Những bản hùng ca “triệu view” khơi dậy niềm tự hào là người Việt Nam

"Tiến quân ca": Bản hùng ca đi cùng năm tháng

Tại concert (buổi hòa nhạc) Tổ quốc trong tim ở sân vận động Quốc gia Mỹ Đình tối 10/8, khoảnh khắc xúc động nhất là khi nam ca sĩ Tùng Dương thể hiện bản phối mới của ca khúc Tiến quân ca.

Hàng chục nghìn khán giả đã cùng đứng dậy và hòa giọng với nam ca sĩ, tạo nên một “biển người” rực rỡ sắc đỏ áo cờ, lung linh ánh sáng từ đèn flash điện thoại. Không chỉ là một màn trình diễn, đây còn là một khoảnh khắc thiêng liêng, chạm đến trái tim của mỗi người có mặt tại đó.

50.000 khán giả cùng hát "Tiến quân ca" ở sân vận động Mỹ Đình tối 10/8 (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, họa sĩ Văn Thao, con trai nhạc sĩ Văn Cao (tác giả của ca khúc Tiến quân ca) cho biết, ông và gia đình cũng có mặt và vô cùng xúc động khi chứng kiến hơn 50.000 khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ, cùng nhau hát vang.

“Khi đứng giữa một quảng trường rộng lớn, chứng kiến nhiều người cùng hòa giọng bài hát, tôi thấy đó là hình ảnh rất đẹp và ý nghĩa. Có người cho rằng, người trẻ có nhiều phương tiện giải trí hiện đại hơn khi công nghệ thông tin phát triển nhưng theo tôi, thế hệ trẻ rất trân trọng văn hoá truyền thống và luôn yêu lịch sử qua các bài hát hay...", ông Văn Thao nói.

Bài hát Tiến quân ca được nhạc sĩ Văn Cao sáng tác năm 1944. Sau đó, kể từ năm 1945 cho tới nay, Tiến quân ca vẫn luôn vang vọng khắp mọi miền đất nước với tư cách là Quốc ca của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ca sĩ Tùng Dương cùng 50.000 người hát "Tiến quân ca" (Video: Schanel).

68 quân nhân thế hệ mới diễu binh trên nền nhạc "Tiến bước dưới quân kỳ"

Một màn trình diễn khác cũng đã chiếm trọn trái tim của những người yêu nước là màn diễu binh của 68 chiến sĩ Trường Sĩ quan Lục quân 1 trên nền nhạc Tiến bước dưới quân kỳ trong concert Tổ quốc trong tim.

Từng bước chân dũng mãnh, kỷ luật của các chiến sĩ, hòa cùng nhịp trống và tiếng hát hào hùng của hàng chục nghìn khán giả, đã tạo nên một bầu không khí trang nghiêm, khơi dậy niềm tự hào dân tộc mãnh liệt.

Hình ảnh 68 chiến sĩ Trường Sĩ quan Lục quân 1 sải bước trang nghiêm trên nền nhạc ca khúc "Tiến bước dưới quân kỳ" ở đại nhạc hội quốc gia tối 10/8, gây xúc động mạnh (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Nhạc sĩ Doãn Nho, cha đẻ của ca khúc Tiến bước dưới quân kỳ, bày tỏ sự vui sướng tột cùng khi thấy tác phẩm của mình vang lên trong những sự kiện lớn, gắn liền với hình ảnh người lính trong kỷ nguyên mới: Chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Ông xúc động cho biết: “Điều đó chứng tỏ qua bao thế hệ, các chiến sĩ trẻ vẫn cùng nhau tiến bước dưới quân kỳ, giữ vững tinh thần quyết chiến quyết thắng, bảo vệ Tổ quốc”.

Tổng đạo diễn chương trình Tổ quốc trong tim - Đặng Lê Minh Trí - chia sẻ: “Chúng tôi không làm một sân khấu để biểu diễn đơn thuần. Chúng tôi dựng một không gian sống nơi người dân có thể cảm, hiểu và tự hào về lịch sử dân tộc bằng chính cảm xúc của mình”.

