Hải Phòng chấp thuận dự án gần 1.400 căn nhà ở xã hội

Sở Xây dựng Hải Phòng vừa công bố quyết định chấp thuận đầu tư dự án nhà ở xã hội thuộc khu dân cư, nhà ở công nhân và dịch vụ khu công nghiệp Tân Trường, xã Mao Điền.

Dự án nhà ở xã hội tại khu công nghiệp Tân Trường có diện tích sử dụng đất gần 3ha nằm tại xã Mao Điền, TP Hải Phòng. Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ 1.429 tỷ đồng. Trong đó, 4 công trình nhà xã hội được xây mới với chiều cao 20 tầng nổi, 1 hầm, 1 tum với quy mô 1.388 căn. Ngoài ra, dự án có 52 công trình nhà ở cao 5 tầng, nhà sinh hoạt động cộng đồng và các hạng mục phụ trợ khác.

Một dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội (Ảnh minh họa: Tuấn Minh).

Tiến độ thực hiện được duyệt trong 36 tháng kể từ ngày bàn giao đất. Nhà đầu tư cần có vốn chủ sở hữu tối thiểu 30%, tương ứng khoảng 428 tỷ đồng.

Trước đó, Sở Xây dựng TP Hải Phòng cho biết, khu nhà ở xã hội thuộc dự án (giai đoạn 1) tại phường Hải An, thuộc khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải do Công ty cổ phần Vinhomes làm chủ đầu tư. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ có 3.804 căn nhà ở xã hội, trong đó 3.026 căn để bán và 778 căn cho thuê. Các căn hộ có diện tích thông thủy 28,8-70m2.

Công ty cho biết giá bán tạm tính tối thiểu của dự án này khoảng 20 triệu đồng/m2, tối đa 31,99 triệu đồng/m2. Như vậy, bình quân giá bán tạm tính của nhà ở xã hội tại dự án này là 23,5 triệu đồng/m2. Chủ đầu tư bắt đầu nhận đơn đăng ký mua dự án nhà ở xã hội này từ 1/8 đến 15/9.

Theo Sở Xây dựng Hải Phòng, thành phố được Thủ tướng Chính phủ giao chỉ tiêu phát triển tổng số 49.400 căn nhà ở xã hội đến năm 2030. Trong năm nay, TP Hải Phòng dự kiến có hơn 11.430 căn nhà ở xã hội được hoàn thành.