Tùng Dương cùng 30.000 người hát Quốc ca trong "Tự hào là người Việt Nam"

Tự hào là người Việt Nam là hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Sự kiện do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, UBND TP Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức.

Đến dự chương trình có các đồng chí: Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và nhiều lãnh đạo cấp cao khác.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt mở màn bằng ca khúc Việt Nam trong tôi là, do Dương Hoàng Yến và Hà An Huy thể hiện.

Ngay sau đó, không khí tại Quảng trường Mỹ Đình trở nên trang nghiêm khi lời Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bản Tuyên ngôn Độc lập lịch sử vang lên, khẳng định quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc của mỗi con người, cũng như tuyên bố đanh thép về nền độc lập của dân tộc Việt Nam.

Ca sĩ Tùng Dương bước ra, hát vang bài Tiến quân ca - ca khúc được chọn làm Quốc ca từ năm 1945. Nam ca sĩ mặc áo dài đỏ, in hình ngôi sao vàng bắt nhịp cùng dàn hợp xướng trên sân khấu.

Các khán giả có mặt tại Quảng trường sân vận động Mỹ Đình cũng đứng dậy hòa giọng cùng Tùng Dương, tạo nên khoảnh khắc thiêng liêng, xúc động.

Tại concert Tự hào là người Việt Nam, Hòa Minzy gây xúc động khi lần đầu thể hiện Nỗi đau giữa hòa bình của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trên sân khấu. Đây là ca khúc trong phim Mưa đỏ, dự kiến ra mắt trong thời gian tới.

Giọng hát ngọt ngào của nữ ca sĩ 9X kết hợp cùng những hình ảnh quen thuộc như cây tre, bờ đê, cánh diều... mang lại cảm xúc đặc biệt cho khán giả.

Dương Hoàng Yến diện áo dài đỏ, tự hào hòa giọng cùng Tùng Dương trong ca khúc Tình yêu đất nước.

Ca sĩ Mai Trang "phiêu" trên sân khấu với tiết mục Ngọn lửa cao nguyên. Màn phụ họa của các diễn viên trong trang phục của người đồng bào giúp tiết mục thêm ấn tượng.

Ca sĩ Anh Tú biểu diễn ca khúc Người là Hồ Chí Minh với chất giọng khỏe khoắn. Sau đó, nam ca sĩ cùng ban nhạc Bức Tường biểu diễn tác phẩm Khám phá và Đường đến ngày vinh quang, nhận được sự ủng hộ của khán giả.

Sân khấu của Tự hào là người Việt Nam được lấy cảm hứng từ truyền thuyết Lang Liêu, kết hợp hình tượng trời và đất, tạo nên một “bản giao hưởng” của nguồn cội và khát vọng.

Mỗi tiết mục không chỉ là màn trình diễn nghệ thuật mà còn là lời nhắc nhở về hành trình 80 năm kiêu hãnh của dân tộc - hành trình của một Việt Nam kiên cường, sáng tạo và không ngừng vươn lên.

Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng cho biết, chương trình được dàn dựng theo 3 chương: Nguồn cội - Gọi tên Việt Nam, Một Việt Nam - Triệu trái tim và Tự hào là người Việt Nam, mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả.

Tự hào là người Việt Nam không chỉ là lời khẳng định về nguồn cội, mà còn là niềm tự hào về mảnh đất hình chữ S với lịch sử 4.000 năm dựng nước và giữ nước - nơi mỗi con sông, ngọn núi đều in dấu những câu chuyện lịch sử oai hùng.

Chương trình khép lại với màn pháo hoa rực rỡ. Không chỉ là đêm trình diễn nghệ thuật, sự kiện này còn góp phần lan tỏa hình ảnh dân tộc Việt Nam kiên cường, khơi gợi tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển đất nước giàu mạnh, hùng cường.

Tùng Dương và 30.000 khán giả hát Quốc ca tại đêm nhạc "Tự hào là người Việt Nam" gây xúc động (Video: Lạc Thành).

Ảnh: Nguyễn Hà Nam