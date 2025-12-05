Thiếu nam giới, quốc gia châu Âu rộ dịch vụ cho "thuê chồng theo giờ"

Dịch vụ cho "thuê chồng theo giờ" ngày càng phổ biến ở Latvia (Ảnh: Reuters).

Tình trạng thiếu đàn ông trên toàn quốc ở Latvia ngày càng nghiêm trọng tới mức phụ nữ phải thuê “người chồng trong một giờ” để giúp họ làm việc nhà.

Theo báo cáo gần đây của Eurostat, Latvia có tỷ lệ phụ nữ cao hơn nam giới tới 15,5%, cao gấp hơn 3 lần mức trung bình của Liên minh châu Âu, theo truyền thông địa phương. Trong khi đó, ở nhóm trên 65 tuổi, số phụ nữ nhiều gấp đôi nam giới, theo World Atlas.

Kết quả là, quốc gia châu Âu này rơi vào tình trạng thiếu nghiêm trọng những đối tượng nam phù hợp.

Một phụ nữ tên Dania, làm việc tại các lễ hội, cho biết 98% đồng nghiệp của cô là phụ nữ, theo The Sun.

“Điều đó không có gì sai… nhưng để cân bằng thì bạn sẽ muốn có thêm vài người đàn ông để tán gẫu hay trò chuyện. Nó sẽ thú vị hơn", cô chia sẻ.

"Vậy nên tất cả bạn bè tôi đều ra nước ngoài và tìm bạn trai ở đó,” Zane, bạn của Dania, nói thêm.

Để bù vào khoảng trống nam giới trên toàn quốc này, những phụ nữ như Dania ngày càng tìm đến các dịch vụ cho thuê “chồng trong một giờ” để giúp việc nhà.

Các nền tảng trung gian như Komanda24 đang bùng nổ, nơi chỉ với vài Euro, phụ nữ có thể thuê “những người đàn ông có đôi tay vàng” để làm hệ thống nước, mộc, sửa chữa hay thậm chí lắp tivi.

Trong khi đó, dịch vụ của Remontdarbi.lv cho phép phụ nữ thuê “chồng trong một giờ” trực tuyến hoặc qua điện thoại, và họ sẽ xuất hiện trong vòng một giờ.

Khi đến nơi, những người thợ đa năng này sẽ làm đủ mọi thứ, bao gồm sơn tường, sửa rèm và các việc còn tồn đọng khác trong bối cảnh Latvia đang thiếu đàn ông.

Các chuyên gia cho rằng sự mất cân bằng giới tính ở Latvia một phần do nam giới có tuổi thọ thấp hơn hẳn vì sức khỏe kém và lối sống, theo World Atlas.

“Nam giới có khả năng hút thuốc cao hơn khoảng 3 lần, với 31% đàn ông hút thuốc so với chỉ 10% phụ nữ. Nam giới cũng có xu hướng béo phì hoặc thừa cân cao hơn một chút, với 62% nam giới thừa cân hoặc béo phì so với 57% phụ nữ", trang này lưu ý.