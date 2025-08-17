Con trai cả của David Beckham đau lòng khi vợ bị gọi là “rắn độc”

Nguồn tin thân cận nói với Mirror, Brooklyn bác bỏ ý kiến cho rằng anh bị Nicola “kiểm soát” hay “giam giữ”. Anh cho rằng vợ mình bị đối xử bất công khi bị đổ lỗi cho việc gia đình Beckham không được mời tham dự lễ cưới lần 2, do tỷ phú Nelson Peltz - cha của Nicola - tổ chức ngày 2/8.

“Câu chuyện này ăn sâu vào định kiến giới, khi mọi sự chỉ trích đều đổ dồn lên Nicola. Người ta quên rằng Brooklyn là một người đàn ông trưởng thành, hoàn toàn có thể đưa ra quyết định của riêng mình. Nicola luôn tôn trọng điều đó. Thật đau lòng khi Brooklyn phải chứng kiến vợ bị vẽ thành kẻ độc ác, xảo quyệt”, nguồn tin nhấn mạnh.

Một số ý kiến cho rằng Nicola đã khiến Brooklyn xa cách bạn bè và gia đình. Bằng chứng là không thành viên nào của nhà Beckham, kể cả những người thân thiết ở Anh, có mặt trong ngày lễ trọng đại.

Việc gia đình nhà trai không xuất hiện trong đám cưới lần hai của Brooklyn và Nicola thổi bùng thêm những nghi ngờ về mối bất hòa (Ảnh: Instagram).

Brooklyn hiện chưa chính thức lên tiếng, song động thái trên mạng xã hội cho thấy quan điểm của anh. Cầu thủ nghiệp dư 25 tuổi đã nhấn “like” (thích) một bình luận bênh vực vợ: “Tại sao lại mặc định rằng chính cô ấy quyết định loại bỏ họ? Nếu Brooklyn thực sự muốn cha mẹ mình ở đó, họ đã có mặt rồi”.

Theo bạn bè cặp đôi, Romeo (22 tuổi) và Cruz (20 tuổi) - hai em trai của Brooklyn - cũng không được mời vì nhiều lần trêu chọc, chế giễu anh trên mạng. Tuy nhiên, việc “cấm cửa” toàn bộ gia đình Beckham, kể cả cô em út Harper (14 tuổi), ông bà và họ hàng, khiến nhiều người đặt dấu hỏi.

Một nguồn tin thừa nhận: “Không mời Harper là điều rất khó khăn. Họ đang cố đưa ra quyết định tốt nhất trong một hoàn cảnh không may. Chuyện gia đình vốn dĩ phức tạp và đôi khi xấu xí”.

Sự việc bắt nguồn từ những tin đồn lâu nay về mối quan hệ không mấy suôn sẻ giữa Nicola và gia đình Beckham, đặc biệt là giữa cô với mẹ chồng Victoria Beckham.

Dù cả hai bên nhiều lần phủ nhận, mạng xã hội vẫn lan truyền nhiều bình luận tiêu cực, trong đó có những người dùng từ “rắn độc” để công kích Nicola.

Brooklyn và Nicola vẫn tập trung vào gia đình nhỏ và bỏ ngoài tai những chỉ trích (Ảnh: Instagram nhân vật).

Trước làn sóng công kích, một người bạn thân của Nicola đã lên tiếng bảo vệ, cho rằng nữ diễn viên là người “ấm áp, chân thành” và hoàn toàn không giống như cách mà một số cư dân mạng gán ghép.

Người này khẳng định: “Nicola luôn sống hết lòng vì gia đình và bạn bè. Thật bất công khi cô ấy bị gắn cho những biệt danh cay nghiệt chỉ vì tin đồn vô căn cứ”.

Giữa "sóng gió" tin đồn bủa vây, mới đây, Romeo Beckham đã chia sẻ khoảnh khắc bên gia đình trong kỳ nghỉ hè cùng cha mẹ, em gái Harper và em trai Cruz.

Anh đăng ảnh trên du thuyền trị giá 16 triệu bảng (khoảng 570 tỷ đồng) của gia đình khi họ đi nghỉ ở St Tropez (Pháp). Ngược lại, Brooklyn đã xa cách gia đình suốt nhiều tháng, không xuất hiện cùng họ sau những lần “lạnh nhạt”.