Khán giả vẫy cờ, hát Quốc ca khi xem vở diễn của Nhà hát Kịch Việt Nam

Chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Nhà hát Kịch Việt Nam phối hợp với ê-kíp sản xuất đến từ Hàn Quốc thực hiện vở nhạc kịch Cafe bánh mì.

Vở diễn lấy bối cảnh đất nước trong những năm trước Cách mạng Tháng Tám. Nội dung vở nhạc kịch tập trung vào cuộc sống đói khổ, cùng cực của người dân và ca ngợi tinh thần của những người dân yêu nước, đặc biệt là giai cấp tiểu tư sản.

Nội dung xoay quanh nhân vật trung tâm là vợ chồng tiểu tư sản Xuân - Bảo, giao bánh mì cho người Pháp, âm thầm thu thập tin tức cho cách mạng. Hình ảnh của họ tiêu biểu cho tầng lớp tiểu tư sản yêu nước, góp phần vào thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám.

Từ những con người bình thường, họ đã dấn thân, hy sinh tiền của, máu xương để đi theo cách mạng, góp phần làm nên thắng lợi vĩ đại, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Điều đặc biệt, nhân vật trung tâm trong vở kịch được xây dựng dựa trên nguyên mẫu có thật trong lịch sử. Qua số phận nhân vật, khán giả cảm nhận được sức mạnh của niềm tin và khát vọng tự do - yếu tố tạo nên sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc.

Dù Chủ tịch Hồ Chí Minh không hiện diện trên sân khấu nhưng tư tưởng, lý tưởng và tinh thần của Người hiện diện trong từng nhân vật, từng lời thoại.

Chính điều đó khiến khán giả xúc động, như được sống lại không khí hào hùng của những ngày mùa Thu lịch sử.

Với hơn 20 ca khúc kết hợp diễn xuất, ca hát và vũ đạo, vở nhạc kịch đã buộc chính dàn nghệ sĩ của Nhà hát Kịch Việt Nam phải vượt qua thử thách khi quen với sở trường diễn kịch nói, chính kịch.

Với những khán giả dành tình yêu cho sân khấu, chắc hẳn bất ngờ khi chứng kiến các nghệ sĩ như Thanh Giang (Xuân), Ngô Thế Nguyên (Bảo), Thanh Nhàn (Phương), Hồng Phúc (Huy)... lột tả thành công tính cách của từng nhân vật qua lời thoại và bản lĩnh tự tin khi thể hiện các ca khúc trong vở nhạc kịch.

NSƯT Kiều Minh Hiếu - Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam - cho rằng đây là dự án đặc biệt, được chuẩn bị bằng tất cả tâm huyết của ê-kíp. Ông Hiếu tin, tác phẩm đã để lại dư âm không thể nào quên trong lòng khán giả. Vở diễn cũng khiến khiến khán giả, đặc biệt là người trẻ yêu hơn nghệ thuật sân khấu và lịch sử dân tộc.

Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 trên sân khấu, phía dưới khán giả xúc động, cầm cờ Tổ quốc vẫy chào, hòa giọng hát cùng các nghệ sĩ.

Không khí ấy vừa thiêng liêng vừa chan chứa niềm tự hào.

Không chỉ là một tác phẩm sân khấu, Cafe bánh mì còn là bài học lịch sử sống động, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tinh thần đoàn kết Việt Nam. Với sự cộng hưởng của âm nhạc, vũ đạo, diễn xuất và thiết kế sân khấu, vở kịch đã chạm đến trái tim khán giả, đặc biệt là bạn bè quốc tế.

Ảnh: Nhà hát Kịch Việt Nam cung cấp