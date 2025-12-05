Tổng Thanh tra Chính phủ: “Không cho phép ủy quyền cấp phó tiếp công dân”

Chiều 5/12, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

Nêu quan điểm về hình thức tiếp công dân, đại biểu Nguyễn Tâm Hùng (TPHCM) ủng hộ bổ sung hình thức tiếp công dân trực tuyến và đề nghị quy định rõ việc “giá trị pháp lý của buổi tiếp công dân trực tuyến tương đương tiếp công dân trực tiếp”.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Tâm Hùng (Ảnh: Hồng Phong).

Cùng với đó, vị đại biểu cho rằng cần cơ chế ràng buộc trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu trong trường hợp chậm hoặc né tránh tiếp công dân, kéo dài thời hạn giải quyết, hoặc chuyển đơn lòng vòng. “Thực tiễn cho thấy nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài không xuất phát từ sự phức tạp của vụ việc mà từ sự né tránh trách nhiệm”, ông Hùng nói.

Trong khi đó, đại biểu Hoàng Anh Công (Thái Nguyên) đề nghị rà soát quy định về bảo vệ người tố cáo, hành vi nghiêm cấm của Luật Tố cáo và các luật có liên quan để nghiên cứu, điều chỉnh cho phù hợp.

Giải trình sau đó, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cho biết cơ quan chủ trì soạn thảo dự luật thống nhất với ý kiến của đại biểu Quốc hội về các trường hợp thực hiện tiếp công dân trực tuyến, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về tiếp công dân, cách thức tổ chức, bảo đảm an toàn, bảo mật và lưu trữ thông tin.

Cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ tiếp thu các nội dung này và quy định trong nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành luật, theo Tổng Thanh tra.

Ông cũng cho hay, cơ quan chủ trì soạn thảo luật tiếp thu ý kiến của đại biểu Tuấn về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại trong trường hợp bất khả kháng. Nội dung này, theo Tổng Thanh tra, sẽ thể hiện trong nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành luật.

Về bảo vệ người tố cáo, Tổng Thanh tra khẳng định Luật Tố cáo hiện hành đã quy định đầy đủ, bao gồm: bảo vệ thông tin, vị trí việc làm, tính mạng, xử lý hành chính, xử lý hành vi trả thù người tố cáo…

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong (Ảnh: Hồng Phong).

Bên cạnh đó, có ý kiến đại biểu đề nghị bổ sung cơ chế ủy quyền cho cấp phó, mở rộng chủ thể tiếp công dân, quy định thành lập ban tiếp công dân tại cấp xã.

Tổng Thanh tra Đoàn Hồng Phong giải thích dự thảo luật lần này tiếp tục kế thừa quy định hiện hành, đó là “không cho phép ủy quyền tiếp công dân cho cấp phó”, nhằm nâng cao trách nhiệm trực tiếp của người đứng đầu,.

Ông cũng khẳng định pháp luật hiện hành đã quy định đầy đủ về chủ thể tiếp công dân tại các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội…

“Để tránh phát sinh tổ chức mới và phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước về tinh gọn tổ chức bộ máy, dự thảo luật không bổ sung mô hình ban tiếp công dân cấp xã, mà bố trí bộ phận công chức thuộc đơn vị phù hợp của UBND xã để làm nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo”, Tổng Thanh tra giải trình.

Theo chương trình nghị sự, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo vào 11/12.