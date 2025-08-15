Chuyện xúc động về ca khúc nhạc nền màn diễu binh "gây bão" mạng xã hội

Tối 10/8, Sân vận động quốc gia Mỹ Đình trở thành “biển người” khi 50.000 khán giả hội tụ trong concert Tổ quốc trong tim.

Một trong những khoảnh khắc để lại dấu ấn và đáng nhớ nhất của đại nhạc hội quốc gia này là khi 68 chiến sĩ Trường Sĩ quan Lục quân 1 sải bước trang nghiêm trên sân khấu dưới lá cờ Tổ quốc tung bay và trong tiếng nhạc nền của ca khúc Tiến bước dưới quân kỳ.

Cùng với đó là tiếng hát Quốc ca vang dội từ hàng chục nghìn khán giả, hòa cùng nhịp diễu binh, tạo nên không khí trang nghiêm, hào hùng.

68 quân nhân Trường Sĩ quan Lục quân 1 - đại diện Quân đội nhân dân Việt Nam - tái hiện lại màn duyệt binh ở Quảng trường Đỏ (Nga) trên Sân vận động Mỹ Đình gây xúc động (Video: Đài PT-TH Hà Nội).

Tiến bước dưới quân kỳ - ca khúc đã gần 70 năm tuổi, gắn bó với hình ảnh Quân đội nhân dân Việt Nam và nhiều thế hệ người Việt - như được tiếp thêm sức sống khi hòa vào những bước chân mạnh mẽ, kỷ luật của 68 chiến sĩ.

Từng nhịp trống, từng giai điệu vang vọng khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc, gợi nhớ những trang sử chói lọi và tinh thần bộ đội Cụ Hồ trong thời đại mới: Chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ.

Hình ảnh 68 chiến sĩ Trường Sĩ quan Lục quân 1 sải bước trang nghiêm trên nền nhạc ca khúc "Tiến bước dưới quân kỳ" ở đại nhạc hội quốc gia vừa qua, gây xúc động mạnh (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Khi âm thanh rộn rã ấy vang lên giữa sân khấu rực rỡ ánh sáng, nó không chỉ giữ nhịp cho đội hình diễu binh, mà còn đánh thức ký ức về những ngày hội, kỷ niệm lớn, các lễ duyệt binh, diễu binh và cả những thước phim tư liệu lịch sử.

Ca khúc không chỉ là nhạc nền của màn diễu binh, mà còn là cầu nối giữa quá khứ anh hùng và hiện tại kiên cường, khiến khán giả từ mọi lứa tuổi cảm nhận sâu sắc về lịch sử và khơi dậy lòng tự tôn dân tộc một cách mãnh liệt.

Những ngày qua, sức lan tỏa của màn trình diễn cùng ca khúc Tiến bước dưới quân kỳ đã nhanh chóng vượt ra ngoài sân khấu Mỹ Đình.

Trên mạng xã hội, giai điệu, ca từ hào hùng của bài hát ấy xuất hiện dày đặc trong các clip TikTok, video diễu binh và nghi thức quân đội, trở thành “âm nhạc của số đông” - nơi ai nghe cũng dễ dàng bắt nhịp, hòa chung cảm xúc tự hào.

Nhiều người bày tỏ sự xúc động: “Ngày trước mình cũng là bộ đội, giờ nghe nhạc hành tiến trong không khí chào mừng 2/9, cảm xúc dâng trào, chảy nước mắt”; “Bài hát đi cùng năm tháng, quá hay!”; “Đội hình diễu binh quá đẹp và hoành tráng, bài hát hay, ý nghĩa tuyệt vời”; “Quá hào hùng”; “Quá xúc động! Tự hào là người Việt Nam”…

Các quân nhân của chúng ta đã khẳng định hình ảnh, vị thế và bản lĩnh của Quân đội nhân dân Việt Nam (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Với những người lính, Tiến bước dưới quân kỳ không chỉ là âm nhạc, mà còn là ký ức, là máu thịt. Và với tác giả của ca khúc - nhạc sĩ Doãn Nho - mỗi lần giai điệu, lời ca ấy vang lên lại gợi về những câu chuyện không thể nào quên.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, nhạc sĩ Doãn Nho cho biết, ông “sung sướng vô cùng” khi xem hình ảnh 68 chiến sĩ Trường Sĩ quan Lục quân 1 diễu binh trên nền nhạc Tiến bước dưới quân kỳ ở đêm nhạc vừa qua.

“Điều đó chứng tỏ qua bao thế hệ, các chiến sĩ trẻ vẫn cùng nhau tiến bước dưới quân kỳ, giữ vững tinh thần quyết chiến quyết thắng, bảo vệ Tổ quốc.

Dù trong chiến tranh hay hòa bình, người lính vẫn tiến bước với tư thế oai dũng, không chịu khuất phục, tiếp nối truyền thống cha anh, xây dựng đất nước, tiến bước vào kỷ nguyên mới”, nhạc sĩ Doãn Nho nhấn mạnh.

Nhạc sĩ Doãn Nho bày tỏ rằng, Tiến bước dưới quân kỳ - sáng tác từ gần 70 năm trước - vẫn vang lên trong những sự kiện lớn của đất nước, đó là niềm vinh dự, tự hào và hạnh phúc với ông.

