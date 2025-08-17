Man Utd trắng tay trước Arsenal tại Old Trafford

Arsenal đã khởi đầu mùa giải Ngoại hạng Anh đầy ấn tượng khi giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Man Utd ngay tại Old Trafford. Đây là chiến thắng thứ 4 liên tiếp của "Pháo thủ" trong ngày khai màn giải đấu, và là lần thứ ba họ ca khúc khải hoàn tại "Nhà hát của những giấc mơ" sau 18 chuyến làm khách.

Không khí tại Old Trafford tràn ngập hy vọng khi Man Utd quyết tâm làm lại sau một mùa giải tệ hại nhất kỷ nguyên Ngoại hạng Anh. Trong khi đó, Arsenal đặt mục tiêu tiếp tục cuộc đua vô địch. Được cổ vũ bởi khán đài Stretford End, đội chủ nhà nhập cuộc đầy hứng khởi với một số pha tấn công hứa hẹn, dù không thực sự đe dọa khung thành David Raya.

Tuy nhiên, Arsenal mới là đội mở tỷ số. Phút 13, thủ môn Altay Bayındır đã mắc lỗi nghiêm trọng trong pha cản phá đầu tiên của mùa giải, anh chạm tay vào bóng từ quả phạt góc của Declan Rice, nhưng không thể đẩy ra xa. Bóng văng đến cột dọc phía xa, và Riccardo Calafiori đánh đầu cận thành, đưa "Pháo thủ" vươn lên dẫn trước.

Các cầu thủ Arsenal ăn mừng bàn thắng mở tỷ số .

Bàn thắng sớm giúp đoàn quân của Mikel Arteta thoải mái hơn với thế trận phòng thủ phản công. Dù cơ hội tiếp theo không nhiều, nhưng khi đội chủ nhà lấy lại được nhịp độ, họ đã cho thấy sự nguy hiểm. Tân binh Bryan Mbeumo có cú sút chệch cột dọc, trước khi Patrick Dorgu tung cú sút chìm đập cột dọc bật ra. Matheus Cunha đã buộc Raya phải thực hiện hai pha cứu thua xuất sắc, giúp đội khách giữ vững lợi thế mong manh trước giờ nghỉ.

Kịch bản tương tự diễn ra sau giờ nghỉ, Man Utd tiếp tục thể hiện nhiều hứa hẹn nhưng không tạo ra được những cơ hội rõ ràng. Cunha và Mbeumo vẫn là những mũi nhọn chính, với cú đá xe đạp chổng ngược của Mbeumo đi chệch khung thành sau pha bứt tốc đáng kinh ngạc của Cunha. Mbeumo tiến gần hơn đến bàn thắng với cú đánh đầu hiểm hóc từ đường chuyền của Dorgu ở phút 74, nhưng Raya đã có pha bay người cản phá xuất thần, từ chối bàn thắng đầu tiên của tiền đạo người Cameroon.

Áp lực của Man Utd dần tan biến trong 10 phút cuối khi Arsenal giành lại thế trận. Hàng phòng ngự chắc chắn của "Pháo thủ" đã khiến đội chủ nhà cay đắng nhận thất bại ngay trên sân nhà. Với khởi đầu thuận lợi tại Old Trafford, Arsenal đã kéo dài chuỗi trận bất bại trên sân khách tại giải đấu lên con số 15. Về phía đoàn quân của Ruben Amorim, màn trình diễn này khá khả quan so với phần lớn mùa giải trước, dù họ đã không ghi được bàn thắng ở trận thứ 4 trong 5 trận sân nhà tại Ngoại hạng Anh.