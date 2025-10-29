Những bức tranh đắt giá nhất thế giới: Kiệt tác được định giá 1 tỷ USD

Giá trị của tác phẩm nghệ thuật có thể biến động mạnh tùy theo xu hướng thị trường. Với những nghệ sĩ danh tiếng, giá trị các bức họa của họ thường đạt mức cao ngất ngưởng, thậm chí lên tới hàng trăm triệu hay tỷ USD.

Theo trang Belart, hiện tác phẩm được định giá cao nhất thế giới là Mona Lisa của danh họa Leonardo da Vinci, tiếp theo là bức Salvator Mundi, cũng của Da Vinci.

Mona Lisa - bức tranh được định giá 1 tỷ USD không thể mua

Mona Lisa được xem là kiệt tác được khao khát nhất trong lịch sử nghệ thuật phương Tây. Bức họa thời Phục Hưng được định giá hơn 1 tỷ USD, dù không được rao bán. Từ năm 1804 đến nay, tác phẩm được trưng bày tại Bảo tàng Louvre ở Paris (Pháp) và thu hút hàng triệu khách tham quan mỗi năm.

Bức "Mona Lisa" của Leonardo da Vinci (Ảnh: Belart).

Theo luật pháp Pháp, Mona Lisa thuộc quyền sở hữu của quốc gia và việc mua bán gần như là không thể. Năm 2020, doanh nhân Stéphane Distinguin từng đề xuất bán bức tranh để gây quỹ phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19, ước tính giá trị có thể đạt 50 tỷ USD. Tuy nhiên, con số này bị giới chuyên gia hội họa đánh giá là phi thực tế.

“Salvator Mundi” - kiệt tác giá 450,3 triệu USD của Leonardo da Vinci

Bức Salvator Mundi (Đấng cứu thế) được Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman mua tại nhà đấu giá Christie’s vào tháng 11/2017 với giá 450,3 triệu USD (gồm thuế phí), cao gấp 4,5 lần dự đoán ban đầu.

Tác phẩm được vẽ khoảng năm 1500, mô tả Chúa Jesus mặc áo xanh cổ điển, tay phải làm dấu thánh, tay trái cầm quả cầu pha lê tượng trưng cho “thiên cầu”. Từng thuộc bộ sưu tập của Vua Charles I (Anh), bức họa biến mất suốt 200 năm trước khi được tìm thấy vào năm 2005 trong tình trạng hư hỏng nặng và được phục chế lại.

Bức "Salvator Mundi" của Leonardo da Vinci (Ảnh: AFP).

Theo chuyên gia Alan Wintermute của Christie’s, việc tìm thấy Salvator Mundi “giống như khám phá một hành tinh mới”. Đáng chú ý, Salvator Mundi là tác phẩm duy nhất của Da Vinci thuộc sở hữu tư nhân. Các chuyên gia dự đoán giá trị của bức tranh sẽ tăng cao hơn trong tương lai.

“Young Man Holding a Roundel” - chân dung giá 475 triệu USD của Botticelli

Bức Young Man Holding a Roundel (Chàng trai cầm huy hiệu tròn) được cho là sáng tác của Sandro Botticelli, danh họa thời Phục Hưng, vào khoảng năm 1480. Danh tính nhân vật trong tranh chưa rõ nhưng giới nghiên cứu cho rằng có thể là một thành viên gia tộc Medici quyền lực.

Bức "Young Man with the Roundel" của Sandro Botticelli (Ảnh: Belart).

Bức Young Man with the Roundel từng được trưng bày trong một triển lãm của danh họa Sandro Botticelli vào năm 2009-2010. Tác phẩm được bán tại nhà đấu giá Sotheby’s New York (Mỹ) với giá 92,2 triệu USD vào năm 2021 cho một nhà sưu tập người Nga.

Theo Belart, bức họa hiện được định giá khoảng 475 triệu USD, nhờ độ chi tiết tinh xảo và giá trị lịch sử đặc biệt.

“Interchange” - biểu tượng trừu tượng giá 300 triệu USD

Interchange, một tác phẩm theo trường phái trừu tượng biểu hiện của họa sĩ Willem de Kooning, đã được David Geffen bán cho Kenneth C. Griffin, Giám đốc điều hành của quỹ đầu cơ Citadel, vào tháng 9/2015.

Theo World Art News, bức tranh được bán với giá 300 triệu USD, trở thành tác phẩm nghệ thuật hiện đại đắt giá nhất thế giới. Bức tranh được trưng bày tại Bảo tàng Norton Museum of Art ở bang Florida (Mỹ).

Bức "Interchange" của Willem de Kooning (Ảnh: Belart).

Ra đời vào năm 1955, Interchange đánh dấu sự chuyển mình của nghệ sĩ sang những tác phẩm trừu tượng sống động. Những nét cọ mạnh mẽ và đầy năng lượng, cùng với bảng màu táo bạo, khiến nó trở thành một trong những tác phẩm nghệ thuật hiện đại được săn đón nhất.

Kiệt tác trừu tượng hiện được trang Belart định giá 320 triệu USD.

“When Will You Marry?” - nét đẹp Tahiti trị giá 300 triệu USD

Bức When Will You Marry? (Khi nào em đi lấy chồng?) của danh họa Paul Gauguin được vẽ vào năm 1892, miêu tả 2 phụ nữ Tahiti trên nền phong cảnh tươi đẹp, thể hiện sự say mê của Gauguin đối với văn hóa và cảnh quan Tahiti. Kiệt tác được trang Belart định giá 320 triệu USD.

Bức "When Will You Marry" của Paul Gauguin (Ảnh: Belart).

Theo The New York Times, tác phẩm được bán vào năm 2015 cho Sheikha Al-Mayassa bint Hamad Al-Thani - thành viên hoàng gia Qatar - với giá gần 210 triệu USD. Hiện, bức họa được định giá 300 triệu USD.

Tác phẩm thể hiện niềm say mê của Gauguin với văn hóa Polynesia và phản ánh sự phong phú về văn hóa của danh họa Gauguin đối với nghệ thuật đương đại.

“Number 17A” của Jackson Pollock được định giá 225 triệu USD

Bức tranh Number 17A của Pollock thể hiện kỹ thuật nhỏ giọt đặc trưng, ​​hòa quyện giữa sự hỗn loạn và kiểm soát. Kỹ thuật xếp lớp phức tạp và bảng màu tươi sáng đã giúp tác phẩm này được bán với giá 200 triệu USD trong phiên đấu giá riêng vào năm 2016. Giá trị ước tính của bức họa ở thời điểm hiện tại là 225 triệu USD.

Bức "Number 17A" của Jackson Pollock (Ảnh: Belart).

Jackson Pollock là một trong những họa sĩ hàng đầu của phong trào Trừu tượng Biểu hiện và được coi là một trong những nghệ sĩ quan trọng nhất của thế kỷ 20. Phong cách "drip painting" (vẽ nhỏ giọt) đặc trưng của ông đã trở thành biểu tượng và có ảnh hưởng lớn đến nghệ thuật hiện đại.

Bức Number 17A được Jackson Pollock vẽ vào năm 1948. Bức tranh là các dòng sơn được nhỏ giọt và vẩy tự do trên bề mặt vải. Phong cách này không chỉ độc đáo mà còn thể hiện sự sáng tạo tự do tối đa trong nghệ thuật.