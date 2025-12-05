Nga dồn quân vượt chướng ngại, chọc sâu 17km vào phòng tuyến Ukraine

Các binh sĩ của phía Nga (Ảnh: Reuters).

Quân đội Nga đã xuyên thủng phòng tuyến của Ukraine gần Huliaipole, Zaporizhia sau nhiều tháng dồn lực lượng và điều chuyển quy mô lớn, theo đánh giá mới của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW).

Đột phá gần Huliaipole diễn ra trong bối cảnh Nga đang gây sức ép trên nhiều hướng, còn Ukraine cố gắng giữ các tuyến phòng thủ dài với lực lượng dự bị hạn chế. Moscow đã điều chuyển các đơn vị giữa các khu vực để tìm điểm yếu trong phòng tuyến của đối thủ để tiến công, trong khi Kiev đối mặt thách thức ngăn chặn các mũi tiến sâu hơn trong giai đoạn khó khăn của cuộc chiến.

ISW cho biết Moscow đã tập hợp một nhóm đơn vị có quy mô xấp xỉ lực lượng đang tiến công ở hướng Pokrovsk -Dobropillia, rồi đưa lực lượng này tiến lên theo hướng Huliaipole vào giữa tháng 11.

Phần lớn giao tranh tiền tuyến trong vài tháng qua tập trung quanh Pokrovsk ở tỉnh Donetsk, nơi đã trở thành trọng tâm phòng thủ chính của Ukraine, và cả hai phía đều triển khai lực lượng lớn cũng như nguồn lực để giữ hoặc giành vị trí.

ISW dẫn lời nhà phân tích Ukraine Kostyantyn Mashovets, người cho biết Nhóm Lực lượng miền Đông của Nga ở khu vực này hiện có quân số ngang bằng hoặc hơn Nhóm Lực lượng miền Trung đang tác chiến ở phía bắc, cho thấy mức độ quyết tâm của Moscow quanh Huliaipole.

ISW lưu ý rằng Nga đã điều các đơn vị đổ bộ đường không từ Sumy, các đội hình bộ binh cơ giới từ Quân khu Trung tâm, cùng nhiều lữ đoàn bổ sung từ khắp tiền tuyến để tăng cường lực lượng tại khu vực.

Chuyên gia Mashovets cho hay các đơn vị tăng viện này đã giúp quân đội Nga có khả năng xuyên thủng phòng tuyến Ukraine sâu khoảng 17km, vượt qua sông Yanchur gần Uspenivka và tiến tới vùng ngoại ô phía bắc Huliaipole. Ông cảnh báo rằng Nga có thể đưa thêm lực lượng để mở rộng khu vực đột phá.

Cục diện xung quanh Huliaipole, mặt trận mà Nga đã chọc sâu 17km vào phòng tuyến của Ukraine (Ảnh: EP).

ISW nhận định rằng đột phá này phản ánh nhiều tháng chuẩn bị tập trung, chứ không phải sự sụp đổ đột ngột của phòng tuyến Ukraine.

Theo ISW, Nga có thể cần nhiều quân hơn nữa và phải điều hướng tập trung từ các khu vực khác của tiền tuyến nếu muốn biến bước tiến này thành một đà thắng lớn hơn.

Giai đoạn tiến công tới có thể phụ thuộc vào việc các đơn vị Nga có vượt qua được chướng ngại tự nhiên là sông Haichur, con sông chảy qua Huliaipole, hay không. ISW cho biết các điểm vượt sông gần Danylivka có thể cho phép quân đội Nga gây sức ép lên lực lượng Ukraine từ hướng bắc và tây bắc, đồng thời có thể đe dọa các tuyến tiếp tế then chốt vào Huliaipole và Orikhiv.

Lực lượng Ukraine vẫn đang giữ vững phòng tuyến phía đông bắc thị trấn. ISW ghi nhận rằng các đợt phản công đã đẩy các đơn vị thuộc Tập đoàn quân 36 của Nga lùi lại gần Sosnivka, giúp Ukraine giữ được chỗ đứng tại tuyến sông Vorona–Vovcha.

Hệ thống phòng thủ quanh Oleksandrivka cũng vẫn trụ vững, điều này có thể làm chậm bất kỳ nỗ lực nào của Nga nhằm tiến tới sông Haichur và hoàn tất bao vây.