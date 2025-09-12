Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế ngưỡng mộ lòng yêu nước của người Việt Nam

Có mặt tại Việt Nam để tham gia một sự kiện thời trang tối 11/9, Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế 2024 (Miss Charm 2024) - Rashmita Rasindran - khoác lên mình bộ trang phục đặc biệt mang tên "Thạch Long Họa Sắc" của nhà thiết kế (NTK) Ngô Hải Đăng và tác phẩm nghệ thuật tóc của nhà tạo mẫu (NTM) Huy Việt.

Chia sẻ với phóng viên báo Dân trí, Rashmita Rasindran cho hay, cô dành rất nhiều tình cảm với đất nước Việt Nam, nơi cô đã tham gia và đăng quang cuộc thi Miss Charm 2024. Cô chia sẻ, khi đặt chân đến Việt Nam một lần nữa, cô đã cảm thấy như được trở về với "ngôi nhà thứ 2" của mình.

Người đẹp cho rằng văn hóa Malaysia (quê hương của cô) và Việt Nam có nhiều nét tương đồng, từ đó giúp cô dễ dàng thích nghi và hòa nhập. "Tôi có thể thích nghi với văn hóa Việt Nam và thực sự hiểu được tình cảm của mọi người nơi đây", cô nói.

Một trong những điều khiến Miss Charm 2024 ngưỡng mộ nhất ở Việt Nam là cách người dân bảo tồn các di tích lịch sử. Cô cho rằng, trong khi nhiều quốc gia khác ở châu Á đã hiện đại hóa quá nhiều, Việt Nam vẫn giữ được những công trình cổ kính, giúp du khách có cảm giác như đang du hành xuyên không gian để tìm hiểu lịch sử. Điều này đã để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng người đẹp.

Rashmita đặc biệt ngưỡng mộ tinh thần dân tộc và lòng yêu nước của người Việt Nam. Cô đã theo dõi cách mà người Việt Nam nhiệt tình thể hiện tình yêu với đất nước trong dịp Quốc khánh vừa qua.

"Tôi nhận thấy người dân Việt Nam luôn biết ơn và trân trọng những giá trị văn hóa, lịch sử. Đây là một phẩm chất mà tôi cảm thấy rất ngưỡng mộ và nể phục", Rashmita bày tỏ.

Tại đêm trình diễn thời trang Greenlife Legacy 2025, Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế Rashmita Rasindran cũng có dịp khoác lên mình tà áo dài của NTK Hạnh Nguyễn - Kén Design. Đây không phải lần đầu tiên cô mặc trang phục truyền thống của Việt Nam.

Cô chia sẻ, mỗi lần mặc áo dài, cô đều cảm thấy một sự trân trọng đặc biệt đối với văn hóa và con người Việt Nam.

"Áo dài mang lại cho tôi cảm giác khiêm tốn, nhã nhặn nhưng thoải mái. Tôi cũng rất thích tinh thần cách tân của các nhà thiết kế Việt Nam, những người đã thổi một làn gió hiện đại vào tà áo truyền thống, giúp trang phục này vừa giữ được nét đẹp cổ điển, vừa phù hợp với hơi thở của thời đại", Rashmita Rasindran cho hay.

Mỗi khi sải bước trên sàn diễn trong tà áo dài, Rashmita đều cảm thấy như đang ôm trọn và nâng niu văn hóa Việt vào trong trái tim. Cô tự nhận mình là người may mắn khi có cơ hội được trải nghiệm và lan tỏa vẻ đẹp của trang phục này.

Chia sẻ cảm nhận về khi tiếp xúc với những phụ nữ Việt Nam, Rashmita ấn tượng với sự tự tin và bản lĩnh của họ. "Mặc dù văn hóa truyền thống của Việt Nam đề cao sự dịu dàng, kín đáo, nhưng các cô gái Việt vẫn mạnh mẽ và tỏa sáng trên các đấu trường sắc đẹp quốc tế. Họ không cố gắng trở thành một phiên bản khác của bản thân mà luôn là chính mình, mang theo tinh thần dân tộc lớn lao", cô nhận xét.

Cùng với sự xuất hiện đáng chú ý của Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế Rashmita Rasindran, chương trình trình diễn thời trang còn thu hút khán giả bởi những tiết mục độc đáo như cắt tóc, tạo mẫu ngay trên sân khấu.

Qua đó, khán giả thấy được sự kết hợp thú vị giữa trang phục và kiểu tóc, tạo nên sự hấp dẫn cho chương trình.

Đạo diễn Lê Trần Đắc Ngọc, người thực hiện chương trình cho biết, ý tưởng chương trình đến từ 4 yếu tố khởi nguyên của sự sống, cái đẹp và sự tái sinh không ngừng, đó là: Đất, nước, lửa, khí. Đây cũng là chủ đề của chương trình.

Sự kiện thời trang này cũng là nơi các NTK như: Kiên Vũ, Hạnh Nguyễn, Hoàng Linh... giới thiệu các bộ sưu tập thời trang theo 4 chủ đề của chương trình. Các trang phục được phối hợp cùng với những kiểu tóc của các nhà tạo mẫu Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan...

Trang phục kết hợp với kiểu tóc độc đáo gây ấn tượng thị giác đặc biệt với khán giả.

Mái tóc "rực lửa" của một nữ người mẫu được tạo kiểu từ tóc thật. Cô cho biết kiểu tóc này đã tốn nhiều giờ của ê-kíp để thực hiện.