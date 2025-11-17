MT Eastmark City tạo dấu ấn ở thị trường bất động sản TPHCM

Từ 50 triệu đồng/m²: Cơ hội cho người mua nhà

Trong bối cảnh giá căn hộ TPHCM tăng, sự xuất hiện của MT Eastmark City với mức giá dự kiến chỉ từ 50 triệu đồng/m² thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư. MT Eastmark City là dự án đã hoàn thiện, có lợi thế pháp lý. Đây cũng là những cơ hội để sở hữu tổ ấm chất lượng giữa khu vực năng động thành phố.

Với quy mô 15ha, MT Eastmark City được phát triển như một đô thị chuẩn mực. Trong đó, phân khu Eastmark 1 rộng 23.737m², gồm 5 tháp cao 16-22 tầng với 1.384 căn hộ đa dạng chủng loại, 99 căn thương mại - dịch vụ và 95 văn phòng.

Đến nay, hơn một nửa số căn đã bàn giao, hình thành cộng đồng cư dân văn minh, hiện đại. Trong quý IV/2025, 601 sản phẩm còn lại sẽ được mở bán ra thị trường sơ cấp. Tất cả đều đã hoàn thiện, sẵn sàng để ở hoặc khai thác kinh doanh ngay.

MT Eastmark City sẵn sàng chào đón cư dân về ở ngay (Ảnh: MT Eastmark City).

Theo Bộ Xây dựng, giá căn hộ sơ cấp TPHCM hiện đã đạt trung bình 91 triệu đồng/m2. Riêng khu vực TP Thủ Đức cũ đang ở vùng giá 85-150 triệu đồng/m², tăng 18-27% mỗi năm.

Không chỉ vượt xa khả năng chi trả của nhóm thu nhập thấp, mức giá này còn nằm ngoài tầm với của nhóm thu nhập trung bình cao. Dù nguồn cung mới đã dồi dào trở lại, nhiều người vẫn phải dịch chuyển ra vùng ven để tìm kiếm tổ ấm phù hợp.

Áp lực chi phí đầu vào và pháp lý khiến thị trường khan hiếm mức giá sơ cấp 50-60 triệu đồng/m² trong tương lai. Làn sóng tăng giá cũng lan sang thị trường thứ cấp, nhất là tại các dự án đã bàn giao. Vì vậy, mức giá dự kiến của MT Eastmark City được nhà đầu tư quan tâm.

Bên cạnh lợi thế giá bán, MT Eastmark City còn gây ấn tượng bởi chất lượng thực tế. Từng căn hộ thiết kế khoa học, thông thoáng, bàn giao nội thất cơ bản chất lượng từ Hansgrohe, Duravit, Ferroli… Riêng block D được nâng cấp với thiết bị bếp từ Hafele, máy lọc nước Ao Smith và giải pháp FPT Smarthome 4.0, mang đến trải nghiệm sống vượt trội so với dự án cùng phân khúc.

Hệ tiện ích nội khu từ hồ bơi phong cách resort, phòng gym, sân thể thao đa năng, đến đường chạy bộ, vườn bốn mùa, vườn thiền Nhật... đã đi vào vận hành. Không gian xanh được phân bổ khắp dự án, tạo môi trường sống cân bằng, trong lành.

Vị trí chiến lược - Lợi thế pháp lý - Tiềm năng bứt phá

MT Eastmark City sở hữu lợi thế 3 mặt tiền chiến lược: Vành đai 3 - Trường Lưu - Lò Lu. Trong đó, Vành đai 3 dự kiến thông xe toàn tuyến vào năm 2026, rút ngắn đáng kể thời gian kết nối giữa Đông - Tây Nam Bộ.

Các tuyến Lò Lu, Liên Phường đang được nâng cấp mạnh mẽ, cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây mở rộng lên 8 làn xe và nhiều hạ tầng trọng điểm khác cũng đang tăng tốc “về đích” vào năm sau.

MT Eastmark City sở hữu vị trí chiến lược tại nút giao của các tuyến giao thông trọng điểm phía Đông TPHCM (Ảnh: MT Eastmark City).

Trong bán kính 15-20 phút, cư dân dễ dàng tiếp cận loạt tiện ích dân sinh thiết yếu từ trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện… Với mạng lưới hạ tầng dần hoàn thiện, giới chuyên gia dự báo giá bất động sản (BĐS) khu Đông sẽ còn tăng trong 1-2 năm tới.

Bên cạnh đó, ưu điểm quan trọng nhất của MT Eastmark City là pháp lý. Dự án được phát triển bởi Điền Phúc Thành - chủ đầu tư đã ghi dấu ấn với các dự án pháp lý rõ ràng, bàn giao đúng cam kết. Đồng hành cùng doanh nghiệp này là đối tác chiến lược Gamuda Land - nhà phát triển bất động sản hàng đầu Malaysia.

Sự kết hợp giữa uy tín nội địa và tiêu chuẩn quốc tế tạo nên “bảo chứng kép” về tiến độ, chất lượng và khả năng nhận sổ hồng sau 1-3 tháng kể từ khi nhận nhà.

Để tối ưu lợi ích cho khách hàng, chủ đầu tư cũng triển khai nhiều phương thức thanh toán linh hoạt, giúp khách hàng dễ dàng cân đối dòng tiền và chủ động kế hoạch tài chính.

Cụ thể, người mua có thể chọn thanh toán chia nhỏ thành nhiều đợt để giảm áp lực tài chính, hoặc thanh toán nhanh để hưởng chiết khấu 3%. Song song đó, chủ đầu tư còn phối hợp với các ngân hàng đối tác như Vietcombank, Agribank, BIDV, Vietinbank, HDBank, Shinhan Bank, Hongleong Bank, TPBank mang đến các gói vay ưu đãi lên đến 70%, thậm chí 95-100% nếu thỏa mãn các điều kiện theo chính sách của ngân hàng. Trong 18 tháng đầu, khách hàng được hỗ trợ lãi suất và ân hạn gốc.

MT Eastmark City sáng giá không chỉ cho mục đích an cư, mà cả đầu tư sinh lời (Ảnh: MT Eastmark City).

Hội tụ đầy đủ yếu tố từ giá bán hiếm có, sản phẩm hoàn thiện, pháp lý rõ ràng, tiện ích đồng bộ đến vị trí chiến lược, MT Eastmark City được các chuyên gia địa ốc đánh giá cao về chất lượng an cư và tiềm năng đầu tư.

Đặc biệt, với người mua nhà ở thực, đây là những cơ hội để sở hữu nhà tại TPHCM, đón sóng hoàn thiện hạ tầng.