Lê Phương nói về 8 năm hôn nhân: "Tôi đã tìm được cha cho con mình"

"Mọi thứ có thể mất, gia đình thì không"

Nhìn lại chặng đường 8 năm hôn nhân, điều gì khiến chị trân quý nhất?

- Bao năm qua, chúng tôi vẫn giữ nhịp sống bình yên. Vợ chồng học cách lắng nghe, chia sẻ từng ngày. Mọi việc, từ công việc đến đời sống, tôi đều trao đổi với anh Trung Kiên. Chúng tôi đồng thuận, tôn trọng nhau và tôi nghĩ chính điều đó giúp chúng tôi giữ được hạnh phúc đến hôm nay.

Tất nhiên con người tôi vẫn vậy, nhưng theo năm tháng, tôi đã trưởng thành hơn. Vợ chồng khó tránh khỏi những va chạm, quan trọng là biết kiểm soát cảm xúc và lời nói mỗi khi xảy ra mâu thuẫn, vì một câu nói không hay có thể để lại tổn thương rất lâu.

Tôi vẫn hay tự hỏi: "Nếu mất đi hạnh phúc này, liệu mình có tìm được một điều tương tự không?". Chính suy nghĩ ấy giúp tôi trân trọng hạnh phúc hiện tại, chứ không phải kiểu "đứng núi này trông núi nọ".

Vợ chồng Lê Phương và hai con (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trong gia đình chị, ai là người "giữ lửa"?

- Với tôi, trong gia đình, chồng và vợ đều quan trọng như nhau. Một người cố gắng giữ lửa đến đâu mà người kia không đồng hành thì cũng khó bền. Điều quý nhất là cả hai cùng hướng về nhau. Tôi biết mình may mắn khi có một người chồng luôn coi gia đình là ưu tiên lớn nhất.

Với anh Kiên, mọi thứ có thể mất đi, nhưng gia đình thì không. Nếu vợ chồng có giận nhau, anh vẫn đặt gia đình làm trọng. Có những điều anh không thích nhưng vẫn làm để tôi vui. Còn tôi, biết anh không thích gì tôi nhất định tránh. Chúng tôi tôn trọng cảm xúc của nhau, luôn muốn làm cho đối phương hạnh phúc.

Lê Phương và ông xã Trung Kiên có 8 năm bên nhau (Ảnh: Facebook nhân vật).

Điều gì ở Trung Kiên khiến chị luôn chia sẻ với niềm hãnh diện như vậy?

- Anh Kiên từng nói: "Anh sẽ cố gắng làm mọi thứ, chỉ cần em vui là được". Nghe thì có chút văn vẻ, nhưng tôi cảm nhận đó là điều anh thực sự làm. Từ khi sống cùng anh, tôi thấy mình được yêu thương và an tâm, gần như không còn những cảm giác bất an hay tủi thân như trước.

Chúng tôi tự điều chỉnh để phù hợp với nhau, sẵn sàng chia sẻ, thông cảm và lắng nghe. Khi tranh cãi, ai xuống nước trước cũng không có gì thiệt thòi hay đáng xấu hổ, bởi chính điều đó giúp giữ được sự yên ấm cho gia đình.

Bên nhau gần một thập kỷ, làm thế nào để hai vợ chồng vẫn duy trì được sự lãng mạn, hay chí ít là cảm giác mới mẻ trong hôn nhân?

- Thật ra, với chúng tôi, mỗi ngày trôi qua bình dị mà vẫn thấu hiểu nhau đã là lãng mạn rồi. Chỉ cần vợ chồng dành cho nhau sự tôn trọng, biết quan tâm nhường nhịn, đó đã là món quà, đâu nhất thiết phải là hoa hay hàng hiệu đắt tiền.

Gần đây, chúng tôi có một "thú vui" mới là đợi con ngủ, hai vợ chồng hẹn nhau nhâm nhi vài ly. Không phải tiệc tùng to tát, chỉ là nâng ly, trò chuyện cùng nhau rồi đi ngủ. Nhỏ thôi, nhưng ấm áp và gắn bó.

Lê Phương dành nhiều thời gian cho gia đình (Ảnh: Facebook nhân vật).

Có phải điều khiến chị hạnh phúc nhất lúc này là nhìn thấy sự hòa hợp giữa con trai Cà Pháo và anh Trung Kiên?

- Đúng vậy! Những ngày đầu về chung một nhà, Cà Pháo từ quê ngoại lên sống cùng, vốn quen được cưng chiều nên khá bướng và khó dạy. Tôi thì thương con nên rất mềm mỏng, còn anh Kiên thì nghiêm khắc. Chuyện dạy con từng khiến chúng tôi cãi nhau nhiều lần, thậm chí mâu thuẫn căng thẳng.

Nhưng rồi cả hai cùng thống nhất dung hòa trong cách dạy con. Nhờ vậy, con thay đổi rõ rệt, phần lớn là nhờ cách dạy của anh.

Trước đây, tôi từng nghĩ sẽ không đi thêm bước nữa. Nhưng khi con 3-4 tuổi, tôi hiểu nếu chần chừ, con có thể lớn lên mà thiếu sự dẫn dắt và rèn giũa từ một người cha đúng nghĩa. Rồi anh Kiên xuất hiện, kết nối với con một cách tự nhiên, vừa yêu thương vừa nghiêm khắc, như thể hai cha con đã quen nhau từ lâu. Giờ nghĩ lại, tôi xem đó là món quà quý giá mà cuộc đời đã dành cho mình.

Cà Pháo đang ở độ tuổi vị thành niên - giai đoạn có nhiều biến chuyển về tâm sinh lý. Chị làm sao để thấu hiểu và đồng hành cùng con?

