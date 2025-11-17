DNSE tổ chức sự kiện công nghệ DNSE Future Tech Summit

DNSE Future Tech Summit 2025 là sự kiện công nghệ lần đầu tiên do DNSE tổ chức, quy tụ các chuyên gia công nghệ, lãnh đạo doanh nghiệp và nhà đầu tư, mang đến những góc nhìn đa chiều - từ hạ tầng tới các giải pháp công nghệ để đón đầu kỷ nguyên mới của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Sau khi hệ thống KRX vận hành, thị trường chứng khoán Việt Nam đang gấp rút chuẩn bị cho việc triển khai cơ chế T+0 (giao dịch trong ngày), bán chứng khoán chờ về - những thay đổi tạo nên bước ngoặt lớn trong vận hành của thị trường, theo kế hoạch triển khai đề án nâng hạng thị trường chứng khoán của Bộ Tài chính.

Đây là cơ hội để thúc đẩy thanh khoản, tăng tính linh hoạt trong đầu tư, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu mới về hạ tầng, tốc độ xử lý và khả năng quản trị rủi ro cho các công ty chứng khoán và nhà đầu tư. DNSE Future Tech Summit 2025 sẽ là diễn đàn kết nối, chia sẻ và định hướng cho cộng đồng đầu tư hướng tới kỷ nguyên giao dịch tốc độ cao sắp tới.

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch HĐQT DNSE, phát biểu tại một sự kiện của DNSE (Ảnh: DNSE).

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch HĐQT DNSE chia sẻ về lý do tổ chức chương trình: “Việc cho phép bán chứng khoán chờ về, giao dịch T+0 được kỳ vọng sẽ tạo cơ hội cho thị trường sôi động và thanh khoản tăng cao. Tuy nhiên, với một môi trường giao dịch ‘không độ trễ’, nhà đầu tư rất cần chuẩn bị tư duy, tâm lý và trang bị những công cụ phù hợp để thích ứng và bắt kịp với sự thay đổi của thị trường”.

Với chủ đề “Seamless Market - Speed & Sync” (liền mạch, tốc độ và đồng bộ), chương trình bao gồm chuỗi tham luận của các chuyên gia và các phiên thảo luận xoay quanh tầm quan trọng của dữ liệu và hạ tầng; sự thay đổi hành vi, nhu cầu và các công cụ trang bị cho nhà đầu tư trong kỷ nguyên giao dịch trong ngày.

Chương trình cũng sẽ giới thiệu về ứng dụng công nghệ mở (Open API) cho giao dịch chứng khoán một cách chuẩn hóa và đáp ứng các tiêu chuẩn chặt chẽ về bảo mật, an toàn thông tin; thảo luận về xu hướng giao dịch định lượng (Quantitative Trading) và những cơ hội, rủi ro khi giao dịch dựa trên dữ liệu và thuật toán.

Sự kiện có sự tham gia của nhiều chuyên gia: ông Lê Anh Tuấn, Tổng giám đốc Dragon Capital, bà Li Wen Wong, Giám đốc cấp cao phụ trách IBM LinuxONE và Linux on IBM Z - Khối Công nghệ IBM châu Á - Thái Bình Dương; ông Võ Duy Anh, Tổng giám đốc AlgoTrade; bà Nguyễn Thị Thu Hương, Giám đốc Công nghệ Ngân hàng CIMB… cùng các chuyên gia, đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp khác tham gia phần thảo luận.

Future Tech Summit sẽ xoay quanh những xu hướng công nghệ mới nhất, đón đầu kỷ nguyên giao dịch trong ngày (Ảnh: DNSE).

Cũng trong khuôn khổ chương trình, nhà đầu tư sẽ được trải nghiệm trực tiếp các công cụ giao dịch cơ sở, phái sinh, giải pháp Open API, các công cụ dữ liệu từ TradingView, FiinQuant, WiChart…

Ngay đầu chương trình, nhà đầu tư sẽ được theo dõi màn trình diễn thi đấu giao dịch phái sinh trực tiếp ngay trên sân khấu, với sự tham gia so tài của các nhà đầu tư hàng đầu bảng xếp hạng "Lướt sóng phái sinh".

“Lướt sóng phái sinh” là chương trình thi đấu phái sinh được DNSE tổ chức thường xuyên trong gần hai năm qua, nhận được sự tham gia sôi nổi của nhà đầu tư.

DNSE là công ty chứng khoán với nhiều chiến lược tiên phong về công nghệ để đơn giản hóa đầu tư. Công ty ghi dấu ấn với hàng loạt sản phẩm tiên phong như Lệnh AI - ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ khớp lệnh nhanh, tối ưu giá; Margin Deal - cách thức cho vay margin và quản trị rủi ro theo từng giao dịch; Ensa - trợ lý ảo AI; hay sản phẩm phái sinh với các công cụ giao dịch tân tiến.

DNSE sở hữu nhiều sản phẩm tiên phong về công nghệ như Lệnh AI, Margin Deal… (Ảnh: DNSE).

Bên cạnh đó, DNSE là đơn vị tiên phong tích hợp ứng dụng của mình với đối tác trong giao dịch chứng khoán, phối hợp với nhiều đối tác như Zalopay, TradingView, FiinTrade...

Với chiến lược nâng cao trải nghiệm nhà đầu tư thông qua các giải pháp công nghệ, DNSE hiện đang sở hữu hơn 1,3 triệu tài khoản khách hàng và vừa được vinh danh trong Top 10 công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất Việt Nam 2025 do VietnamBiz, VIS Rating và WiGroup phối hợp tổ chức bình chọn tại Diễn đàn Đầu tư Việt Nam (Vietnam Investment Forum - VIF) 2026.

Đón đầu thời điểm chuyển giao và bứt phá về công nghệ của thị trường, DNSE Future Tech Summit 2025 được kỳ vọng sẽ là sự kiện công nghệ chuyên sâu mang đến những thông tin và trải nghiệm giá trị cho nhà đầu tư, hướng tới những cơ hội của kỷ nguyên giao dịch tốc độ cao sắp tới.

DNSE Future Tech Summit 2025 sẽ diễn ra vào 13h - 17h, ngày 21/11tại Trung tâm hội nghị ThiskyHall Sala, Mai Chí Thọ, TPHCM.

Đăng ký để tham gia sự kiện tại đây: https://forms.gle/fpD8zbpzpTuUWrbJ9