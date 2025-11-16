Trai làng kéo co gây ấn tượng tại Festival Thăng Long - Hà Nội 2025

Ngày 16/11,trong khuôn khổ Festival Thăng Long - Hà Nội 2025, tại đền Trấn Vũ diễn ra chương trình Giao lưu, trình diễn di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại - nghi lễ và trò chơi kéo co.

Nghi thức tế lễ của đội kéo co ngồi đền Trấn Vũ (Ảnh: Hữu Trưởng).

Sự kiện do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp UBND phường Long Biên và Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức, kỷ niệm 10 năm nghi lễ và trò chơi kéo co được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch HĐND phường Long Biên - cho biết, kéo co ở Việt Nam không chỉ là trò chơi dân gian mà còn là nghi lễ tín ngưỡng gắn với các vị thần biểu trưng cho sức mạnh và sự che chở của thiên nhiên.

Tiếng hô kéo co trong mỗi mùa lễ hội là âm thanh của niềm vui, gửi gắm ước vọng trị thủy, cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Chương trình là dịp trình diễn, tôn vinh di sản, đồng thời mở rộng giao lưu văn hóa giữa các vùng miền và quốc tế.

Sự góp mặt của các cộng đồng kéo co đến từ Hàn Quốc, Campuchia và Philippines tạo nên không khí giao lưu sôi nổi, góp phần thúc đẩy kết nối văn hóa, cùng chung tay bảo tồn di sản nhân loại. Tại sự kiện cũng diễn ra lễ ra mắt Mạng lưới cộng đồng di sản kéo co Việt Nam.

Hoạt động thực hành nghi lễ và trò chơi kéo co năm nay quy tụ 8 cộng đồng kéo co trong nước, gồm: Kéo co ngồi đền Trấn Vũ, kéo mỏ Xuân Lai (Hà Nội), kéo mỏ Ngải Khê (Hà Nội), kéo song Hương Canh (Phú Thọ), kéo co Hữu Chấp (Bắc Ninh), kéo co của người Tày (Lào Cai), kéo co Hòa Loan (Phú Thọ), kéo co thôn Phú Hào (Ninh Bình).

Kéo co ngồi là di sản độc đáo của Việt Nam (Ảnh: Hữu Trưởng).

TS Lê Thị Minh Lý - Phó Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam - cho rằng, kéo co là một bài học thành công về bảo vệ di sản với sự tham gia chủ động của cộng đồng.

"Trong 10 năm qua, cộng đồng thực hành di sản kéo co tại Việt Nam ngày càng phát triển, lan tỏa giá trị và tạo dấu ấn tích cực trong đời sống đương đại. Cộng đồng kéo co ngồi ở Long Biên, Hà Nội đã trở thành trung tâm kết nối các cộng đồng kéo co trong nước và quốc tế.

Việc thành lập Câu lạc bộ Mạng lưới cộng đồng di sản kéo co Việt Nam là minh chứng cho sự gắn kết và phát triển bền vững của di sản kéo co Việt Nam", bà Minh Lý nhận định.