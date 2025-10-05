Sau phát ngôn gây tranh cãi, Yến Nhi xin lỗi và mong tiếp tục được ủng hộ

Những ngày qua, Yến Nhi nhận được sự quan tâm của khán giả trong nước khi là đại diện của Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 (Miss Grand International). Tuy nhiên, sự thể hiện của cô lại khiến người hâm mộ tranh cãi.

Ở phần giao lưu với Ban tổ chức và các bạn thi, Yến Nhi thể hiện thái độ tự tin nhưng lại ấp úng trong một câu hỏi khá đơn giản bằng tiếng Anh.

Dù được các bạn thi hỗ trợ, Yến Nhi không thể trả lời đại diện Ban tổ chức. Video ghi lại phần giao lưu của Yến Nhi tại cuộc thi được khán giả chia sẻ và thổi bùng tranh cãi.

Yến Nhi đang tham dự cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 (Ảnh: MGI).

Ngoài ra, phần thi Tài năng của Yến Nhi tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 cũng không được đánh giá cao. Cô thể hiện một ca khúc bằng tiếng Anh nhưng giọng hát yếu, không lên được nốt cao. Kết quả, Yến Nhi không được gọi tên vào top 15 của phần thi Tài năng.

Yến Nhi cũng vắng mặt trong top 10 thí sinh nổi bật trước cuộc thi. Đây được xem là thành tích khá khiêm tốn với đại diện Việt Nam vì ở các mùa giải trước, thí sinh của Việt Nam luôn xuất hiện trong danh sách này.

Ở các phần giao lưu với khán giả trong nước, Yến Nhi luôn thể hiện được sự tự tin. Cô cho biết, ngoại hình và phong cách của mình rất được lòng truyền thông Thái Lan. Người đẹp tự tin mình sẽ tiến xa ở cuộc thi.

Một số khán giả theo dõi cuộc thi đã góp ý với đại diện Việt Nam: “Cô ấy nên lắng nghe ý kiến của mọi người, thay đổi để có thành tích tốt hơn”, “Yến Nhi có vẻ tự tin quá”, “Thật bất ngờ trước trình độ tiếng Anh của Yến Nhi, cô ấy cần cố gắng nhiều hơn”…

Yến Nhi (thứ hai từ phải sang) cùng dàn thí sinh Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 (Ảnh: MGI).

Ngay sau những góp ý của khán giả, Yến Nhi đăng tâm thư chia sẻ với người hâm mộ.

Cô viết: “Những ngày qua tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế là hành trình nhiều cảm xúc, mang đến cho Nhi những trải nghiệm và bài học quý giá.

Mang trên mình dải băng Việt Nam, Nhi luôn ý thức sâu sắc về việc phải tập trung hết mình cho hành trình. Nhi biết rằng, ở Việt Nam luôn có những người yêu thương, theo dõi hành trình của mình. Dù bận rộn đến đâu, Nhi đều trò chuyện, gửi những điều tích cực đến khán giả”.

Hoa hậu 21 tuổi cũng thừa nhận, trong những khoảnh khắc vội vã, cô đã vô tình có những chia sẻ chưa trọn vẹn khiến khán giả phiền lòng và rất buồn vì điều đó. Người đẹp gửi lời xin lỗi và cảm ơn chân thành tới khán giả vì những chỉ bảo và sự quan tâm dành cho cô suốt thời gian qua.

Cuối cùng, người đẹp viết: “Mỗi góp ý là một bài học, mỗi yêu thương là một nguồn sức mạnh để không ngừng hoàn thiện và trưởng thành hơn. Hành trình phía trước còn dài và Nhi sẽ nỗ lực gấp nhiều lần nữa để thể hiện thật tốt, mang đến hình ảnh tích cực, tự tin của người con Việt Nam”.

Yến Nhi hiện chưa có thành tích đáng chú ý tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 (Ảnh: MGI).

Sau bài đăng có tính hợp tác của Yến Nhi, người hâm mộ lại xôn xao trước video ghi lại giọng nói của đại diện Việt Nam trong buổi phát sóng trực tuyến của bạn cùng phòng.

Theo đó, người đẹp Việt Nam thừa nhận không được chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi đến với cuộc thi, không hiểu về tính chất cũng như yêu cầu của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025.

Người đẹp Nguyễn Thị Yến Nhi (SN 2004) trở thành đại diện Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 sau khi đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 hồi trung tuần tháng 9 vừa rồi.

Ngay sau khi giành vương miện, Yến Nhi tham gia quá trình đào tạo, chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025. Quá trình này diễn ra vỏn vẹn 2 tuần.

Yến Nhi mong khán giả thông cảm, tiếp tục ủng hộ hành trình tham dự cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 (Ảnh: MGI).

Trước khi trở thành hoa hậu, Yến Nhi là người mẫu ảnh, từng cộng tác với nhiều thương hiệu thời trang và giành ngôi á quân tại một cuộc thi ảnh. Người đẹp 21 tuổi sở hữu chiều cao 1,72m, số đo 81-64-92cm.

Cô hiện là sinh viên năm 3 ngành Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành, Đại học Văn Hiến (TPHCM).

Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 đang diễn ra tại Thái Lan với sự góp mặt của 77 thí sinh đến từ khắp mọi nơi trên thế giới. Chung kết cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 sẽ diễn ra vào ngày 18/10 tới.

Đại diện Việt Nam có thành tích tốt nhất tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế là người đẹp Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Cô đăng quang vào mùa giải năm 2021. Tại mùa giải năm 2024, đại diện của Việt Nam là người đẹp Quế Anh. Cô không giành được thành tích nổi bật tại đấu trường sắc đẹp này.