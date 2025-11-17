Những ai đang sở hữu Thaco của tỷ phú Trần Bá Dương?

Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải (Thaco) của ông Trần Bá Dương vừa công bố cập nhật mới về vốn điều lệ.

Theo đó, tổng vốn điều lệ hiện ở mức 30.510 tỷ đồng. Trong số này, phần vốn tư nhân trong nước chiếm 22.321 tỷ đồng (tương đương 73,2%), còn lại 8.189 tỷ đồng là vốn của nhà đầu tư nước ngoài (26,8%).

Trong nhóm cổ đông ngoại, Jardine Cycle & Carriage Limited (JC&C) của Singapore đang nắm giữ tỷ lệ lớn nhất với 26,6% vốn, tương đương 813 triệu cổ phần. Toàn bộ phần sở hữu này được ủy quyền cho ông Cheah Kim Teck đại diện. JC&C hiện cũng là cổ đông lớn nhất của Cơ điện lạnh (REE) và nắm hơn 10% cổ phần tại Vinamilk.

Bên cạnh JC&C, còn có 107 nhà đầu tư nước ngoài khác góp vốn vào tập đoàn, gồm nhiều cá nhân mang quốc tịch Hàn Quốc như Jung Mihuyn, Kim Miae, Kim Heejung, Ko Young Ran, Bae Eun Jung…

Cập nhật mới nhất về vốn điều lệ của Thaco (Ảnh: Cổng TTQG về ĐKDN).

Tập đoàn của ông Trần Bá Dương được thành lập năm 1997 tại Đồng Nai. Hiện doanh nghiệp sở hữu 6 công ty thành viên gồm: Thaco Auto (ô tô), Thaco Industries (cơ khí và công nghiệp hỗ trợ), Thaco Agri (nông nghiệp), Thadico (đầu tư - xây dựng), Thiso (thương mại - dịch vụ) và Thilogi (logistics).

Về hoạt động kinh doanh, báo cáo mới nhất cho biết năm 2024 doanh nghiệp đạt lợi nhuận sau thuế 3.025 tỷ đồng, tăng 14% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo đó tăng lên 16.763 tỷ đồng.