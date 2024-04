Người mẫu da màu nổi tiếng nhất làng thời trang thế giới là ai?

Naomi Campbell được Business of Fashion nhận định là một trong những gương mặt dễ nhận biết nhất của làng thời trang.

Thuộc nhóm siêu mẫu ưu tú vào thập niên 90, Naomi Campbell góp phần tạo nên danh xưng "siêu mẫu". Cô đóng vai trò người mở đường cho sự phát triển của thế hệ người mẫu da màu sau này.

Naomi Campbell nằm trong nhóm "Legend" (huyền thoại làng mốt) của chuyên trang hàng đầu về người mẫu models.com.

Những khoảnh khắc đẹp nhất trên sàn diễn của nàng "báo đen" làng mốt (Video: Elle Anh).

Phá vỡ rào cản

Naomi Campbell sinh năm 1970 tại khu vực Brixton, phía Nam London, Anh. Cô từng theo học tại Học viện Nghệ thuật Sân khấu Italia Conti. Ở tuổi thiếu niên, Campbell đóng video ca nhạc của ca sĩ Bob Marley, ban nhạc Culture Club, đồng thời tham gia diễn xuất trong một số chương trình truyền hình cho trẻ em tại Anh.

Năm 15 tuổi, Naomi Campbell ký hợp đồng với công ty quản lý người mẫu Synchro Model Management. Sự nghiệp của cô nhanh chóng thăng hoa sau đó.

Ảnh bìa tạp chí Vogue Anh đầu tiên trong sự nghiệp của Naomi Campbell (Ảnh: Patrick Demarchelier).

Ngay trước sinh nhật lần thứ 16, Naomi Campbell được chọn làm gương mặt trang bìa tạp chí Elle Anh.

Cô chia sẻ trên Elle Anh: "Ban đầu, hầu hết ảnh của tôi là cảnh tôi nhảy múa và mỉm cười. Họ (ê-kíp chụp ảnh) biết tôi xuất thân từ múa nên thường yêu cầu tôi thực hiện những kiểu tạo dáng đó. Bạn biết đấy, tôi từng thật sự không biết cách làm người mẫu".

Naomi Campbell là chân dài da màu người Anh đầu tiên chụp ảnh bìa tạp chí Vogue Anh, số báo tháng 12/1987. Khi ấy, cô mặc bộ trang phục được tô điểm bằng hoa trà của nhà mốt Chanel.

Tháng 8/1988, Naomi Campbell trở thành người mẫu da màu đầu tiên xuất hiện trên bìa tạp chí Vogue Pháp. Ban đầu, phía nhà xuất bản đã từ chối. Bạn thân của Campbell - nhà thiết kế Yves Saint Laurent - cho biết sẽ rút quảng cáo khỏi tạp chí nếu tiếp tục từ chối người mẫu da màu lên trang bìa.

Cô nhớ lại: "Vào năm tôi 18 tuổi, tôi yêu cầu được chụp ảnh bìa vì trước đó, họ (nhà xuất bản tạp chí) chưa bao giờ đưa người mẫu da màu lên trang bìa.

Từ khi còn nhỏ, tôi đã khám phá ra ý nghĩa của việc trở thành một người mẫu da màu. Tôi cần phải thách thức các tiêu chuẩn sắc đẹp truyền thống. Những khoảnh khắc này là kết quả từ quá trình làm việc chăm chỉ và nhiều nỗ lực. Tôi phải giỏi gấp đôi so với người khác".

Naomi Campbell chưa bao giờ im lặng trước những định kiến về chủng tộc và màu da. Suốt thập niên 90, cô gần như là người mẫu da màu duy nhất giữa những cô gái da trắng.

Những siêu mẫu nổi tiếng nhất thập niên 90 (từ trái qua): Christy Turlington, Naomi Campbell và Kate Moss (Ảnh: Getty).

Bằng sự mạnh mẽ, không khoan nhượng và ý chí kiên cường, Naomi Campbell dần xây dựng vị thế khác biệt trong ngành công nghiệp thời trang.

Chân dài sinh năm 1970 từng chia sẻ với Teen Vogue rằng "những người mẫu có làn da sẫm màu phải biết cách tự trang điểm" và mang theo sản phẩm chăm sóc tóc riêng.

Naomi Campbell không bao giờ chấp nhận là nạn nhân của sự phân biệt chủng tộc.

