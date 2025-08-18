Chelsea may mắn thoát thua Crystal Palace nhờ VAR

Trận derby London đầu tiên của mùa giải Ngoại hạng Anh 2025-26 giữa Chelsea và Crystal Palace đã khép lại với tỷ số hòa không bàn thắng, kéo dài chuỗi trận bất bại của The Blues trước "Đại bàng" lên 17 trận (14 thắng, 3 hòa) kể từ năm 2017.

Không khí tại Stamford Bridge tràn đầy năng lượng sau một mùa hè thành công của cả hai đội, tạo nên một khởi đầu đầy nhiệt huyết. Tiền vệ Eberechi Eze của Crystal Palace tưởng chừng đã đưa đội khách vươn lên dẫn trước từ sớm với một cú đá phạt đẳng cấp. Tuy nhiên, sau khi xem lại VAR, bàn thắng đã bị từ chối do đội trưởng Marc Guehi của Chelsea đứng quá gần hàng rào phòng ngự vào thời điểm cú sút.

Bàn thắng của Eze không được công nhận bởi VAR bắt lỗi Guehi (Ảnh: Getty).

Nhịp độ trận đấu dần chậm lại khi hiệp một trôi qua, với một cú sút xa ngoạn mục của Trevoh Chalobah suýt chút nữa đã phá vỡ thế bế tắc. Crystal Palace đã chứng minh họ là một đối thủ khó chịu, sau khi đánh bại Man City để giành Cúp FA và vượt qua Liverpool trong trận Siêu cúp Anh cuối tuần trước.

Estevao nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt khi vào sân ở phút 60, ngay lập tức thổi bùng sức sống cho hàng công The Blues. Tuy nhiên, đội chủ nhà đã gặp nhiều khó khăn để tạo ra những cơ hội rõ ràng, và thế trận vẫn cân bằng cho đến những phút cuối cùng.

Hai cầu thủ dự bị Liam Delap và Andrey Santos đã tạo ra những pha tấn công nguy hiểm ở cuối trận, nhưng cuối cùng, nhà vô địch FIFA Club World Cup đã không thể xuyên thủng hàng phòng ngự kiên cường của "Đại bàng".

Chelsea gặp nhiều khó khăn trước lối chơi mạnh mẽ của Crystal Palace (Ảnh: Getty).

Kết quả hòa đồng nghĩa với việc Chelsea phải hài lòng với một điểm để bắt đầu chiến dịch quốc nội. Việc tránh được thất bại lần thứ 4 trong 5 lần chạm trán tại Ngoại hạng Anh chắc chắn sẽ làm hài lòng người hâm mộ Crystal Palace, những người có thể hướng sự chú ý đến trận play-off UEFA Conference League với Fredrikstad FK vào rạng sáng 22/8.