Hóa ra Đen Vâu từng "cất giấu" Hoàng Thùy Linh trong một bản hit
(Dân trí) - Người hâm mộ từng đồn đoán về giọng ca nữ bí ẩn trong ca khúc "Vị nhà" của rapper Đen. Sau khi nổ ra thông tin về mối quan hệ giữa Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh, phần kết hợp của họ cũng gây sốt trở lại.
Mối quan hệ giữa ca sĩ Hoàng Thùy Linh và rapper Đen đang trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện loạt ảnh được cho là cặp đôi bế con tại nhà riêng ở Tam Đảo (Phú Thọ).
Hiện Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu vẫn chưa lên tiếng về những hình ảnh này. Phóng viên Dân trí đã liên hệ đại diện truyền thông của hai nghệ sĩ nhưng chưa nhận được phản hồi.
Trên mạng xã hội, khán giả để lại nhiều bình luận chúc mừng ca sĩ Hoàng Thùy Linh và rapper Đen. Người hâm mộ cho rằng cặp đôi đã tìm thấy hạnh phúc sau nhiều thăng trầm và chúc phúc cho chuyện tình của họ.
Trong âm nhạc, Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh cũng được nhận xét là có chất giọng phù hợp với nhau, tương tác ăn ý mỗi lần kết hợp song ca. Gần đây nhất, tại một buổi hòa nhạc diễn ra ở Hà Nội hôm 9/8, cặp đôi gây sốt khi trình diễn ca khúc Vị nhà.
Trước đó vào hồi đầu năm, khi Đen phát hành ca khúc này , khán giả từng thắc mắc về giọng ca nữ bí ẩn hát bè trong nhạc phẩm.
Mặc dù Đen và ê-kíp không công khai thông tin về người góp giọng, nhiều người hâm mộ vẫn cho rằng đó chính là Hoàng Thùy Linh nhờ sự tương đồng trong chất giọng, cách hát.
Thời điểm đó, bên dưới MV Vị nhà, rất nhiều bình luận nhắc tên Hoàng Thùy Linh. Người hâm mộ cho rằng Hoàng Thùy Linh không xuất hiện công khai ở phần thông tin ca khúc nhưng giọng hát nhẹ nhàng, cảm xúc của cô đã tạo điểm nhấn cho bài hát.
Sau màn trình diễn hôm 9/8, những đồn đoán của người hâm mộ cũng đã có câu trả lời.
Khán giả thích thú vì rapper Đen khéo léo công khai danh tính nữ ca sĩ hát chung trong Vị nhà bằng việc mời Hoàng Thùy Linh đứng chung trên sân khấu, cùng biểu diễn ăn ý và có nhiều tương tác, biểu cảm ngọt ngào. Ca khúc Vị nhà tiếp tục được đánh giá là màn hợp tác thành công của Đen và Hoàng Thùy Linh.
Một số bình luận: "Giọng Hoàng Thùy Linh rất hợp bài hát này. Chuẩn "vị nhà" đây rồi"; "Lúc mới nghe đã nhận ra đó là giọng của Hoàng Thùy Linh, nhưng không hiểu vì sao Đen không công khai tên nữ ca sĩ. Giờ thì biết vì anh chị là vị nhà của nhau, tuy hai mà một"; "Hát Vị nhà ở đêm nhạc có 25.000 khán giả, thì công khai mối quan hệ hay không cũng không quan trọng. Chúc họ hạnh phúc"...
Trước đó vào tháng 11/2023, Hoàng Thùy Linh từng gây chú ý khi phát hành ca khúc Miền đất hứa, kết hợp cùng Đen Vâu. Tại hòa nhạc Vietnamese Concert của Hoàng Thùy Linh, cặp đôi cũng trình diễn ca khúc này và nhận được sự cổ vũ của nhiều khán giả.
Hoàng Thùy Linh bày tỏ về ca khúc: "Tôi nghĩ rằng, hiện hữu trong trái tim mỗi chúng ta luôn có một miền đất hứa. Chỉ cần nhận ra yêu thương sẵn có bên trong, ta sẽ tìm thấy nó. Khi ta được sống trong tình yêu thương, được che chở bởi lòng tốt và vỗ về bằng sự kết nối, đó là một miền đất hứa hẹn cho những điều tuyệt vời giữa những tâm hồn".
Giọng ca 8X cũng cho biết, cô và Đen Vâu tự hào vì được sinh ra và lớn lên trên quê hương Việt Nam, được dung dưỡng bởi những giá trị nhân văn trong truyền thống đẹp đẽ của người Việt. Đối với nữ ca sĩ, quê hương chính là "miền đất hứa".
Hoàng Thùy Linh sinh năm 1988 tại Hà Nội, khởi đầu con đường nghệ thuật với vai trò diễn viên. Sau này, cô gặt hái nhiều thành công khi chuyển hướng ca hát. Nhiều ca khúc nổi tiếng của Hoàng Thùy Linh như: Để Mị nói cho mà nghe, Kẻ cắp gặp bà già, Duyên âm, See tình...
Rapper Đen tên thật là Nguyễn Đức Cường, sinh năm 1989 ở Quảng Ninh. Anh từng làm nhân viên thu gom rác suốt 7 năm, trước khi được khán giả yêu thích qua các bản rap như: Đưa nhau đi trốn, Lối nhỏ, Trốn tìm, Hai triệu năm…
Hoàng Thùy Linh lần đầu hợp tác rapper Đen trong ca khúc Gieo quẻ, phát hành tháng 1/2022.