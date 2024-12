Nghệ sĩ vướng ồn ào năm 2024: Bị cấm diễn, mất hợp đồng, khán giả quay lưng

Đàm Vĩnh Hưng nhận án phạt đình chỉ biểu diễn 9 tháng

Năm qua, tên tuổi Đàm Vĩnh Hưng bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau loạt ồn ào. Hồi tháng 5, ca sĩ mặc một bộ trang phục gây tranh cãi vì có huy hiệu "lạ". Sau khi vụ việc bùng nổ trên mạng xã hội, Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng xin lỗi, cho rằng anh không có ý đồ xấu khi mặc bộ trang phục nói trên.

Đàm Vĩnh Hưng bị xử phạt vì mặc trang phục có huy hiệu "lạ" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Vào tháng 7, UBND TPHCM ký quyết định xử phạt hành chính ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng sau vụ mặc trang phục biểu diễn có huy hiệu "lạ". Nam ca sĩ bị phạt 27,5 triệu đồng và bị cấm biểu diễn trong vòng 9 tháng.

Theo quyết định xử phạt, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã thực hiện hành vi biểu diễn nghệ thuật sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc; tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội.

Hồi tháng 11, thông tin ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng sang nước ngoài biểu diễn trong thời gian chấp hành án phạt đình chỉ biểu diễn cũng gây tranh luận. Phản hồi câu hỏi của phóng viên Dân trí, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cho rằng chưa có quy định xử lý đối với người biểu diễn trong thời gian bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ hoạt động biểu diễn. Do vậy, chưa có chế tài đối với trường hợp ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng được tổ chức, cá nhân nước ngoài mời hát ở nước ngoài (không trên lãnh thổ Việt Nam).

Thời gian qua, Đàm Vĩnh Hưng cũng vướng lùm xùm kiện tụng với tỷ phú người Mỹ Gerard Richard Williams. Vụ kiện liên quan đến bữa tiệc hồi tháng 2 tại biệt thự của vị tỷ phú Mỹ. Theo một số nguồn tin, tại buổi tiệc, Đàm Vĩnh Hưng gặp tai nạn khiến anh nhập viện, phải phẫu thuật cắt bỏ một số ngón chân. Hiện tại, vụ kiện tụng giữa hai bên vẫn chưa đi đến hồi kết.

Rapper Negav bị tẩy chay

Rapper Negav tên thật là Đặng Thành An, sinh năm 2001. Anh được chú ý khi tham gia Anh trai say hi, nhanh chóng trở thành thần tượng của nhiều khán giả trẻ. Tuy nhiên, hình tượng của Negav sụp đổ sau phát ngôn liên quan đến nghỉ học.

Tại concert Anh trai say hi hôm 28/9 ở TPHCM, Negav nhắn gửi đến mẹ: "Mẹ có thấy đúng chưa? Mẹ thấy đúng khi cho con nghỉ học chưa?". Nhiều người chỉ trích thái độ "tự hào về chuyện nghỉ học" của anh, cho rằng câu nói của nam rapper ít nhiều sẽ tác động không hay đến khán giả trẻ.

Rapper Negav bị chỉ trích sau loạt ồn ào ứng xử (Ảnh: Facebook nhân vật).

Negav cũng bị "soi" quá khứ việc từng thành lập, quản trị một hội nhóm trên Facebook mang tên "Hội khăn giấy ướt" và thường đăng những nội dung bị cho là phản cảm, thô tục. Chính vì thế, nhiều khán giả tích cực lên án, đòi "tẩy chay" rapper sinh năm 2001 vì cho rằng anh không phù hợp với hình ảnh nghệ sĩ, thần tượng.

Sau loạt ồn ào, Negav nói lời xin lỗi khán giả và tạm ngừng xuất hiện suốt 2 tháng. Khi trở lại tại concert Anh trai say hi ở Hà Nội hồi tháng 12, nam rapper tiếp tục trở thành tâm điểm bàn luận. Trong khi một nhóm người hâm mộ bênh vực nam rapper, nhiều khán giả vẫn có phản ứng tiêu cực về Negav. Họ cho rằng Negav khó lấy lại được hình ảnh sau những lùm xùm.

