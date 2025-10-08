Người đẹp được dự đoán đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025

Nariman Battikha xuất hiện trong nhiều bảng xếp hạng gương mặt đáng chú ý tại mùa giải Hoa hậu Hòa bình 2025 của các chuyên trang sắc đẹp. Cô cũng có mặt trong top 10 thí sinh được nhiều khán giả bình chọn nhất trong mùa giải năm nay trước khi cuộc thi chính thức khởi động.

Nariman Battikha - Hoa hậu Hòa bình Venezuela - được Missosology dự đoán đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 (Ảnh: Missosology).

Các chuyên trang sắc đẹp đều dự đoán Nariman Battikha là ứng cử viên sáng giá nhất mùa giải khi sở hữu đủ tiêu chí 4B mà Chủ tịch Nawat của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế theo đuổi gồm: Nhan sắc, hình thể, trí tuệ và khả năng thương mại.

Ngày 6/10, Nariman Battikha đã giành chiến thắng giải thưởng phụ từ nhà tài trợ Intercontinental Hua Hin. Mỹ nhân Venezuela cũng được đánh giá là một trong những người đẹp có gu thời trang ổn định, thanh lịch và quyến rũ của mùa giải năm nay.

Lượng người theo dõi của người đẹp Venezuela đã tăng thêm 15.000 người sau hơn 1 tuần cô có mặt tại Thái Lan để tham dự cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025.

Nariman Battikha (SN 1995) đang là người mẫu, doanh nhân tại quê nhà. Mỹ nhân Venezuela sở hữu chiều cao nổi bật 1,8m cùng vóc dáng gợi cảm, nụ cười tỏa nắng cùng khả năng giao lưu, ứng xử chuyên nghiệp.

Người đẹp có xuất thân từ gia đình gốc Syria hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh. Cô tốt nghiệp ngành Kinh tế tại Đại học Metropolitan ở Caracas (Venezuela). Nariman từng có thời gian sống và học tập tại Mỹ.

Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 không phải là cuộc thi sắc đẹp đầu tiên Nariman tham dự. Năm 2015, người đẹp thử sức tại cuộc thi dành cho người mẫu Sambil Model Venezuela, đánh dấu khởi đầu cho hành trình chinh phục vương miện. Hai năm sau, cô tham dự cuộc thi Hoa hậu Venezuela 2017 nhưng không đăng quang.

Năm 2018, Nariman Battikha được trao danh hiệu Hoa hậu Siêu quốc gia Venezuela và đại diện quốc gia tại Hoa hậu Siêu quốc gia 2018. Tại cuộc thi này, cô đoạt danh hiệu Miss Photogenic (Hoa hậu Ảnh) và lọt top 10 chung cuộc.

Nariman Battikha từng lọt top 10 Hoa hậu Siêu quốc gia 2018 (Ảnh: Miss).

Nariman Battikha và Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 (Ảnh: Missosology).

Hiện tại, mỹ nhân 30 tuổi là huấn luyện viên, diễn giả truyền cảm hứng cho giới trẻ về vấn đề bảo vệ sức khỏe tinh thần. Cô đã xây dựng kênh YouTube riêng để chia sẻ cuộc sống hàng ngày và bình luận về các vấn đề nóng hổi của giới trẻ.

Nariman Battikha đang nhận được sự ủng hộ tích cực từ khán giả trong nước và được kỳ vọng mang vương miện về cho Venezuela.

Trước cô, đại diện của Venezuela có thành tích tốt nhất tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế là người đẹp Valentina Figuera, cô đăng quang vào mùa giải năm 2019. Valentina Figuera cũng là một trong những hoa hậu đẹp nhất trong lịch sử cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế.

Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 bắt đầu từ cuối tháng 9 vừa rồi với sự tham gia của 77 thí sinh. Các người đẹp đã trải qua phần thi phụ Tài năng và lộ diện top 15 chung cuộc.

Phần thi Miss Popular Vote (Thí sinh được yêu thích) cũng được Ban tổ chức cuộc thi khởi động từ ngày 7/10 đến ngày 18/10 tới. Người chiến thắng ở phần thi này sẽ lọt thẳng vào top 10 chung cuộc.

Sắp tới, 77 người đẹp của cuộc thi sẽ trải qua các phần thi phụ như: Trình diễn bikini, phỏng vấn kín, trình diễn trang phục dân tộc trước khi bước vào bán kết và chung kết.

Chung kết cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 diễn ra tại Thái Lan vào ngày 18/10. Đại diện của Việt Nam tại cuộc thi năm nay là người đẹp Nguyễn Thị Yến Nhi. Cô chưa gặt hái được thành tích đáng chú ý nào và gây tranh cãi về phát ngôn, cách ứng xử.

Ảnh: Instagram nhân vật