- Cà Pháo đang ở tuổi "bướng bỉnh" rồi. Nói chuyện với con đôi khi phát sinh những điểm chưa hiểu nhau, khiến cả hai khó chịu. Con không bướng kiểu hỗn, nhưng bắt đầu có lập trường, quan điểm riêng. Mẹ nói điều gì con thấy chưa hợp lý là lập tức bảo vệ quan điểm của mình. Có lúc tôi bực, nhưng cũng mừng vì con biết phản biện và có chính kiến.

Về những chuyện tế nhị ở tuổi dậy thì, con trai lại chỉ chia sẻ với anh Kiên. Tôi chỉ thấy được con lớn lên qua ngoại hình, còn những thay đổi về tâm lý, sinh lý thì anh là người nắm rõ. Tôi yên tâm khi giao con cho anh hướng dẫn những kiến thức cần thiết.

Con trai của Lê Phương sở hữu chiều cao vượt trội (Ảnh: Facebook nhân vật).

Cẩn thận chọn vai, tiền bạc không phải là vấn đề

Làm nghề gần 20 năm, chị làm sao để không lặp lại chính mình trong các vai diễn?

- Tôi chưa bao giờ nghĩ cứ có vai là nhận, mà luôn cân nhắc và chọn lọc. Khi đọc kịch bản, điều tôi quan tâm nhất là cảm xúc với nhân vật. Thời trẻ, tôi "tham công tiếc việc", có khi nhận 2-3 vai cùng lúc nếu thấy hay. Còn bây giờ, tôi chọn lọc hơn, muốn dành thời gian đầu tư và tập trung cho từng vai.

Mỗi khi nhận một dự án, tôi đều tự hỏi: "Mình sẽ mang lại điều gì cho khán giả?". Tôi cũng từng băn khoăn liệu khán giả đã sẵn sàng đón nhận mình ở những vai phá cách, nổi loạn hay chưa. Nhưng điều đó không đáng sợ bằng việc bản thân bị thụt lùi. Tôi xem đó là thử thách và sẵn sàng liều lĩnh.

May mắn là hiện tại, tôi có nhiều cơ hội thử sức ở các kiểu nhân vật khác nhau. Việc lựa chọn vai diễn mới mẻ không chỉ giúp tôi giữ được sự hứng thú với nghề, mà còn là cách để bản thân luôn được làm mới và tiến bộ hơn.

Lê Phương thay đổi phong cách trong vai diễn mới (Ảnh: Facebook nhân vật).

Chọn lọc kỹ hơn trước những lời mời, đồng nghĩa với việc cơ hội làm nghề bị thu hẹp, chị cân nhắc bài toán kinh tế như thế nào?

- Từ ngày ra trường đến giờ, tôi chỉ làm diễn viên và sống bằng nghề này. Mọi thứ tôi có hôm nay đều từ nghệ thuật, nên tôi luôn thấy mình may mắn. Giờ nhìn lại, tôi đã có nhiều hơn những gì từng mơ ước.

Ngày trẻ, tôi cần khẳng định bản thân, cộng thêm áp lực cơm áo gạo tiền nên "tham công tiếc việc", chạy show không ngơi nghỉ. Còn bây giờ, khi kinh tế ổn định hơn, tôi hiểu rõ giá trị của sự kỳ vọng từ khán giả. Điều đó khiến tôi cẩn trọng hơn khi nhận lời, để mỗi bộ phim ra mắt, mình có thể tự tin giới thiệu đến mọi người. Có những vai diễn, tiền bạc không thể là yếu tố quyết định, tôi chọn vì cảm xúc.

Về kinh tế, tôi chi tiêu hợp lý, ưu tiên đầu tư cho con cái học hành để sau này các con tự lập bằng vốn tri thức, chứ không để lại của cải vật chất. Tôi và ông xã cũng dành riêng một khoản để tự lo cho nhau. Chúng tôi còn tính xa, nếu một ngày tôi không đóng phim nữa, cả hai sẽ kinh doanh nhỏ, sống vừa đủ, khoẻ mạnh là được.

Lê Phương cùng các đồng nghiệp (Ảnh: Facebook nhân vật).

Từ khi Ngọc Lan tạm giải nghệ, khán giả thấy chị xuất hiện nhiều hơn trên màn ảnh nhỏ. Nhiều người cũng đặt ra những so sánh giữa chị và Ngọc Lan vì cả hai có kinh nghiệm và độ chín nghề tương đương. Chị nhìn nhận những so sánh đó thế nào?

- Tôi và Ngọc Lan là đồng nghiệp cùng sinh năm 1985, nhưng mỗi người lại có thế mạnh riêng. Lan cá tính mạnh, tràn đầy năng lượng, còn tôi có phần trầm lặng và khép kín hơn.

Thực tế, tôi và Lan chưa có nhiều dịp hợp tác, chỉ mới đóng chung 1-2 bộ phim và kịch sân khấu. Ngoài đời, chúng tôi cũng ít gặp, nếu có thì thường chia sẻ chuyện "mẹ bỉm" với nhau, nhất là khi cả hai đều có con trai. Tính cách vốn khác biệt, nên khi lên phim, cách khai thác, thể hiện và năng lượng toát ra cũng khác.

Tôi nghĩ khi đạo diễn chọn diễn viên, họ đã cân nhắc kỹ ai là người phù hợp nhất với nhân vật. Ai cũng có kinh nghiệm và nét riêng của mình, vì vậy tôi không quá bận tâm hay lo ngại về những so sánh đó.

Cảm ơn những chia sẻ của diễn viên Lê Phương!