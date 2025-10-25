Bức tranh chỉ có duy nhất màu xanh được bán với giá 21 triệu USD

Bức tranh chỉ toàn màu xanh (Ảnh: AFP).

Một bức tranh đơn sắc màu xanh của họa sĩ Pháp Yves Klein đã được bán với giá 18,4 triệu euro (hơn 21 triệu USD) trong tuần này, nhà đấu giá Christie’s cho biết. Đây là mức giá cao nhất từng được trả cho một bức tranh của họa sĩ Klein tại Pháp.

Bức tranh “California (IKB 71)” có kích thước 4m chiều ngang và gần 2m chiều cao, là bức tranh đơn sắc lớn nhất của họa sĩ Klein hiện thuộc sở hữu tư nhân, theo nhà đấu giá Christie’s.

Ông Klein, qua đời năm 1962 khi mới 34 tuổi, đã đăng ký bản quyền sắc xanh lam cực mạnh của loại sơn đặc biệt ông tự phát triển, gọi hỗn hợp gồm nhựa tổng hợp, chất làm mờ và bột màu này là “Xanh Quốc tế Klein” (IKB).

Theo Christie’s, họa sĩ từng nói rằng không bức tranh đơn sắc nào của ông giống bức nào khác, vì mỗi tác phẩm “có bản chất và bầu không khí hoàn toàn khác nhau”.

Ông vẽ “California” vào đầu năm 1961, ngay trước khi thực hiện chuyến đi đầu tiên và cũng là duy nhất tới Mỹ để ra mắt triển lãm bên kia Đại Tây Dương, tại New York và Los Angeles.

Ông Klein gắn một loạt viên sỏi nhỏ lên bề mặt bức tranh, khiến nó “gợi lên hình ảnh đáy biển nằm dưới vực thẳm xanh thẳm của đại dương”, theo mô tả của nhà đấu giá.

Năm 2013, một tác phẩm điêu khắc hình hoa của ông Klein, làm từ bọt biển nhuộm xanh gắn trên thân kim loại và đế đá, đã được bán với giá 22 triệu USD tại Sotheby’s ở New York, phá kỷ lục đấu giá cho các tác phẩm của ông.

Họa sĩ từng giải thích rằng cảm hứng cho tác phẩm “Sculpture éponge bleue sans titre” (Điêu khắc bọt biển xanh không đề) đơn giản chỉ đến từ việc ông nhận ra vẻ đẹp của màu xanh trong những miếng bọt biển mà chính ông dùng khi vẽ.