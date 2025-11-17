Tàu sân bay Mỹ tiến vào Caribe, khởi động chiến dịch "Mũi giáo phương Nam"

Nhóm tác chiến tàu sân bay Gerald R. Ford của Hải quân Mỹ (Ảnh: AFP).

"Nhóm tác chiến tàu sân bay Gerald R. Ford, do tàu sân bay lớn nhất thế giới, USS Gerald R. Ford (CVN 78), dẫn đầu, đã đi qua eo biển Anegada và tiến vào biển Caribe vào ngày 16/11", Hải quân Mỹ thông báo.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Mỹ, nhóm tác chiến tàu sân bay Gerald R. Ford đã tiến vào biển Caribe và động thái này tuân thủ "chỉ thị của Tổng thống Donald Trump về việc trấn áp các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và chống khủng bố ma túy để bảo vệ đất nước".

Nhóm tác chiến bao gồm tàu ​​sân bay tiên tiến nhất của Mỹ, hai tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường, cùng các tàu và máy bay hỗ trợ khác.

Nhóm tàu sân bay sẽ tham gia hoạt động cùng một số tàu chiến đã được triển khai tại vùng Caribe, trong chiến dịch quân sự chống “khủng bố ma túy” có tên gọi "Mũi giáo Phương Nam".

Chiến dịch này sẽ triển khai hỗn hợp các tàu không quân và tàu biển, cũng như các hệ thống tự động nhằm hỗ trợ việc phát hiện và giám sát hoạt động buôn bán ma túy bất hợp pháp.

Trước đó, Bộ Tư lệnh Phương Nam Mỹ (SouthCom), đơn vị giám sát lực lượng Mỹ tại Mỹ Latinh và Caribe, xác nhận nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford đã đi vào khu vực do SouthCom phụ trách.

Vị trí vùng biển Caribe (Ảnh: FT).

Trong 3 tháng qua, Mỹ đã tập trung khoảng 15.000 quân nhân tại vùng Caribe cùng với hơn 10 tàu chiến, bao gồm tàu sân bay USS Gerald R. Ford.

Mỹ xác nhận đã thực hiện ít nhất 20 cuộc tập kích nhằm vào các tàu bị cáo buộc chở ma túy ở vùng Caribe và Thái Bình Dương, khiến ít nhất 80 người thiệt mạng.

Mặc dù chính quyền Tổng thống Donald Trump khẳng định việc tăng cường hiện diện quân sự ở Caribe nhằm ngăn chặn dòng chảy ma túy vào Mỹ, nhưng Venezuela vẫn lo ngại các động thái của Washington trong khu vực.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bác bỏ cáo buộc của Mỹ liên quan tới hoạt động của các băng đảng ma túy, cáo buộc Washington "khơi mào một cuộc chiến tranh mới".

Venezuela tuần trước đã đặt quân đội trong tình trạng báo động cao và tổ chức một loạt cuộc tập trận trong bối cảnh Mỹ tăng cường hiện diện trong khu vực.

Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Mỹ vào ngày 13/11, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro kêu gọi Washington không tham gia vào một cuộc xung đột kéo dài khác, đồng thời kêu gọi người dân Mỹ đoàn kết với Venezuela vì hòa bình của châu Mỹ.

Khi được hỏi liệu ông có thông điệp gì gửi đến Tổng thống Mỹ không, Tổng thống Maduro trả lời: "Có, đó là hòa bình”.

Hãng tin Reuters, trích dẫn các tài liệu lập kế hoạch của Venezuela, cho biết nước này cũng dự kiến ​​sử dụng các chiến thuật du kích để đối phó với bất kỳ cuộc tấn công nào có thể xảy ra trên không hoặc trên bộ.