Quản lý cũ tố Trương Bá Chi phá hợp đồng, chiếm dụng gần 2 triệu USD

Trương Bá Chi bị Dư Dục Hưng và Công ty AEG kiện từ tháng 7/2020, song phiên tòa nhiều lần trì hoãn vì dịch Covid-19. Đến năm 2022, vụ việc mới được đưa ra xét xử trở lại.

Ngày 3/12, tòa tiếp tục mở phiên xét xử nhưng Trương Bá Chi vắng mặt, ủy quyền cho luật sư tham dự. Tại phiên xử, Dư Dục Hưng xác nhận lời khai và chấp nhận phần chất vấn của luật sư nữ diễn viên.

Trương Bá Chi và quản lý cũ Dư Dục Hưng (Ảnh: Sina).

Theo bản khai, Dư Dục Hưng là bạn lâu năm của cha Trương Bá Chi. Trước khi mâu thuẫn nổ ra, ông quen biết và được cô gọi là “cha đỡ đầu”. Từ tháng 7/2011, ông làm quản lý của Trương Bá Chi, phụ trách toàn bộ hoạt động tuyên truyền và công việc trên phạm vi toàn cầu.

Ông cho biết, sau biến cố ly hôn vào năm 2011, Trương Bá Chi tìm đến ông để tư vấn. Đến tháng 7/2011, cả hai ký hợp đồng quản lý độc quyền thời hạn 8 năm.

Theo thỏa thuận, Trương Bá Chi sẽ tham gia 4 bộ phim với tổng thù lao 5,1 triệu USD trong giai đoạn 2011-2019. Công ty AEG khẳng định đã thanh toán tiền trước cho nữ diễn viên.

Tuy nhiên, từ nhiều năm gần đây, nữ diễn viên chuyển hướng hoạt động tại đại lục, vượt ngoài phạm vi quản lý của Dư Dục Hưng. Cô cũng không tham gia các phim do AEG sản xuất và không trả phí quản lý.

Trương Bá Chi hiện chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực truyền hình thực tế và livestream (Ảnh: Weibo).

Dư Dục Hưng vì vậy cáo buộc Trương Bá Chi tự ý vi phạm hợp đồng, chiếm dụng khoản tiền Công ty AEG ứng trước nhưng không thực hiện nghĩa vụ. AEG yêu cầu cô bồi thường 1,9 triệu USD. Truyền thông Hong Kong (Trung Quốc) đánh giá đây là vụ kiện phức tạp, có khả năng kéo dài.

Trương Bá Chi nổi tiếng từ những năm 1990 nhờ quảng cáo, sau đó bước chân vào lĩnh vực điện ảnh. Với ngoại hình nổi bật và diễn xuất nhập tâm, cô nhanh chóng trở thành ngôi sao được săn đón. Nữ diễn viên được gọi là ngọc nữ của màn ảnh Hong Kong, góp mặt trong nhiều dự án nổi tiếng.

Trương Bá Chi ngừng đóng phim từ năm 2005 sau khi lập gia đình với nam diễn viên Tạ Đình Phong và tập trung chăm sóc gia đình. Trong nhiều năm chung sống với ngôi sao họ Tạ, cô lần lượt sinh 2 con trai và vắng bóng trên màn ảnh.

Vào năm 2011, khi hoàn tất thủ tục ly hôn với Tạ Đình Phong, nữ diễn viên trở lại nghiệp diễn và góp mặt trong một vài dự án nhưng không thành công về doanh thu. Cô quyết định chuyển hướng sang thị trường đại lục.

Trương Bá Chi được khen ngày càng trẻ đẹp và quyến rũ (Ảnh: Sohu).

Sau khi sinh con trai thứ 3 vào cuối năm 2018, cô tạm dừng hoạt động để chăm sóc gia đình. Đến năm 2020, cô quay lại ngành giải trí qua các show truyền hình thực tế và hoạt động livestream (phát sóng trực tuyến) bán hàng.

Năm 2021, danh tiếng của cô tăng mạnh khi tham gia Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng mùa 2. Đầu năm 2022, người đẹp trở về Hong Kong chăm sóc 3 con nhỏ và vận hành thương hiệu thời trang riêng.

Theo Sina, dù làm mẹ đơn thân hơn 10 năm và ít dự án nghệ thuật nổi bật, Trương Bá Chi vẫn sở hữu khối tài sản đáng kể. Trước khi kết hôn với Tạ Đình Phong, cô là một trong những nghệ sĩ nổi tiếng và giàu có nhất làng giải trí Hong Kong.

Người đẹp họ Trương hiện sở hữu nhiều bất động sản giá trị tại Thượng Hải và Bắc Kinh (Trung Quốc). Trong một cuộc phỏng vấn năm 2021, cô tiết lộ bản thân có nhiều biệt thự ở 2 thành phố lớn, giúp thuận tiện đưa con theo trong các chuyến công tác.