"Tôi sẽ vượt qua thử thách để chứng minh năng lực, tìm ra cách để vượt qua nó (nạn phân biệt chủng tộc) và đạt điều mình muốn", cô nhấn mạnh.

Năm 1989, Naomi Campbell hiện diện trên bìa Vogue Mỹ số báo tháng 9 - ấn phẩm quan trọng nhất hàng năm của tạp chí. Cô trở thành người mẫu da màu đầu tiên làm được điều này.

Naomi Campbell chia sẻ: "Bìa tạp chí Vogue Mỹ là biểu tượng cho thấy bạn thật sự đã trở thành người mẫu".

Tháng 9/1991, Naomi Campbell gây chú ý khi trở thành người mẫu da màu đầu tiên chụp ảnh bìa tạp chí Time.

Siêu mẫu biểu tượng của thập niên 90

Naomi Campbell cùng với Christy Turlington và Linda Evangelista thường xuyên được đặt lịch cùng nhau, dẫn đến hình thành tên gọi "The Holy Trinity" - bộ ba thần thánh của thời trang.

Tháng 1/1990, 5 người mẫu nổi tiếng nhất lúc bấy giờ là Naomi Campbell, Christy Turlington, Cindy Crawford, Linda Evangelista và Tatjana Patit cùng góp mặt trên ảnh bìa tạp chí Vogue Anh.

Sau khi nhìn thấy quyển tạp chí, danh ca người Anh George Michael đã mời cả 5 cô gái đóng video ca nhạc Freedom! '90.

Một trong những khoảnh khắc biểu tượng nhất của thời trang - Linda Evangelista, Cindy Crawford, Naomi Campbell và Christy Turlington (từ trái qua) - cùng trình diễn kết màn cho bộ sưu tập Thu - Đông 1991 của Versace (Ảnh: Rex Features).

Ở phần kết màn bộ sưu tập Thu - Đông 1991 của nhà mốt Versace, Linda Evangelista, Cindy Crawford, Naomi Campbell và Christy Turlington cùng xuất hiện trên đường băng. Họ vừa catwalk (trình diễn thời trang), vừa nhẩm theo lời ca khúc Freedom! '90.

Khoảnh khắc Linda Evangelista, Cindy Crawford, Naomi Campbell và Christy Turlington cùng sải bước trên đường băng Versace đã mở ra kỷ nguyên "siêu mẫu".

Tên tuổi của Naomi Campbell được công nhận trên toàn cầu, vượt xa khỏi lĩnh vực thời trang, cùng mức thu nhập hàng triệu USD. Cô xuất hiện trên trang bìa của hàng loạt tạp chí thời trang danh giá, trình diễn cho rất nhiều nhà thiết kế tài hoa như Karl Lagerfeld, Christian Dior, Gianni Versace, Yves Saint Laurent, John Galliano, Thierry Mugler, Vivienne Westwood, Stella McCartney...

Naomi Campbell là gương mặt yêu thích của nhiều nhà thiết kế nổi tiếng vào những năm 1990 (Ảnh: Christian Dior, Chanel, Thierry Mugler).

Bên cạnh thời trang, Naomi Campbell còn nổi tiếng trong văn hóa đại chúng. Nữ siêu mẫu xuất hiện trong vài chương trình truyền hình như The Cosby Show (1988), The Fresh Prince of Bel-Air (1990), Absolutely Fabulous (1995)...

Cô còn đảm nhận một số vai diễn nhỏ hoặc vai khách mời ở các bộ phim Ready to Wear (1994), Miami Rhapsody (1995), To Wong Foo, Thanks for Everything! Julie Newmar (1995), Girl 6 (1996)...

Ngoài sự nghiệp người mẫu đỉnh cao, Naomi Campbell còn được ngưỡng mộ bởi cách cô sử dụng sức ảnh hưởng để tạo ra giá trị, đóng góp cho cộng đồng.

Năm 1998, Naomi Campbell tổ chức một buổi trình diễn thời trang ở Nam Phi để gây quỹ cho Quỹ Trẻ em của Cố Tổng thống Nelson Mandela. Đến năm 2005, nữ siêu mẫu thành lập "Fashion for Relief" - tổ chức từ thiện quyên góp cho những người sống trong nghịch cảnh, bị ảnh hưởng bởi thảm họa toàn cầu hay bệnh tật đe dọa tính mạng.

