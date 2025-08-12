Con trai nhạc sĩ Văn Cao nói gì về màn "Tiến quân ca" do 50.000 người hát?

Mới đây, chương trình nghệ thuật Tổ quốc trong tim tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) đã có 50.000 khán giả tham gia.

Đây là chương trình nghệ thuật chính luận quy mô quốc gia, được tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 - hai mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trên con đường giành độc lập, tự do.

Màn hòa giọng "Tiến quân ca" có sự hiện diện của 68 quân nhân - khối đội ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam từng tham gia lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ (Moscow, Nga) (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Màn trình diễn Tiến quân ca mở đầu tại sự kiện là khoảnh khắc khó quên, khi hơn 50.000 khán giả hòa giọng với dàn hợp xướng, được khuếch đại qua hệ thống micro tại các Fanzone.

Sắc đỏ áo cờ Tổ quốc hòa quyện với ánh sáng từ đèn flash tạo nên hình ảnh hùng tráng, gợi niềm tự hào dân tộc mãnh liệt.

Xuất hiện cùng dàn đồng ca là sự hiện diện của 68 quân nhân - khối đội ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam từng tham gia lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ (Moscow, Nga) - khiến không khí của sự kiện thiêng liêng hơn, chạm đến trái tim người xem.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, hoạ sĩ Văn Thao - con trai nhạc sĩ Văn Cao - cho biết, trong đêm nghệ thuật Tổ quốc trong tim, ông và đại gia đình cũng có mặt. Khi chứng kiến 50.000 khán giả cùng hát Tiến quân ca, ông xúc động đến run người.

"Gia đình tôi có mặt từ sớm để tham dự đêm nhạc Tổ quốc trong tim, khi nhìn thấy nhiều người, nhất là các khán giả trẻ cùng hát ca khúc Tiến quân ca, tôi hạnh phúc lắm. Khi đứng giữa một quảng trường rộng lớn, chứng kiến nhiều người cùng hoà giọng bài hát, tôi thấy đó là hình ảnh rất đẹp và ý nghĩa", ông Văn Thao chia sẻ.

Hoạ sĩ Văn Thao nói rằng, khi xuất hiện tại sự kiện, nhiều người nhận ra ông là con trai của nhạc sĩ Văn Cao nên đến xin chụp ảnh cùng.

"Có người cho rằng, người trẻ có nhiều phương tiện giải trí hiện đại hơn khi công nghệ thông tin phát triển nhưng theo tôi, thế hệ trẻ rất trân trọng văn hoá truyền thống và luôn yêu lịch sử qua các bài hát hay...", ông Văn Thao nói.

Bài Tiến quân ca được nhạc sĩ Văn Cao sáng tác năm 1944. Bài hát được in trong số báo Độc Lập đầu tiên của Mặt trận Việt Minh.

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, hàng chục nghìn người đã hát vang bài Tiến quân ca trong lễ chào cờ tại buổi lễ Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Sau này, nhạc sĩ Văn Cao đã viết trong hồi ký về giây phút khiến ông xúc động trào nước mắt.

Ông kể lại: "Tôi hiểu rằng từ giờ phút này trở đi bản Tiến quân ca đã thuộc về nhân dân, trước cả khi nó được công nhận Quốc ca nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa vào năm 1946".

Sau 9 năm kháng chiến chống Pháp, lời ca đầu tiên của Tiến quân ca vẫn sử dụng, cho tới Quốc hội khóa II năm 1960 thì thay đổi một số chỗ.

Ông Văn Thao cho biết, tháng 9/1959 nhạc sĩ Văn Cao đã được mời lên để sửa lại lời Quốc ca như hiện nay.

Tháng 7/2016, gia đình nhạc sĩ Văn Cao đã hiến ca khúc Tiến quân ca cho Nhà nước. Khi đó, Văn phòng Quốc hội tổ chức lễ tiếp nhận bài Tiến quân ca và truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho nhạc sĩ Văn Cao.

Khán giả, nghệ sĩ đồng loạt đứng lên, hòa giọng hát vang ca khúc “Tiến quân ca" (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Bài Tiến quân ca đã đồng hành cùng dân tộc Việt Nam trong suốt quá trình đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước cũng như trong thời kỳ hòa bình, xây dựng phát triển và bảo vệ tổ quốc.

Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 tiếp tục ghi nhận “Quốc ca nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là nhạc và lời của bài Tiến quân ca”.