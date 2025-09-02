2.000 người đồng diễn "Khí phách Việt Nam" làm thổn thức hàng triệu con tim

2.000 người đồng diễn "Khí phách Việt Nam" trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, làm thổn thức hàng triệu con tim Việt (Video: VTV).

Sáng 2/9, trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, hơn 2.000 nghệ sĩ và diễn viên quần chúng đã tạo nên một màn đồng diễn nghệ thuật đặc biệt, hoàn thành sứ mệnh của một khúc tráng ca khép lại lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh.

Tiết mục đồng diễn nghệ thuật mang tên Khí phách Việt Nam, kéo dài khoảng 12 phút, gói trọn hành trình lịch sử, tinh thần quật cường và khát vọng độc lập của dân tộc.

Sau phần diễu binh, diễu hành trang nghiêm, tiết mục này là lời ca bế mạc, khiến cho cảm xúc của hàng triệu người Việt Nam theo dõi trực tiếp tại Quảng trường Ba Đình và qua màn ảnh nhỏ như dâng trào, chan chứa niềm tự hào về quê hương đất nước.

Các nghệ sĩ nổi tiếng tham gia tiết mục đồng diễn "Khí phách Việt Nam" (Ảnh: Cắt từ video).

Tiết mục Khí phách Việt Nam quy tụ khoảng 80 nghệ sĩ tiêu biểu của khối văn hóa - thể thao, trong đó những ca sĩ hát chính bao gồm: Mỹ Tâm, Tùng Dương, Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi, Anh Tú, Erik, Đức Phúc, Double2T...

Bên cạnh đó là rất nhiều gương mặt diễn viên, ca sĩ, hoa hậu, vận động viên khác như: Hoa hậu Tiểu Vy, Hoa hậu Lương Thùy Linh, Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc, ca sĩ Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh, Trần Tuấn Hùng, Đỗ Hoàng Hiệp, diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc, Khả Ngân..., cùng toàn bộ dàn diễn viên phim Mưa đỏ.

Cùng với đó là các nghệ sĩ đến từ nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống như kịch, chèo, cải lương... tạo nên sự phong phú và đa dạng cho màn trình diễn này.

Bé gái Thủy Tiên và ca sĩ Mỹ Tâm cất giọng mở màn tiết mục (Ảnh: Chụp màn hình).

Tiết mục đồng diễn mở màn bằng 2 ca khúc Tiến quân ca và Giai điệu tự hào. Ca sĩ nhí Hà Thủy Tiên (SN 2018) là người đầu tiên cất giọng. Chất giọng trong trẻo của cô bé như mở ra niềm hy vọng về một tương lai tươi sáng, với những thế hệ măng non tiếp bước cha anh.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Hà Văn Bạo (32 tuổi, Hà Nội) - cha của bé Thủy Tiên - cho biết, gia đình anh vô cùng tự hào khi con gái được góp mặt trong tiết mục nghệ thuật quan trọng ở lễ kỷ niệm diễn ra tại Quảng trường Ba Đình.

Bé Thủy Tiên học múa, hát từ nhỏ, nên khá dạn dĩ, tự tin. Biên đạo của chương trình liên hệ gia đình mời bé tham gia tiết mục ở A80 sau quá trình tuyển chọn kỹ lưỡng, yêu cầu về chất giọng trong trẻo, gương mặt, biểu cảm hồn nhiên, ngây thơ đúng lứa tuổi.

Về phía mình, ca sĩ Mỹ Tâm bày tỏ niềm hạnh phúc khi được góp mặt trong tiết mục này: "Tôi cảm thấy vinh hạnh và may mắn khi được góp mặt trong cột mốc ý nghĩa và cảm xúc của đất nước. Tôi đã đến Hà Nội thân yêu và cảm thấy rất tự hào. Được hòa trong không khí này không còn gì đẹp hơn".

Cũng góp mặt trong màn trình diễn này, Hoa hậu Trần Tiểu Vy chia sẻ cảm xúc: “Vy rất vinh dự và tự hào khi được là phần nhỏ trong bức tranh ngày hội lớn của dân tộc Việt Nam”.

Hơn 2.000 người tham gia trình diễn tiết mục "Khí phách Việt Nam" (Ảnh: Chụp màn hình).

Khi giọng hát đầy nội lực của Mỹ Tâm, hòa quyện cùng chất giọng trong trẻo của bé Hà Thủy Tiên, khán giả trên quảng trường như lặng đi để lắng nghe. Những âm thanh cổ vũ rộn vang trước đó nhường chỗ cho giây phút lắng đọng, thưởng thức âm nhạc và cảm xúc thăng hoa.

Những phút tiếp theo, không khí trở nên sôi động hơn với các ca khúc: Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời, Việt Nam ơi tiến bước tới vinh quang, Việt Nam trong tôi là... do các ca sĩ Hòa Minzy, Đức Phúc, Hoàng Bách... cùng hòa giọng.

Cùng với những giọng ca truyền tải cảm xúc của các ca sĩ là màn kết hợp nhịp nhàng, công phu của khoảng 2.000 diễn viên múa minh họa, xếp thành những hình khối phức tạp, phù hợp với từng phân đoạn, giúp nâng tầm sự hoành tráng của tiết mục, xứng đáng là màn trình diễn nghệ thuật cấp quốc gia, chào mừng Quốc khánh 2/9.

Trong những phút giây này, hàng triệu trái tim Việt Nam như hòa cùng một nhịp đập, hòa cùng lời ca, tiếng hát, làm dâng lên niềm tự hào được sinh ra tại đất nước này, được kế thừa truyền thống hàng ngàn năm của dân tộc và được che chở bởi sự hy sinh của lớp lớp những người đi trước.