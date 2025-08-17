"Tiểu Long Nữ" Lý Nhược Đồng bị nghi dùng hộ chiếu giả vì... quá trẻ

Mới đây, trong buổi trò chuyện với truyền thông Trung Quốc, diễn viên Lý Nhược Đồng chia sẻ kỷ niệm về chuyến du lịch Thái Lan. Vì ngoại hình trẻ trung hơn nhiều so với tuổi thật, cô từng bị nhân viên hải quan nghi ngờ... sử dụng hộ chiếu giả.

Lý Nhược Đồng kể lại: "Họ mở hộ chiếu ra xem rồi hỏi tôi: "Đây thật sự là hộ chiếu của cô à? Cô lấy trộm của ai sao? Nhìn cô không giống người sinh năm 1966 chút nào!"".

Nữ diễn viên cho biết, khi đó cô chỉ biết bật cười trước sự ngỡ ngàng của nhân viên cửa khẩu.

Nhan sắc trẻ trung của Lý Nhược Đồng ở tuổi 59 (Ảnh: Yahoo).

Theo trang Yahoo, người đẹp sinh năm 1966 thừa nhận, từng lo lắng về tuổi tác khi bước sang tuổi 30. Tuy nhiên, khi trưởng thành hơn, đặc biệt sau tuổi 50, cô cảm thấy tâm lý ngày càng nhẹ nhõm và thoải mái.

Bí quyết để giữ gìn diện mạo "không tuổi" của Lý Nhược Đồng chính là tập luyện thể dục đều đặn, kết hợp chế độ ăn uống khoa học. Cô thậm chí đặt mục tiêu: "Tôi hy vọng đến năm 70, 80 hay 90 tuổi vẫn có thể tiếp tục tập gym".

Những năm gần đây, Lý Nhược Đồng tích cực chia sẻ hình ảnh luyện tập, kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe và phát triển tinh thần trên mạng xã hội, trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều phụ nữ.

Ít ai biết, trước khi bước chân vào làng giải trí, cô từng là một tiếp viên hàng không. Nhờ nhan sắc nổi bật cùng lối diễn xuất tự nhiên, Lý Nhược Đồng nhanh chóng ghi dấu ấn với loạt tác phẩm kinh điển như Thần điêu đại hiệp, Thiên long bát bộ, Dương Môn nữ tướng…

Trong đó, vai Tiểu Long Nữ của cô được xem là hình tượng kinh điển, khó thay thế trong lòng khán giả truyền hình.

Nữ diễn viên chăm chút ngoại hình, thường xuyên tập gym (Ảnh: Yahoo).

Từng có giai đoạn trầm lắng vì biến cố tình cảm và gia đình, thậm chí rời xa màn ảnh, nhưng bằng nghị lực và sự kiên cường, Lý Nhược Đồng đã vượt qua, trở lại với công chúng bằng hình ảnh một phụ nữ mạnh mẽ, tràn đầy năng lượng tích cực.

Ở tuổi 59, "Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh" không chỉ là biểu tượng nhan sắc bất chấp thời gian, mà còn được ngưỡng mộ như một hình mẫu sống khỏe, sống đẹp và sống tự tin cho nhiều thế hệ.