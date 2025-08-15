Hóa ra Đen Vâu từng "cất giấu" Hoàng Thùy Linh trong một bản hit

Mối quan hệ giữa ca sĩ Hoàng Thùy Linh và rapper Đen đang trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện loạt ảnh được cho là cặp đôi bế con tại nhà riêng ở Tam Đảo (Phú Thọ).

Hiện Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu vẫn chưa lên tiếng về những hình ảnh này. Phóng viên Dân trí đã liên hệ đại diện truyền thông của hai nghệ sĩ nhưng chưa nhận được phản hồi.

Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu đang là tâm điểm chú ý của khán giả (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trên mạng xã hội, khán giả để lại nhiều bình luận chúc mừng ca sĩ Hoàng Thùy Linh và rapper Đen. Người hâm mộ cho rằng cặp đôi đã tìm thấy hạnh phúc sau nhiều thăng trầm và chúc phúc cho chuyện tình của họ.

Trong âm nhạc, Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh cũng được nhận xét là có chất giọng phù hợp với nhau, tương tác ăn ý mỗi lần kết hợp song ca. Gần đây nhất, tại một buổi hòa nhạc diễn ra ở Hà Nội hôm 9/8, cặp đôi gây sốt khi trình diễn ca khúc Vị nhà.

Tiết mục "Vị nhà" của Đen và Hoàng Thùy Linh hôm 9/8 hút hàng trăm ngàn lượt xem trên mạng xã hội (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trước đó vào hồi đầu năm, khi Đen phát hành ca khúc này , khán giả từng thắc mắc về giọng ca nữ bí ẩn hát bè trong nhạc phẩm.

Mặc dù Đen và ê-kíp không công khai thông tin về người góp giọng, nhiều người hâm mộ vẫn cho rằng đó chính là Hoàng Thùy Linh nhờ sự tương đồng trong chất giọng, cách hát.

Thời điểm đó, bên dưới MV Vị nhà, rất nhiều bình luận nhắc tên Hoàng Thùy Linh. Người hâm mộ cho rằng Hoàng Thùy Linh không xuất hiện công khai ở phần thông tin ca khúc nhưng giọng hát nhẹ nhàng, cảm xúc của cô đã tạo điểm nhấn cho bài hát.

Sau màn trình diễn hôm 9/8, những đồn đoán của người hâm mộ cũng đã có câu trả lời.

Khán giả thích thú vì rapper Đen khéo léo công khai danh tính nữ ca sĩ hát chung trong Vị nhà bằng việc mời Hoàng Thùy Linh đứng chung trên sân khấu, cùng biểu diễn ăn ý và có nhiều tương tác, biểu cảm ngọt ngào. Ca khúc Vị nhà tiếp tục được đánh giá là màn hợp tác thành công của Đen và Hoàng Thùy Linh.

Một số bình luận: "Giọng Hoàng Thùy Linh rất hợp bài hát này. Chuẩn "vị nhà" đây rồi"; "Lúc mới nghe đã nhận ra đó là giọng của Hoàng Thùy Linh, nhưng không hiểu vì sao Đen không công khai tên nữ ca sĩ. Giờ thì biết vì anh chị là vị nhà của nhau, tuy hai mà một"; "Hát Vị nhà ở đêm nhạc có 25.000 khán giả, thì công khai mối quan hệ hay không cũng không quan trọng. Chúc họ hạnh phúc"...

Đen Vâu bất ngờ xuất hiện trong đêm nhạc hồi tháng 9/2023 của Hoàng Thùy Linh (Video: Quỳnh Tâm).

Trước đó vào tháng 11/2023, Hoàng Thùy Linh từng gây chú ý khi phát hành ca khúc Miền đất hứa, kết hợp cùng Đen Vâu. Tại hòa nhạc Vietnamese Concert của Hoàng Thùy Linh, cặp đôi cũng trình diễn ca khúc này và nhận được sự cổ vũ của nhiều khán giả.

Hoàng Thùy Linh bày tỏ về ca khúc: "Tôi nghĩ rằng, hiện hữu trong trái tim mỗi chúng ta luôn có một miền đất hứa. Chỉ cần nhận ra yêu thương sẵn có bên trong, ta sẽ tìm thấy nó. Khi ta được sống trong tình yêu thương, được che chở bởi lòng tốt và vỗ về bằng sự kết nối, đó là một miền đất hứa hẹn cho những điều tuyệt vời giữa những tâm hồn".

Giọng ca 8X cũng cho biết, cô và Đen Vâu tự hào vì được sinh ra và lớn lên trên quê hương Việt Nam, được dung dưỡng bởi những giá trị nhân văn trong truyền thống đẹp đẽ của người Việt. Đối với nữ ca sĩ, quê hương chính là "miền đất hứa".