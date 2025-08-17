Nghi vấn vợ kém 50 tuổi của danh họa Trung Quốc mất tích cùng gia tài lớn

Theo Sina, danh họa Phạm Tăng (87 tuổi) và Từ Manh (37 tuổi) hiện là cái tên được tìm kiếm hàng đầu trên mạng xã hội Trung Quốc. Theo một số nguồn tin, Từ Manh được cho là đã biến mất cùng các loại tranh chữ và cổ vật với giá trị ước tính lên đến 2 tỷ NDT (khoảng 7.300 tỷ đồng).

Từ đầu tháng 8 đến nay, Phạm Tăng và Từ Manh được cho là đã mất liên lạc. Nhà riêng của danh họa - dinh thự Bích Thủy Trang tại Trung Quốc - bị dọn trống, người thân và học trò không thể liên hệ được.

Danh họa Phạm Tăng và Từ Manh, người vợ thứ 4 của ông (Ảnh: Sina).

Ngoài ra, một nguồn tin tiết lộ, tình trạng sức khỏe của Phạm Tăng suy giảm, hoàn toàn phụ thuộc vào sự chăm sóc của Từ Manh. Vì vậy ông không thể quản lý được tài sản mà để toàn quyền cho vợ phụ trách.

Trung tuần tháng 8 này, con gái của danh họa Phạm Tăng thừa nhận, cô không thể liên lạc với cha. Cô kể rằng, từ giữa tháng 7, cô đưa con tham gia kỳ học hè ở nước ngoài và liên lạc với cha qua điện thoại. Cha cô từng nói về việc ở viện chăm sóc Từ Manh bị ốm.

Phạm Hiểu Huệ (con gái của Phạm Tăng) trở về Trung Quốc và tìm gặp cha. Theo tìm hiểu của Phạm Hiểu Huệ, Từ Manh đã mang số lượng lớn tác phẩm thư pháp, đồ cổ của danh họa Phạm Tăng đến nơi khác trong lúc con cháu không có nhà.

Phạm Hiểu Huệ không nói đã trình báo sự việc với cảnh sát hay chưa. Trong khi đó, danh họa Phạm Tăng và Từ Manh hiện chưa lên tiếng về những thông tin trên.

Từ Manh chịu trách nhiệm chăm sóc và làm trợ lý cho Phạm Tăng từ khi hai người kết hôn (Ảnh: Sina).

Phạm Tăng sinh ra ở Giang Tô (Trung Quốc) và được mệnh danh là "bậc thầy hội họa" của Trung Quốc. Ông đạt được nhiều thành tựu lớn trong lĩnh vực mỹ thuật, nhận được vô số giải thưởng và danh hiệu.

Tác phẩm thư pháp và hội họa của Phạm Tăng được nhiều phòng trưng bày và bảo tàng nghệ thuật quốc tế sưu tầm, thường xuyên xuất hiện tại các cuộc đấu giá nghệ thuật với giá cao. Trong đó, bức Trúc thước đạt hơn 5,1 triệu USD, bức Linh tuyền đạo phong đạt 2,5 triệu USD.

Tháng 4/2024, Phạm Tăng thông báo kết hôn với Từ Manh. Cô là người vợ thứ 4 của danh họa Trung Quốc. Trước khi trở thành vợ của Phạm Tăng, Từ Manh từng là MC truyền hình. Sự chênh lệch tuổi tác lớn khiến cuộc hôn nhân giữa hai người từng là tâm điểm truyền thông Trung Quốc.

Trong thông báo kết hôn vào năm ngoái, Phạm Tăng từng nói về bạn đời kém 50 tuổi: “Chúng tôi có một tình bạn sâu sắc. Sau khi tìm hiểu kỹ lưỡng, cả hai nguyện ý gắn kết trọn đời”.

Một người quen của Từ Manh tiết lộ, cựu MC hiểu những thói quen của Phạm Tăng trong việc sáng tác hội họa và thư pháp. Sự ân cần và dịu dàng của cô khiến danh họa U90 cảm động. Cô giữ vai trò trợ lý cho chồng từ khi kết hôn.