Năm 2013, Naomi Campbell kết hợp cùng siêu mẫu Iman và nhà hoạt động xã hội Bethann Hardison thành lập "Diversity Coalition" - liên minh nâng cao nhận thức về phân biệt chủng tộc, thúc đẩy tính đa dạng cho toàn ngành công nghiệp thời trang.

Trong suốt sự nghiệp, Naomi Campbell (giữa) không ngừng nỗ lực làm việc để đấu tranh cho sự bình đẳng dành cho người mẫu da màu (Ảnh: Getty).

Ngôi sao của thời trang

Trong suốt sự nghiệp, Naomi Campbell là gương mặt của hơn 500 trang bìa tạp chí, sải bước hàng trăm lần trên sàn diễn của những nhà thiết kế hàng đầu.

Danh sách nhà mốt mà nữ siêu mẫu đã làm việc trải dài ở 4 kinh đô thời trang lớn (Paris, Milan, London và New York) gồm có Chanel, Christian Dior, Louis Vuitton, Prada, Valentino, Vivienne Westwood, Anna Sui, Ralph Lauren, Dolce & Gabbana, Donna Karan, Calvin Klein…

Chân dài sinh năm 1970 từng xuất hiện trong các chiến dịch quảng cáo của Burberry, Prada, Versace, Chanel, Dolce & Gabbana, Marc Jacobs, Louis Vuitton, Saint Laurent, Valentino…

Naomi Campbell đã làm việc với những nhiếp ảnh gia thời trang vĩ đại nhất như Mario Testino, Patrick Demarchelier, Richard Avedon, Ellen von Unwerth, Herb Ritts, Steven Meisel, Peter Lindbergh và Helmut Newton.

Ở khía cạnh quảng cáo, Naomi Campbell là gương mặt đại diện cho các chiến dịch của một số thương hiệu thời trang và làm đẹp đình đám, bao gồm NARS, Prada, Louis Vuitton và Burberry.

Ngoài 50 tuổi và trở thành mẹ, Naomi Campbell vẫn gắn bó với sàn diễn cũng như công việc đứng trước ống kính. Cô giữ nguyên tinh thần làm việc chăm chỉ, nỗ lực không ngừng nghỉ giống như thời điểm cách đây hơn 30 năm.

Naomi Campbell trên đường băng Thu - Đông 2024 của Balmain (mảng trang phục nam), Dolce & Gabbana, Burberry (Ảnh: Balmain, Dolce & Gabbana, Burberry).

Tại Tuần lễ Thời trang Thu - Đông 2024, Naomi Campbell trình diễn cho nhà mốt Burberry, Dolce & Gabbana, Balmain. Ở Tuần lễ Thời trang Xuân - Hè 2024, nữ siêu mẫu góp mặt trên đường băng của Dolce & Gabbana, Coperni, Alexander McQueen, Torishéju.

Trong năm 2023, Naomi Campbell đóng chiến dịch quảng cáo cho các thương hiệu bao gồm Alexander McQueen, Fendi, Boss, Victoria's Secret, Alexander Wang. Đến năm nay, nữ siêu mẫu góp mặt ở chiến dịch quảng cáo của Vivienne Westwood, Hugo Boss.

Gần đây, chân dài sinh năm 1970 chụp ảnh bìa số báo tháng 3/2024 cho tạp chí Elle Anh, Vogue Anh và Vogue Úc.

Hiện tại, Naomi Campbell không chỉ bận rộn với công việc người mẫu mà còn chăm sóc con cái. Cô thông báo về sự ra đời của con gái vào năm 2021, ở tuổi 51. Năm ngoái, nữ siêu mẫu có thêm một người con trai ở tuổi 53.

Naomi Campbell hiện bắt đầu tham gia thiết kế thời trang. Cô kết hợp với thương hiệu Boss để tạo ra bộ sưu tập mới. Vào tháng 6 tới, một cuộc triển lãm được tổ chức tại Bảo tàng Victoria và Albert (London, Anh) với chủ đề "Naomi".

Triển lãm sẽ diễn giải sự hồi tưởng về sự nghiệp gần 40 năm của siêu mẫu Naomi Campbell và đồng thời là triển lãm đầu tiên thuộc hình thức này.