Ông xúc động nói: “Tôi cảm thấy mình đã đóng góp được một tác phẩm khái quát tinh thần và sự trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam - đúng như lời Bác Hồ dạy: “Tất cả vì nhân dân phục vụ”.

Bài hát này luôn vang lên trong các cuộc mít tinh, diễu binh, và các binh chủng đều hoan nghênh, bước đều trên nhịp nhạc ấy”.

"Tiến bước dưới quân kỳ" là một trong những bài hát truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam và là 1 trong số 15 bài hát được quy định trong quân đội, bài hát này được sử dụng thường xuyên trong các buổi nghi lễ của nhà nước hay quân đội (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Về hoàn cảnh ra đời ca khúc, nhạc sĩ Doãn Nho xúc động kể rằng, năm 1954, khi mới 21 tuổi và đang công tác tại Đoàn Ca múa Tổng cục Chính trị, ông được phân công tham gia phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ ngay từ giai đoạn chuẩn bị.

Nhạc sĩ vẫn nhớ như in những năm tháng ở ATK Định Hóa (Thái Nguyên) - tuyến 2 của chiến dịch - nơi các đoàn quân đi qua trên đường ra trận và trở về sau chiến thắng.

Đây cũng là nơi Bác Hồ và Trung ương theo dõi, chỉ đạo cuộc kháng chiến, nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp đóng quân trước khi vào Mường Phăng, Điện Biên.

Nhạc sĩ cho biết, 2 năm sau, chiến trường Điện Biên Phủ được chuyển thành nông trường. Hơn 80.000 chiến sĩ Điện Biên xuất ngũ về hậu phương, tham gia nhiệm vụ lao động, sản xuất nhường chỗ cho lớp tân binh mới.

Lúc này, ông được giao nhiệm vụ cùng đoàn tiền trạm lên Điện Biên để chuẩn bị cho chuyến phục vụ của Đoàn Ca múa Tổng cục Chính trị và sáng tác ngay một ca khúc mới để đoàn lên là có bài hát biểu diễn.

“Tôi rất sung sướng khi được trở lại Điện Biên Phủ, nơi từng chứng kiến biết bao chiến sĩ, văn nghệ sĩ sát cánh bên nhau góp phần vào thắng lợi của dân tộc”, nhạc sĩ Doãn Nho bồi hồi.

Ông xúc động kể: “Hình ảnh hai thế hệ - những cựu chiến binh từng trải và những chiến sĩ trẻ - cùng nhau tiến bước dưới quân kỳ đã thôi thúc tôi viết nên ca khúc.

Khi lên đồi A1, ngồi bên xác xe tăng Pháp gục nòng và cạnh hai ngôi mộ liệt sĩ vô danh, tôi không kìm được nước mắt. Trên đỉnh đồi ấy, đồng đội tôi nằm lại rất nhiều. Sự hy sinh ấy chính là nguồn cảm xúc sâu sắc để tôi viết nên tác phẩm này”.

Không giấu được xúc động, ở tuổi 92, nhạc sĩ Doãn Nho cất tiếng hát: “Bước từng bậc/ Nhớ từng người/ Lòng đau đớn/ Uất ức/ Căm hờn/ Thù này phải trả/ Đồng chí ta ơi”.

Chính trong khoảnh khắc ấy, giai điệu Tiến bước dưới quân kỳ đã hình thành trong tâm trí ông, gửi gắm thông điệp: Các thế hệ sau không bao giờ quên công ơn của cha anh, và dưới bóng quân kỳ là sự tiếp nối bất tận của nhiều thế hệ quân đội. Từ ý tưởng đó, ông phát triển và hoàn thiện ca khúc.

Theo nhạc sĩ, phần giai điệu ca khúc được xây dựng trên chất liệu dân ca Nghệ Tĩnh - khỏe khoắn, mạnh mẽ, phù hợp khắc họa khí phách người lính.

“Ngay câu hát “Nghe rung núi đồi từng bước ta đi” đã mang hơi thở ví dặm Hà Tĩnh, gợi gương mặt những cựu chiến binh dày dạn trận mạc.

Sau đó, tôi viết phần mở đầu: “Vừng đông đã hửng sáng/ Núi non xanh ngàn trùng xa/ Tổ quốc bao la hiền hòa/ Tươi thắm bóng cờ vờn bay trên cao/ Muôn trái tim này hòa nhịp cùng ngàn lời ca trong sóng lúa/ Lấp lánh sao bay trên quân kỳ” để khắc họa thế hệ tân binh. Hai phần hòa quyện, nói lên hình ảnh tân binh và cựu binh, các thế hệ tiếp bước nhau dưới quân kỳ”, nhạc sĩ tiết lộ.

Bài hát vốn là tác phẩm hát tập thể, lần đầu được Đoàn Ca múa Quân đội Tổng cục Chính trị trình diễn ngay tại Điện Biên. Từ đó, Tiến bước dưới quân kỳ trở thành giai điệu quen thuộc trong các lễ diễu binh, duyệt đội.

Ông chia sẻ: “Với một người sáng tác, có tác phẩm được sống cùng năm tháng là hạnh phúc vô bờ. Bản quyền ca khúc tôi đã gửi tặng lại cho quân đội - nơi đã nuôi dưỡng, rèn luyện tôi trưởng thành.

Bài hát lâu nay được chọn là một trong những bài hát truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam và là 1 trong số 15 bài hát được quy định trong quân đội”.