Han Sara bật khóc kể về 2 năm ở ẩn, được bố nhắn nhủ xúc động từ Hàn Quốc

Đây cũng là dịp Han Sara đón tuổi mới. Nhiều đồng nghiệp thân thiết của cô cũng có mặt để chúc mừng như "em xinh" Đào Tử A1J, Hoàng Duyên, vũ công Quang Đăng và bạn gái Yee Pink...

Khi nhận bánh kem từ ê-kíp và nghe những lời cổ vũ của khán giả, Han Sara đã bật khóc nức nở ngay trên sân khấu. Khoảnh khắc nữ ca sĩ nghẹn ngào lau nước mắt nhận được sự quan tâm của người hâm mộ.

Đồng nghiệp mừng sinh nhật Han Sara trên sân khấu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Khi chứng kiến những khoảnh khắc này, tôi nghĩ về quãng thời gian 2 năm vắng bóng của mình. Không hiểu sao hồi đó tôi lại cô đơn đến vậy. Lúc ấy không có nhiều người bên cạnh như bây giờ. Sau thời gian thu mình để học hỏi và rèn luyện, tôi cảm thấy biết ơn vì hôm nay có đồng nghiệp, khán giả ở bên", cô xúc động nói.

Han Sara kể có lần cô bật nhạc thật to trong phòng tập rồi khóc vì không biết chia sẻ cùng ai. "Còn bây giờ, nếu có khóc thì cũng đã có các bạn ở đây. Tôi biết ơn rất nhiều và sẽ cố gắng đáp lại tình cảm mọi người dành cho mình", cô nói.

Khoảnh khắc nữ ca sĩ khóc nức nở trên sân khấu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Từ Hàn Quốc, bố của Han Sara cũng gửi video chúc mừng sinh nhật con gái. Ông tâm sự đã lâu không gặp con và cho biết thời gian gần đây, khi trở lại sân khấu, Han Sara phải đối mặt với nhiều áp lực. Dù vậy, ông luôn tin tưởng và tự hào về hành trình bền bỉ của cô.

Tại sự kiện, Han Sara dành tặng khán giả đoạn hát live ca khúc Do anh si. Khán giả đồng loạt hòa giọng, tạo nên khoảnh khắc ấm áp.

Sau chương trình thực tế Em xinh say hi, Han Sara nhanh chóng trở thành cái tên được săn đón nhờ giọng hát, khả năng sáng tác cùng hình ảnh cuốn hút. Ba tháng trước, cô ra mắt dự án âm nhạc Unfrozen và nhận phản hồi tích cực. Song song đó, nữ ca sĩ liên tục xuất hiện tại nhiều đêm nhạc lớn và tổ chức đêm nhạc riêng cho mình.

"Năm nay quá đáng nhớ với tôi. Tôi vượt qua nhiều giới hạn, tự tin hơn và được tái sinh qua dự án Unfrozen. Quan trọng hơn, tôi có các Lạc Đà (tên cộng đồng người hâm mộ của Han Sara - PV) luôn đồng hành, tiếp thêm sức mạnh", Han Sara chia sẻ.

Han Sara có 8 năm hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trước thềm sinh nhật, nữ ca sĩ còn đón tin vui khi được đề cử tại Korea Top Brand Awards 2026 (Thương hiệu hàng đầu Hàn Quốc 2026), bên cạnh loạt sao Kpop đình đám như G-Dragon, Jisoo, Rosé, Jennie… Cô được xướng tên trong hạng mục Nữ ca sĩ triển vọng dẫn dắt năm 2026 dành cho khu vực Việt Nam.