Xem trực tiếp bốc thăm World Cup 2026 ở đâu?

Đêm nay (theo giờ Việt Nam), cả thế giới sẽ hướng về Trung tâm Kennedy ở Washington D.C (Mỹ) để theo dõi lễ bốc thăm World Cup 2026. Đây là sự kiện được mong chờ nhất vào cuối năm nay. Từng lá thăm may rủi sẽ quyết định vận mệnh của các đội bóng tại ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới.

Người hâm mộ có thể xem trực tiếp sự kiện này trên trang chủ của FIFA (Fifa.com) và các kênh truyền thông trên mạng xã hội của FIFA. Bên cạnh đó, báo Dân trí cũng sẽ tường thuật trực tiếp và đăng tải thông tin nhanh nhất về sự kiện này.

Lễ bố thăm World Cup 2026 sẽ diễn ra vào lúc 0h đêm nay (Ảnh: FIFA).

Tính tới thời điểm này, 42 đội bóng đã được xác định gồm:

CONCACAF (6 đội): Mỹ, Mexico, Canada (chủ nhà), Haiti, Curacao, Panama.

Châu Á (8 đội): Australia, Iran, Nhật Bản, Jordan, Hàn Quốc, Uzbekistan, Saudi Arabia, Qatar.

Nam Mỹ (6 đội): Argentina, Brazil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay.

Châu Âu (12 đội): Anh, Pháp, Croatia, Na Uy, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Đức, Thụy Sĩ, Scotland, Tây Ban Nha, Áo, Bỉ.

Châu Đại Dương (1 đội): New Zealand.

Châu Phi (9 đội): Ai Cập, Senegal, Nam Phi, Cape Verde, Morocco, Bờ Biển Ngà, Algeria, Tunisia, Ghana.

Ngoài ra, 6 suất còn lại sẽ được xác định thông qua vòng play-off diễn ra vào tháng 3 năm sau. Cụ thể, 16 đội bóng châu Âu sẽ tham dự vòng play-off để chọn ra 4 suất. Trong đó gồm 12 đội nhì bảng là Slovakia, Kosovo, Đan Mạch, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ, CH Ireland, Ba Lan, Bosnia, Italy, Xứ Wales, Albania và CH Séc. Ngoài ra, còn có 4 đội tham dự thông qua UEFA Nations League là Bắc Macedonia, Thụy Điển, Romania và Bắc Ireland.

Còn lại, 6 đội bóng là Iraq (châu Á), CHDC Congo (châu Phi), Jamaica, Suriname (CONCACAF), Bolivia (Nam Mỹ), New Caledonia (châu Đại Dương) sẽ thi đấu để xác định 2 suất tham dự World Cup 2026.

FIFA đã công bố nhóm hạt giống trong lễ bốc thăm vòng bảng World Cup 2026. Theo đó, nhóm hạt giống số 1 sẽ gồm 3 đội chủ nhà cùng với 9 đội bóng có thành tích tốt nhất trên bảng xếp hạng FIFA. Các nhóm 2, 3 và 4 sẽ được xác định dựa trên thứ hạng FIFA còn lại. Các nhóm hạt giống gồm:

Nhóm 1: Canada, Mỹ, Mexico, Tây Ban Nha, Argentina, Pháp, Anh, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Brazil, Bỉ, Đức.

Nhóm 2: Croatia, Morocco, Colombia, Uruguay, Thụy Sĩ, Nhật Bản, Senegal, Hàn Quốc, Ecuador, Áo, Australia.

Nhóm 3: Na Uy, Panama, Ai Cập, Algeria, Scotland, Paraguay, Tunisia, Bờ Biển Ngà, Uzbekistan, Qatar, Saudi Arabia, Nam Phi.

Nhóm 4: Jordan, Cape Verde, Ghana, Curacao, Haiti, New Zealand và 6 đội tham dự thông qua vòng play-off.

Các nhóm hạt giống trong lễ bốc thăm World Cup 2026 (Ảnh: FIFA).

FIFA sẽ tiến hành bốc thăm lần lượt từ nhóm 1 tới nhóm 4. 48 đội bóng được chia thành 12 bảng, mỗi bảng 4 đội. Như thông lệ, hai đội cùng một liên đoàn không thể nằm chung bảng, ngoại trừ UEFA, nơi mỗi bảng tối đa được phép có hai đội châu Âu. Quy tắc này nhằm đảm bảo sự đa dạng lục địa trong mỗi bảng đấu, đồng thời duy trì tính cạnh tranh và cân bằng giữa các đội tuyển.

Chủ nhà Mexico được ấn định vào bảng A và thi đấu trận khai mạc World Cup 2026 trên sân Azteca vào ngày 11/6/2026. Canada được xếp vào bảng B, còn Mỹ nằm ở bảng D.

Bên cạnh đó, FIFA sẽ áp dụng quy tắc mới để đảm bảo tính cạnh tranh cho cuộc đua vô địch. Theo đó, hai đội có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng FIFA là Tây Ban Nha và Argentina sẽ nằm ở hai nhánh khác nhau. Nếu giành ngôi đầu bảng, họ sẽ chỉ gặp nhau trong trận chung kết giải đấu. Tương tự, các đội xếp thứ 3 (Pháp) và thứ 4 (Anh) cũng nằm ở hai nhánh khác nhau.