Đạo diễn bày tỏ mong muốn khán giả nhìn thấy rõ hơn về những con người đang âm thầm cống hiến, để rồi càng thêm yêu quý và tin tưởng vào những giá trị đang được gìn giữ mỗi ngày.

“Chúng tôi mong mỗi người xem chương trình sẽ tự hỏi: Mình đang làm gì để xứng đáng với hai tiếng Tổ quốc? Khi câu hỏi đó xuất hiện trong lòng mỗi người, thì nghệ thuật đã làm được điều cần làm nhất”, ông Trí nói.

68 quân nhân Trường Sĩ quan Lục quân 1 - đại diện Quân đội nhân dân Việt Nam - nhịp bước trên nền nhạc "Tiến bước dưới quân kỳ" (Video: Đài PT-TH Hà Nội).

Màn trình diễn Tiến quân ca và Tiến bước dưới quân kỳ đã trở thành những khoảnh khắc lịch sử và đáng nhớ nhất trong tim người Việt Nam. Tại đây, không chỉ có các nghệ sĩ, quân nhân trực tiếp tham gia biểu diễn, mà còn có 50.000 khán giả hòa giọng cùng dàn hợp xướng, nhuộm thắm cả sân vận động Mỹ Đình bằng sắc đỏ của Tổ quốc.

Sau khi concert kết thúc, các đoạn cắt, video từ chương trình phát sóng trực tiếp nhanh chóng được lan tỏa khắp mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận, tạo nên những tiếng vọng trải dài khắp mọi miền Tổ quốc.

"Viết tiếp câu chuyện hòa bình": Ca khúc 6 tỷ lượt xem và sức lan tỏa của thế hệ trẻ

Ca sĩ Tùng Dương trình bày bản phối mới của ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Màn trình diễn ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình của ca sĩ Tùng Dương cũng tạo nên một hiện tượng trên mạng xã hội. Bản phối mới phù hợp với giọng hát nội lực của Tùng Dương đã đưa ca khúc này đến gần hơn với khán giả.

Trên mạng xã hội, các video ghi lại màn trình diễn này nhanh chóng nhận về hàng ngàn lượt thích và bình luận tích cực, cùng với những lời khen ngợi có cánh.

Nhiều khán giả chia sẻ rằng, Tùng Dương đã hát như đang kể lại câu chuyện lịch sử hào hùng của dân tộc, khiến họ cảm thấy vô cùng xúc động và tự hào.

Trao đổi với phóng viên Dân trí về thành công của Viết tiếp câu chuyện hòa bình, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, tác giả của bài hát, bày tỏ: “Khoảnh khắc lần đầu tiên nghe ca khúc của mình vang lên giữa biển người trong chương trình Tổ quốc trong tim là giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời làm nhạc sĩ của tôi. Đó là niềm tự hào hiếm ai có được”.

Nhạc sĩ cũng khẳng định: "Tôi sáng tác không phải vì mục tiêu ca khúc đó sẽ trở thành hit, đạt tỷ view hay lọt top thịnh hành âm nhạc. Tôi viết vì tình cảm dành cho Tổ quốc, quê hương và đất nước và các lực lượng công an, quân đội...".

Ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" có nhiều phiên bản "triệu view" trên các nền tảng khác nhau (Ảnh: Chụp màn hình).

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng cho hay, tính đến tối 16/7, Viết tiếp câu chuyện hòa bình đã đạt gần 6 tỷ lượt xem trên YouTube, TikTok và Facebook, đồng thời được biểu diễn bởi những giọng ca nổi tiếng, trong nhiều chương trình nghệ thuật quy mô lớn.

Ở góc nhìn của người nghệ sĩ trình diễn, ca sĩ Tùng Dương chia sẻ: "Khi được hát giữa hàng nghìn khán giả, tôi cảm nhận rõ sức mạnh tinh thần của những ca khúc ấy, nó vượt lên trên giải trí đơn thuần, trở thành chất keo gắn kết mọi người với Tổ quốc”.

Nam ca sĩ cũng tin rằng, thế hệ trẻ ngày nay vẫn có thể rung động với âm nhạc cách mạng, chỉ cần nghệ sĩ mang đến tinh thần mới trong cách thể hiện.

