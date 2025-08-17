Bố mẹ nghẹn ngào nói về Phương Mỹ Chi: "Con gái giờ giỏi quá!"

Ở chung kết 1 chương trình Em xinh say hi, 16 thí sinh lần lượt trình diễn các tiết mục solo cá nhân. Phần bình chọn của khán giả diễn ra từ ngày 9 đến 23/8, nhằm tìm ra quán quân, á quân và top 5 xuất sắc nhất, thông qua 2 vòng thi gồm 16 tiết mục độc lập và 4 tiết mục nhóm.

Trong đêm thi, Phương Mỹ Chi gây ấn tượng mạnh khi mang đến tiết mục vui nhộn, hóa thân thành "chú ếch" để kể câu chuyện hành trình dự thi Sing! Asia (Giọng hát mới châu Á) và Em xinh say hi.

Tiết mục trong chung kết của Phương Mỹ Chi (Ảnh: Ban tổ chức).

Ca khúc được biến tấu từ bài hát thiếu nhi quen thuộc, nhưng thêm phần sáng tạo và thông điệp tích cực: "Việc gì mình cũng dám/ Do em biết mình là người Việt Nam". Tiết mục mang đến không khí sôi động, nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ khán giả và các thí sinh khác.

MC Trấn Thành dành nhiều lời khen cho Phương Mỹ Chi, cho rằng cô đã tạo dựng được "dòng nhạc riêng biệt".

Nam MC nói: "Sau chương trình này, điều thành công nhất của Phương Mỹ Chi là đã có được một dấu ấn riêng. Không phải nghệ sĩ nào cũng làm được điều đó. Giờ thì chúng ta đã có "âm nhạc Phương Mỹ Chi" rồi".

Chia sẻ về tiết mục, Phương Mỹ Chi bày tỏ cô vô cùng háo hức từ khi hoàn thành ca khúc: "Đây là hành trình rất đáng tự hào, sau này tôi muốn kể lại cho con cháu nghe".

Ngay lập tức, Trấn Thành hài hước chen vào: "Phương Mỹ Chi còn chưa có người yêu nữa mà đòi có con cháu".

Bố mẹ đến ủng hộ Phương Mỹ Chi (Ảnh: Chụp màn hình).

Nam MC xúc động cho biết: "Thật sự năm nay là năm của Phương Mỹ Chi. Phim ảnh thành công, đi thi ở nước ngoài thành công, trở về nước tham gia Em xinh say hi cũng thành công".

Bố mẹ Phương Mỹ Chi cũng có mặt dưới khán đài. Cả hai xúc động khi chứng kiến hành trình trưởng thành của con gái. Mẹ cô rưng rưng nói: "Nhiều khi thấy con làm ngày đêm, đi tập hát, tập nhảy không ngừng, tôi rất tự hào. Con gái giỏi quá trời".

Bố Phương Mỹ Chi nói vui: "Cô bé dân ca ngày xưa giờ quậy quá. Chị Bảy! (biệt danh của Phương Mỹ Chi)".

Khoảnh khắc bố mẹ đưa Phương Mỹ Chi đi thi 12 năm trước (Ảnh: Chụp màn hình).

Đặc biệt, khoảnh khắc này gợi lại ký ức 12 năm trước, khi Phương Mỹ Chi đi thi Giọng hát Việt nhí 2013 và bố mẹ cô đứng cùng MC Trấn Thành sau cánh gà. Sau 12 năm, khoảnh khắc ấy được lặp lại ở Em xinh say hi.

Trấn Thành cũng xúc động nhắn nhủ: "Chú rất tự hào khi thấy con trưởng thành như vậy. Con đứng trên sân khấu quốc tế, cầm micro hát bằng tiếng Việt, điều không phải nghệ sĩ Việt nào cũng có cơ hội. Chú chỉ mong Phương Mỹ Chi luôn giữ được sự tinh khôi, nét ngây thơ và thổn thức bản năng của mình, để khán giả mãi yêu thương con".

Không chỉ Phương Mỹ Chi, các thí sinh còn lại cũng tỏa sáng. Juky San mang đến sự sâu lắng, 52Hz đưa khán giả vào "cổ tích buồn", Saabirose lột xác đầy bất ngờ, Bảo Anh bùng nổ trong màn "tái sinh".

Trong khi đó, Lâm Bảo Ngọc gây ấn tượng với các pha nhào lộn gai góc, MAIQUINN thể hiện nhiều kỹ năng cùng lúc, Lamoon đầu tư hoành tráng với 30 vũ công.

Tám màn trình diễn trong chung kết 1 cho thấy sự đa dạng và trưởng thành của các "em xinh", khi vừa là nghệ sĩ kể chuyện, vừa sẵn sàng bứt phá trong hành trình âm nhạc.