trưởng Lê Hải Bình nhấn mạnh rằng, trong thời đại số, chúng ta đều nhận thức rõ ràng về tác động sâu sắc của không gian mạng đối với đời sống xã hội, đối với từng cá nhân. Song song với những tiện ích và cơ hội mà nó mang lại, môi trường mạng cũng đặt ra không ít thách thức.

Trong đó, sự gia tăng của những hành vi lệch chuẩn, phản văn hóa trên mạng xã hội đang gây ảnh hưởng tiêu cực tới quá trình hình thành nhân cách, đạo đức và lối sống của thanh thiếu niên, khiến nhiều bậc cha mẹ không khỏi lo ngại. Trước thực tế đó, việc xác lập những chuẩn mực ứng xử trên không gian mạng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Theo Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình, bên cạnh hệ thống pháp luật hiện hành, Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trên không gian mạng khi được ban hành, sẽ là công cụ quan trọng góp phần hình thành một môi trường mạng lành mạnh, văn minh, nơi các giá trị tốt đẹp, nhân văn được lan tỏa rộng rãi.

Ông Trần Thanh Lâm - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương - cho rằng, việc ban hành Bộ quy tắc ứng xử là hết sức cần thiết.

"Việt Nam là một trong những quốc gia rất cởi mở trong việc chào đón các doanh nghiệp công nghệ, nền tảng mạng xã hội hoạt động tại Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh gia tăng trải nghiệm cho người dùng thì hoạt động trên không gian mạng cũng phát sinh nhiều diễn biến phức tạp.

Bên cạnh các quy định của pháp luật thì việc ban hành Bộ quy tắc ứng xử văn hoá trên không gian mạng được kỳ vọng sẽ tác động trực tiếp tới người dùng mạng xã hội tại Việt Nam", ông Trần Thanh Lâm nhấn mạnh.

Tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - thông tin cho biết, Việt Nam có hơn 70 triệu người dùng Internet, chiếm 79,1% dân số với thời gian sử dụng trung bình gần 7 giờ mỗi ngày.

Hiện có khoảng 78 triệu tài khoản mạng xã hội, phần lớn trên các nền tảng nước ngoài như Facebook, TikTok, YouTube... Sự phát triển bùng nổ này mang lại cơ hội nhưng cũng là "con dao hai lưỡi" với những tác động tiêu cực tới nhiều lĩnh vực khác nhau trong đời sống xã hội, đặt ra nhiều thách thức trong việc bảo vệ bản sắc văn hóa số Việt Nam.

Việc này đòi hỏi sự quan tâm đặc biệt từ cơ quan quản lý, doanh nghiệp và toàn xã hội. Bộ quy tắc sẽ là công cụ định hướng hành vi, tạo lập thói quen tích cực, bảo đảm sự phát triển lành mạnh của không gian mạng, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng con người Việt Nam thời kỳ mới.

Góp ý tại hội thảo, NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn - cho rằng, việc ứng xử có văn hóa trên mạng không chỉ là yêu cầu về đạo đức mà còn là trách nhiệm xã hội của mỗi cá nhân và tổ chức.

Theo nghệ sĩ Xuân Bắc, Dự thảo Bộ quy tắc lần này là trúng, đúng và rất cần thiết, nhất là trong giai đoạn các hoạt động trên không gian mạng đang bùng nổ như hiện nay.

NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn - cho rằng, nên hạn chế tối đa những tài khoản ảo chuyên tung tin đồn nhảm, miệt thị hay tấn công người khác (Ảnh: Xuân Trường).

"Bây giờ ai cũng có thể làm đạo diễn, diễn viên, biên tập viên trên không gian mạng. Kể từ khi TikTok có mặt ở Việt Nam, nó đã tạo ra ảnh hưởng rất lớn, lan tỏa nhanh và có nhiều tác động tích cực. Tuy nhiên, ở một số khía cạnh, chúng ta vẫn bị bỏ sót những vấn đề cần kiểm soát.

Thời gian qua, chúng ta đã chứng kiến rất nhiều người trở thành nạn nhân của việc tấn công trên mạng xã hội. Tôi ủng hộ việc người dùng đăng ký bằng tên thật, thông tin thật, để hạn chế tối đa những tài khoản ảo chuyên tung tin đồn nhảm, miệt thị hay tấn công người khác”, NSND Xuân Bắc bày tỏ quan điểm.

Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn đề xuất, nên thay cụm từ "thông tin chưa kiểm chứng" bằng "tin đồn chưa được xác định". Theo ông, "tin đồn" là khái niệm phổ biến trong đời sống, dễ hiểu hơn, đồng thời phản ánh rõ tính chất lan truyền, tác động của thông tin trên mạng.

"Báo chí chính thống có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc định hướng dư luận và giữ thăng bằng giữa thật - giả, tích cực - tiêu cực trên mạng xã hội. Thông tin báo chí phải chính xác, khách quan, tránh định hướng chủ quan. Khi báo chí đăng tải, công chúng sẽ có cơ sở tin cậy để hình thành nhận thức đúng đắn", ông Bắc nói.

Nam nghệ sĩ cũng cho rằng, mỗi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hay cá nhân đều cần xây dựng văn hóa riêng trong môi trường số, từ văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp đến văn hóa nghề nghiệp.

Toàn cảnh hội thảo được tổ chức sáng 22/10 (Ảnh: Xuân Trường).

Ông Nguyễn Lâm Thanh - Giám đốc TikTok Việt Nam - cũng nhận định, việc đưa Bộ quy tắc ứng xử trên không gian mạng vào thực tế cần được triển khai linh hoạt, phù hợp với đặc thù của môi trường số.

"Chúng ta cũng nên có các quy định để người dùng có những ứng xử văn hóa trên không gian mạng, cần có những ưu đãi hoặc chế tài nhất định để khuyến khích người tham gia mạng internet ứng xử văn minh", ông đề xuất.