Nam Thư vướng tranh cãi đời tư

Hồi tháng 7, loạt tin đồn về đời tư của diễn viên Nam Thư lan truyền trên mạng xã hội. Ngày 5/8, Nam Thư tổ chức họp báo, phủ nhận tin đồn cô có mối quan hệ tình cảm với người đàn ông đã có gia đình. Cô cho biết mối quan hệ với người đàn ông được nhắc đến trong vụ việc chỉ là bạn bè bình thường.

Mặc dù vậy, những lời cáo buộc tiêu cực nhắm về phía Nam Thư vẫn không dừng lại, gây ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của nữ diễn viên.

Hình ảnh, sự nghiệp Nam Thư bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau tin đồn tiêu cực về đời tư (Ảnh: Bích Phương).

Vụ việc khiến Nam Thư đóng trang mạng xã hội, "ở ẩn" làng giải trí nhiều tháng. Cô cho biết bản thân bị thiệt hại hàng tỷ đồng vì bị hủy hợp đồng quảng cáo, quay hình gameshow... Dịp cuối năm, nữ diễn viên xuất hiện ở một số sự kiện nhưng vẫn vấp phải thái độ phản đối từ khán giả.

Ồn ào giữa Phan Đạt và Minh Dự

Đầu tháng 10, mạng xã hội xôn xao trước loạt bài đăng của nhạc sĩ Phan Đạt - chồng của diễn viên Phương Lan. Trong các bài viết, anh phản ánh nhiều nội dung tiêu cực liên quan đến đời tư của một số nghệ sĩ của sân khấu Thế giới Trẻ và chỉ đích danh diễn viên Minh Dự.

Sau khi bị réo tên vào những thông tin tiêu cực, Minh Dự nộp đơn lên Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TPHCM, tố cáo tài khoản mạng xã hội của Phan Đạt có các bài viết thiếu kiểm chứng, gây ảnh hưởng đến hình ảnh của anh.

Minh Dự từng là người bạn thân thiết của vợ chồng Phương Lan - Phan Đạt (Ảnh: Facebook nhân vật).

Tại các buổi làm việc với Sở, Phan Đạt khẳng định những thông tin trong các bài viết không liên quan, không đề cập đến diễn viên Minh Dự). Nhạc sĩ cũng đã chủ động gỡ bỏ các bài viết trên trang cá nhân vì nhận thấy các nội dung này ảnh hưởng đến những tập thể, cá nhân khác.

Gần đây, Phan Đạt và Phương Lan cũng xác nhận chia tay. Màn đấu tố qua lại, "vạch áo cho người xem lưng" giữa nhạc sĩ và vợ cũ khiến khán giả không khỏi ngán ngẩm về cách hành xử của người nổi tiếng.

Nam Em phát ngôn gây sốc

Hồi tháng 2, Nam Em liên tiếp tổ chức các buổi livestream trên mạng xã hội, gợi lại chuyện tình cảm ồn ào trong quá khứ, tiết lộ góc khuất giới giải trí… Nam Em khẳng định trong giới giải trí "ai cũng cặp đại gia", tuyên bố "bóc trần sự thật showbiz" nhưng lại có những phát ngôn thiếu kiểm chứng về đời tư người nổi tiếng, hạ thấp danh dự nhiều nghệ sĩ.

Những nội dung phát ngôn gây tranh cãi của Nam Em gây ồn ào mạng xã hội và kéo theo nhiều thông tin tiêu cực.

Nam Em và quản lý làm việc với Sở TT&TT và cơ quan công an ngày 1/3 (Ảnh: Hoàng Quy).

Từ các hành vi trên, hôm 1/3, Sở TT&TT TPHCM quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nam Em về hành vi cung cấp thông tin gây hoang mang trong nhân dân và hành vi cung cấp thông tin xúc phạm danh nhân, anh hùng dân tộc. Tổng số tiền xử phạt hành chính là 37,5 triệu đồng.

Đến tháng 4, Nam Em tiếp tục phát sóng trực tiếp và có những chia sẻ gây tranh cãi. Sở TT&TT TPHCM áp dụng xử phạt mức tăng nặng là 10 triệu đồng với Nam Em vì hành vi cung cấp thông tin gây hoang mang trong nhân dân. Ngoài ra, Sở cũng xem xét kiến nghị Bộ TT&TT ngăn chặn đối với 2 tài khoản Facebook của Nam Em.