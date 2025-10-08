Không ai bình chọn cho Yến Nhi tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025

Theo thông báo của Ban tổ chức, phần thi Miss Popular Vote sẽ kết thúc vào 20 giờ ngày 18/10. Đây là hạng mục bình chọn có phí nên thí sinh có lượng bình chọn cao nhất sẽ giúp Chủ tịch Nawat dễ dàng đánh giá mức độ ảnh hưởng của cô gái đó tại quê nhà.

Người chiến thắng ở hạng mục Miss Popular Vote sẽ có cơ hội vào thẳng top 10 chung cuộc trước chung kết. Hiện tại, tỉ lệ bình chọn của đại diện Việt Nam - Yến Nhi - là 0%, con số này khá khiêm tốn so với những người tiền nhiệm.

Yến Nhi không được ai bình chọn trong phần thi Miss Popular Vote (Ảnh: MGI).

Tại các mùa giải trước của Hoa hậu Hòa bình Quốc tế, đại diện Việt Nam luôn nằm trong nhóm đầu của phần thi Miss Popular Vote. Hoa hậu Thùy Tiên, Lê Hoàng Phương, Thiên Ân hay gần nhất là Quế Anh đều lọt top 10 Miss Popular Vote trong những ngày thi đầu tiên.

Sau gần 2 tuần tham dự Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025, Yến Nhi đang gặp khá nhiều khó khăn. Cô vắng mặt trong hầu hết các top của cuộc thi năm nay. Người đẹp trượt top 15 phần thi Tài năng, không xuất hiện trong top 10 thí sinh được yêu thích trước khi cuộc thi chính thức diễn ra.

Ngoài ra, những phát ngôn, thái độ hành xử và khả năng tiếng Anh của Yến Nhi đều gây tranh cãi, khiến khán giả trong nước mất cảm tình với cô.

Tài khoản Instagram của Yến Nhi cũng có lượt tương tác thấp, điều này có thể ảnh hưởng tới quyết định của Chủ tịch Nawat trong việc lựa chọn đại diện Việt Nam trong các hoạt động tới.

Hiện tại, trên trang cá nhân, Hoa hậu Yến Nhi vẫn cập nhật hình ảnh tại cuộc thi. Tuy nhiên, người đẹp tạm ngừng việc livestream (phát sóng trực tuyến).

Yến Nhi sẽ trải qua nhiều phần thi phụ quan trọng trong những ngày tới (Ảnh: Facebook nhân vật).

Sắp tới, Yến Nhi sẽ trải qua các phần thi phụ như: Trình diễn bikini, phỏng vấn kín, trình diễn trang phục dân tộc trước khi bước vào bán kết diễn ra vào ngày 15/10 và chung kết diễn ra vào ngày 18/10.

Đại diện Việt Nam có thành tích tốt nhất tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế là người đẹp Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Cô đăng quang vào mùa giải năm 2021. Tại mùa giải năm 2024, đại diện của Việt Nam là người đẹp Quế Anh. Cô không giành được thành tích nổi bật tại đấu trường sắc đẹp này.

Nguyễn Thị Yến Nhi (SN 2004) đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 hồi trung tuần tháng 9 vừa rồi. Ngay sau khi giành vương miện, cô tham gia quá trình đào tạo, chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025. Quá trình này diễn ra vỏn vẹn 2 tuần.

Trước khi trở thành hoa hậu, Yến Nhi là người mẫu ảnh, từng cộng tác với nhiều thương hiệu thời trang và giành ngôi á quân tại một cuộc thi ảnh. Người đẹp 21 tuổi sở hữu chiều cao 1,72m, số đo 81-64-92cm.

Yến Nhi hiện là sinh viên năm 3 ngành Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành, Đại học Văn Hiến (TPHCM).