Bé gái bị bỏ rơi trước cổng nhà dân lúc rạng sáng

Ngày 5/12, thông tin từ Công an xã Đăk Tô, vào khoảng 4h cùng ngày, anh Nguyễn Văn Khái (trú tại thôn 6, xã Đăk Tô) bất ngờ phát hiện một bé sơ sinh nằm trước cổng nhà mình. Ngay lập tức, anh Khái đã trình báo sự việc lên cơ quan công an.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để kiểm tra sức khỏe của cháu bé. Kết quả kiểm tra cho thấy đây là một bé gái, khoảng 15-17 ngày tuổi, nặng 3kg và có sức khỏe ổn định.

Thời điểm được phát hiện, bé gái được quấn trong chiếc khăn len ấm áp. Bên cạnh bé là một túi nilon chứa quần áo, tất, sữa và bỉm.

Cháu bé nặng 3kg và sức khỏe ổn định (Ảnh Công an xã Đăk Tô).

Trong thời gian chờ xác minh thân nhân, gia đình anh Nguyễn Văn Khái đã tạm thời nhận chăm sóc và nuôi dưỡng cháu bé.

Công an xã Đăk Tô đang tiếp tục điều tra, xác minh danh tính người thân của cháu bé. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng phát đi thông báo, kêu gọi bất kỳ ai có thông tin liên quan đến cháu bé hãy liên hệ với Công an xã Đăk Tô hoặc chính quyền địa phương để phối hợp giải quyết.