“Mỗi lần tôi cất giọng, nhìn thấy khán giả hát theo, tôi tin âm nhạc yêu nước vẫn còn nguyên sức sống, thậm chí còn mạnh mẽ hơn khi lan tỏa trên các nền tảng số với hàng triệu lượt nghe”, Tùng Dương bày tỏ.

Tùng Dương hát "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" ở đêm nhạc 50.000 người (video: Đài PT-TH Hà Nội).

"Nỗi đau giữa hòa bình": Nốt ngân vang nối liền quá khứ và hiện tại

Tại concert Tự hào là người Việt Nam tối 17/8, nữ ca sĩ Hòa Minzy cũng gây xúc động khi lần đầu thể hiện ca khúc Nỗi đau giữa hòa bình. Giọng hát ngọt ngào của nữ ca sĩ cùng với phối cảnh làng quê Việt Nam trên sân khấu khiến khán giả nhận xét là "hay tới mức nổi da gà".

Nỗi đau giữa hòa bình cũng là một sáng tác của Nguyễn Văn Chung. Ca khúc nói lên tâm sự của những người mẹ Việt Nam anh hùng chịu nỗi đau mất con, những người vợ mất đi người chồng, dù khói lửa chiến tranh đã qua đi.

Lời bài hát: “Người mẹ ấy tìm con giữa tiếng reo dân tộc. Người vợ ấy tìm chồng giữa đám đông” được nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung viết nên đã chạm đến trái tim khán giả.

Hòa Minzy (ở giữa ảnh) cùng các nghệ sĩ múa trình bày ca khúc "Nỗi đau giữa hòa bình" tại concert "Tự hào là người Việt Nam" (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Sau khi trình diễn ca khúc, Hòa Minzy chia sẻ trên trang cá nhân rằng cô sẽ đầu tư xứng đáng để làm MV cho ca khúc này, dành tặng cho những người mẹ Việt Nam anh hùng và quý khán giả, chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước.

Nhiều khán giả dự đoán rằng, đây có thể là ca khúc tiếp theo sẽ trở thành hiện tượng âm nhạc trong thời gian tới, có sức lan tỏa tới mọi nhà, mọi miền.

Bản thân nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, tác giả của những ca khúc đang được công chúng nồng nhiệt đón nhận, bày tỏ: "Tôi cảm thấy trách nhiệm của mình không chỉ là viết ca khúc tình cảm cá nhân, mà phải sáng tác những bài hát mang giá trị nhân văn, khơi gợi tinh thần yêu nước, để khi lan tỏa ra, mọi người sống tích cực và có ích hơn".

Điều bất ngờ là khi phát hành, các ca khúc của anh nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt nghe trên nền tảng số, trở thành hiện tượng. Với nhạc sĩ, đó không chỉ là con số, mà còn là minh chứng cho sức sống của âm nhạc, tình cảm của khán giả với dòng nhạc cách mạng trong thời đại mới.

Ca khúc "Nỗi đau giữa hòa bình" được dự đoán sẽ là hiện tượng âm nhạc mới (Video: VTV1).

Tình cảm của khán giả đang nuôi dưỡng các ca khúc cách mạng bất hủ sống mãi và đồng thời cũng vun trồng cho những tác phẩm âm nhạc mới, tiếp nối niềm tự hào dân tộc của các thế hệ người Việt Nam, đặc biệt là trong những ngày tháng lịch sử, khi cả đất nước hướng về dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Thật tự hào biết bao khi đi ngang qua mỗi căn nhà, mỗi ngõ nhỏ, ta nghe văng vẳng bên tai những lời ca yêu nước thiết tha:

"Tạ ơn những người gìn giữ nước non Đại Việt nghìn năm trước

Tạ ơn người Cha già của chúng ta trên con đường cứu nước

Để cho đất nước yên vui từ đó

Để cho đỏ thắm màu cờ tự do

Để những tiếng cười vang khắp nơi từ ngày chiến thắng

Cùng tôi viết tiếp câu chuyện hoà bình...