Cảnh sát giải cứu 4 nữ sinh bị nước lũ cô lập ở Lâm Đồng

Ngày 17/8, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Lâm Đồng, phối hợp cùng các cơ quan chức năng giải cứu 4 nữ sinh bị mắc kẹt bên kia suối do nước lũ dâng cao.

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, 4 nữ sinh (cùng 16 tuổi, trú tại xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) đến khu vực suối Mơ, cạnh đèo Bảo Lộc, thuộc địa phận phường 3 Bảo Lộc, để vui chơi, trải nghiệm. Cùng lúc đó, trời đổ mưa lớn, nước suối Mơ dâng cao, chảy xiết khiến 4 em bị cô lập.

Lực lượng chức năng đưa các nữ sinh thoát khỏi dòng nước lũ (Ảnh: Nguyễn Sáng).

Phát hiện 4 nữ sinh gặp nguy hiểm, người dân làm vườn gần khu vực đã báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng thuộc Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Lâm Đồng, đã có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng các cơ quan chức năng triển khai công tác cứu hộ.

Đến 17h cùng ngày, 4 nữ sinh được cơ quan chức năng đưa đến nơi an toàn.