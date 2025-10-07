Tình hình của Yến Nhi sau ồn ào phát ngôn tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế

Ngày 5/10, Hoa hậu Yến Nhi góp mặt trong một hoạt động bên lề của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025. Ảnh của cô được đăng tải trên fanpage (trang dành cho người hâm mộ) của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế.

Người đẹp sinh năm 2004 xuất hiện trong chiếc váy cắt xẻ táo bạo, giữ nụ cười tươi tắn, tương tác vui vẻ với ống kính của phóng viên.

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Yến Nhi vẫn cập nhật hình ảnh tại cuộc thi. Tuy nhiên, người đẹp tạm ngừng việc livestream (phát sóng trực tuyến).

Yến Nhi tham dự sự kiện của Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025, ngày 5/10 (Ảnh: MGI).

Những ngày qua, Yến Nhi là tâm điểm truyền thông Việt Nam. Trong một phần livestream có sự xuất hiện của ông Nawat - Chủ tịch của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế, Yến Nhi lúng túng trước một câu hỏi tiếng Anh cơ bản, khiến phần trả lời trở nên gượng gạo.

Đoạn clip nhanh chóng lan truyền và làm dấy lên nghi ngờ về năng lực sử dụng ngoại ngữ của Yến Nhi. Sau đó, người đẹp than thở về áp lực dư luận, dùng lời lẽ tiêu cực và có ý trách móc công ty quản lý "không đầu tư" trong buổi livestream của bạn cùng phòng.

Sau vụ việc, Yến Nhi đối mặt với làn sóng phản ứng và bị nhận xét chưa kiểm soát tốt cảm xúc giữa môi trường quốc tế.

Yến Nhi đang tạm dừng livestream sau ồn ào về phát ngôn (Ảnh: MGI).

Trước hàng loạt sự việc, khán giả trong nước bày tỏ lo ngại về tinh thần của Yến Nhi. Người đẹp Việt Nam hiện còn khá nhiều phần thi phụ sắp tới. Cô và các thí sinh Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 mới trải qua phần thi Tài năng.

Bên cạnh những lời góp ý Yến Nhi nên thay đổi thái độ và kiềm chế trong phát ngôn, khán giả trong nước cũng kêu gọi mọi người giữ thái độ văn minh, không công kích cá nhân để tránh khiến người đẹp thêm khủng hoảng.

Ngày 5/10 vừa rồi, Yến Nhi cũng đăng tâm thư trên trang cá nhân, thừa nhận bản thân còn nhiều hạn chế, đang nỗ lực khắc phục và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của khán giả tại Việt Nam trong hành trình dự thi.

Yến Nhi đã trải qua 2 tuần dự thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 (Ảnh: MGI).

Ngày 6/10, bà Phạm Kim Dung - Chủ tịch Miss Grand Vietnam - cũng phản hồi dưới bình luận của một khán giả đề nghị "xử lý thẳng tay" Hoa hậu Yến Nhi. Bà viết: "Yến Nhi rất ân hận. Bạn biết sai quá sai, nhưng trước áp lực và lời hỏi thăm của bạn bè thì bị bột phát, tuy nhiên vẫn rất đáng trách".

Bà Phạm Kim Dung cho biết thêm, Yến Nhi đã nhận lỗi và mong được tha thứ sau khi để xảy ra phát ngôn thiếu kiểm soát. Bình luận của bà Phạm Kim Dung nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn.

Tính đến nay, thành tích của Yến Nhi tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 khá khiêm tốn. Cô trượt top 10 thí sinh nổi bật trước cuộc thi. Trong các mùa giải trước, thí sinh của Việt Nam luôn xuất hiện trong danh sách này.

Yến Nhi cũng vắng mặt trong top 15 phần thi Tài năng. Hiện tại, trên một số bảng dự đoán kết quả cuộc thi năm nay, đại diện của Việt Nam không có mặt.

Nguyễn Thị Yến Nhi (SN 2004) đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 hồi trung tuần tháng 9 vừa rồi. Ngay sau khi giành vương miện, cô tham gia quá trình đào tạo, chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025. Quá trình này diễn ra vỏn vẹn 2 tuần.

Trước khi trở thành hoa hậu, Yến Nhi là người mẫu ảnh, từng cộng tác với nhiều thương hiệu thời trang và giành ngôi á quân tại một cuộc thi ảnh. Người đẹp 21 tuổi sở hữu chiều cao 1,72m, số đo 81-64-92cm.

Ảnh chân dung chính thức của Yến Nhi trên trang web của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 (Ảnh: MGI).

Yến Nhi hiện là sinh viên năm 3 ngành Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành, Đại học Văn Hiến (TPHCM).

Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 bắt đầu từ cuối tháng 9 vừa rồi với sự tham gia của 77 thí sinh. Chung kết cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 sẽ diễn ra vào ngày 18/10 tới.

Đại diện Việt Nam có thành tích tốt nhất tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế là người đẹp Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Cô đăng quang vào mùa giải năm 2021. Tại mùa giải năm 2024, đại diện của Việt Nam là người đẹp Quế Anh. Cô không giành được thành tích nổi bật tại đấu trường sắc đẹp này.