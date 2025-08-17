Hoa hậu Ngọc Hân 15 năm sau đăng quang: Sắp làm mẹ, nhan sắc thăng hạng

Mới đây, trên trang cá nhân, Hoa hậu Ngọc Hân đăng tải loạt ảnh dạo chơi trên phố Hà Nội, khoe "bụng bầu vượt mặt" trong trang phục váy ôm màu xám, khoác áo choàng lông màu kem, kết hợp kính râm, túi xách Dior và boots cao gót cá tính.

Hình ảnh nhanh chóng nhận được sự quan tâm và nhiều khen ngợi, chúc mừng từ đồng nghiệp cũng như người hâm mộ.

Ngọc Hân tiết lộ, nhân dịp tròn 15 năm đăng quang và cũng bước vào tháng cuối thai kỳ, cô nhận lời gợi ý từ nhà thiết kế Cao Minh Tiến để thực hiện một bộ ảnh thời trang làm kỷ niệm.

Người đẹp tự chọn trang phục, được chuyên gia trang điểm Mai Phan hỗ trợ, ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa qua ống kính của Cao Minh Tiến.

Hoa hậu sinh năm 1989 viết trên trang cá nhân: "Giờ này của 15 năm trước, tôi đang hồi hộp chuẩn bị bước vào vòng thi ứng xử, rồi bất ngờ khi đón nhận danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2010. Nhìn lại một chặng đường không quá dài nhưng cũng chẳng ngắn, tôi cảm thấy vui vì đã có một thanh xuân rực rỡ".

15 năm qua, Ngọc Hân luôn duy trì cuộc sống kín tiếng, không vướng scandal. Cô tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, đồng hành cùng các chương trình bảo vệ môi trường, đồng thời tích cực quảng bá văn hóa truyền thống Việt Nam ra thế giới. Chính sự bền bỉ này giúp người đẹp gốc Hà Nội trở thành một trong những hoa hậu giữ được thiện cảm lâu dài với công chúng.

Cô chia sẻ thêm: "Ngày này của 15 năm sau, tôi lại chuẩn bị đón nhận một danh hiệu cũng thật đặc biệt: "Làm mẹ". Cuộc sống luôn mang đến những bất ngờ thú vị, đẹp đẽ. Tôi biết ơn vì đã có một tuổi trẻ thật rực rỡ, và giờ đây lại háo hức chờ đợi những niềm vui mới ở chặng đường phía trước".

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Ngọc Hân cho biết, hiện cô tăng khoảng 10kg khi mang bầu ở tháng thứ 8 nhưng sức khỏe vẫn ổn định.

Cách đây 2 tuần, khi đi khám, bác sĩ từng cảnh báo cô thiếu nước ối, song tình trạng đã cải thiện tốt hơn sau khi Ngọc Hân điều chỉnh chế độ dinh dưỡng.

Trong suốt thai kỳ, Ngọc Hân duy trì nguyên tắc ăn uống khoa học “vào con, không vào mẹ”. Thực đơn của cô được điều chỉnh theo hướng giảm dầu mỡ, tinh bột, chất béo, đồng thời tăng cường rau củ. Người đẹp nói không với đồ chiên rán, nước ngọt có gas và trà sữa để bảo đảm cân nặng ổn định, hạn chế rủi ro tiểu đường thai kỳ.

Ngọc Hân còn duy trì chế độ tập luyện thường xuyên, mỗi ngày đều tập các động tác yoga dành cho bà bầu và đi bộ ở sân chung cư.

Trong lúc mang bầu, Ngọc Hân vẫn năng động, làm việc liên tục. "Mỗi ngày tôi vẫn làm việc chăm chỉ. Sau khi sinh, tôi dự định trở lại công việc, giới thiệu bộ sưu tập áo dài lấy cảm hứng từ họa tiết hoa sen trên bia Văn Miếu, diễn ra vào tháng 11", Ngọc Hân chia sẻ thêm.

Tròn 15 năm sau khi đăng quang, Ngọc Hân vẫn duy trì vẻ ngoài rạng rỡ, nhan sắc ngày càng thăng hạng. Nhiều ý kiến cho rằng cô trông gọn gàng, tươi trẻ, thậm chí khi mặc váy suông còn khó nhận ra đang mang bầu.

Bên cạnh việc chuẩn bị làm mẹ, Hoa hậu Việt Nam 2010 vẫn theo học thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật ứng dụng Việt Nam tại Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. Cô dự kiến bảo vệ luận văn vào tháng 3/2026.

"Tôi hy vọng ngày mình bảo vệ luận văn thạc sĩ sẽ có sự góp mặt của con", người đẹp chia sẻ.

Ảnh: Cao Minh Tiến, Nhân vật cung cấp