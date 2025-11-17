Chi phí thi IELTS tại Việt Nam hiện nay là bao nhiêu?

Hai đơn vị được cấp phép tổ chức thi IELTS tại Việt Nam hiện nay là IDP và Hội đồng Anh. Theo thông tin cập nhật từ IDP, lệ phí thi IELTS Academic (học thuật) gần 4,7 triệu đồng. Đây cũng là chứng chỉ IELTS được các trường đại học trong nước chấp nhận khi xét tuyển đầu vào.

Nếu thí sinh đăng ký thi IELTS for UKVI phục vụ xin visa vào Vương quốc Anh, mức phí cao hơn, khoảng 5,3 triệu đồng. Bên cạnh đó, IELTS Life Skills - một loại bài thi UKVI nhưng chỉ kiểm tra 2 kỹ năng nghe và nói - có lệ phí 4,4 triệu đồng.

Lệ phí thi IELTS UKVI cao xuất phát từ yêu cầu nghiêm ngặt về bảo mật, phòng thi được giám sát chặt chẽ và dữ liệu thí sinh được lưu theo chuẩn của Bộ Nội vụ Anh.

IDP cũng công bố các khoản phí phụ, gồm phí đổi ngày thi khoảng 1,1 triệu đồng, phí đổi lịch thi nói là 900.000 đồng, phí phúc khảo bài thi khoảng 2,3 triệu đồng và phí cấp bảng điểm bổ sung là 200.000 đồng.

Học sinh, sinh viên trải nghiệm thi thử IELTS trên máy tính (Ảnh: IDP).

Hội đồng Anh tại Việt Nam cũng áp dụng mức phí tương tự.

Từ ngày 29/3 năm nay, thi IELTS triển khai 100% trên máy tính, không còn bài thi giấy. Thí sinh được thi lại 1 kỹ năng để cải thiện tổng điểm với mức phí là 2,9 triệu đồng.

Theo cô Nguyễn Thu Hà - giáo viên luyện thi IELTS tại Hà Nội - ít có thí sinh nào chỉ thi IELTS một lần duy nhất.

“Phổ biến nhất là các em thi 2-3 lần để đạt mức điểm IELTS mong muốn. Do đó, chi phí đầu tư cho riêng việc thi IELTS trung bình là 9-10 triệu đồng”, cô Nguyễn Thu Hà nói.

Hiện cả nước có khoảng 80 trường đại học xét tuyển IELTS. Theo quy chế tuyển sinh đại học năm 2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép các trường được quy đổi điểm chứng chỉ tiếng Anh sang điểm thi môn tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển.

Căn cứ quy chế này, mỗi trường đại học có một cách quy đổi khác nhau. Đa số trường tính điểm 10 cho chứng chỉ IELTS từ 8.0 trở lên, ngoại trừ Học viện Ngoại giao (chỉ tính điểm 10 cho IELTS 8.5-9.0).

Đại học Bách khoa Hà Nội tính điểm 10 cho IELTS từ 7.0. Riêng Trường Đại học Thương mại tính điểm 10 cho IELTS từ 5.0.

Có hai trường chấp nhận chứng chỉ IELTS dưới 5.0 là Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Đại học Thủ đô Hà Nội.

Theo công bố dữ liệu điểm thi IELTS toàn cầu năm 2023-2024, điểm IELTS học thuật trung bình của người Việt là 6,2, xếp thứ 29/39 quốc gia và vùng lãnh thổ được khảo sát, giảm 6 bậc so với năm 2022-2023.

Thí sinh Việt kém nhất ở kỹ năng nghe và nói, tốt hơn ở kỹ năng đọc và viết. Mức điểm IELTS phổ biến nhất của thí sinh Việt là 6.0. Có khoảng 9% thí sinh đạt 7.5 và 4% đạt 8.0.