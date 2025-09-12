Độ Mixi: Từ nhân viên văn phòng đến streamer gây tranh cãi

Từ nhân viên văn phòng đến streamer

Tối 11/9, Công an TP Hà Nội cho biết Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa làm việc với streamer (người thực hiện phát sóng trực tiếp trên mạng xã hội) Phùng Thanh Độ, tức Độ Mixi, liên quan đến hành vi sử dụng chất cấm và phát ngôn lệch chuẩn trên mạng xã hội.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh, video cho thấy Độ Mixi sử dụng shisha tại một quán bar. Nhận nhiều ý kiến chỉ trích từ dư luận, Độ Mixi xin lỗi và giải thích anh "không biết shisha là chất cấm".

Streamer Độ Mixi (Ảnh: Facebook nhân vật).

Độ Mixi sinh năm 1989, quê ở Cao Bằng, từng là nhân viên văn phòng trước khi chuyển hướng hoạt động trong vai trò game thủ vào năm 2017.

Anh được biết đến là một trong "tứ hoàng streamer" của Việt Nam, cùng PewPew, Xemesis và ViruSs. Ngoài các nội dung về game, Độ Mixi cũng thường livestream chia sẻ về trải nghiệm cuộc sống.

Năm 2020, Độ Mixi từng lập kỷ lục trong một buổi phát sóng trực tiếp với hơn 240.000 người xem cùng lúc. Sau khi tham gia Sao nhập ngũ năm 2022, tên tuổi Độ Mixi càng được nhiều khán giả biết đến.

Anh có lượng người hâm mộ lớn, hiện sở hữu kênh YouTube hơn 8 triệu người đăng ký, kênh TikTok đạt 7,2 triệu người theo dõi.

Nhiều khán giả đánh giá Độ Mixi có nguồn thu nhập ổn định từ kênh YouTube, tiền người hâm mộ ủng hộ trong mỗi lần livestream và cát-xê hợp đồng quảng cáo. Ngoài ra, Độ Mixi còn phát hành MV, sản xuất phim, kinh doanh.

Năm 2024, anh thành lập công ty riêng về lĩnh vực quảng cáo, đặt trụ sở ở TPHCM, có vốn điều lệ là 500 triệu đồng.

Độ Mixi trong chương trình "Sao nhập ngũ 2025" (Ảnh: Chụp màn hình).

Gần đây nhất, Độ Mixi tham gia Sao nhập ngũ 2025, là một trong 4 đội trưởng nam của chương trình.

Những ngày qua, khi Độ Mixi vướng tranh cãi hút shisha ở quán bar, nhiều khán giả để lại nhiều bình luận trên fanpage Sao nhập ngũ, yêu cầu chương trình "cắt sóng" nam streamer tai tiếng.

Theo ghi nhận của phóng viên, fanpage chương trình đã ẩn hình ảnh của Độ Mixi. Song, nam streamer này vẫn xuất hiện trong tập mới nhất (tập 6) hôm 10/9.

Gây tranh cãi vì chửi thề, ứng xử lệch chuẩn

Đây không phải là lần đầu tiên Độ Mixi gây tranh cãi trong dư luận. Suốt 8 năm hoạt động trong làng game, nam streamer này thường bị chỉ trích vì phong cách trò chuyện thô lỗ, thường xuyên văng tục chửi thề trong các buổi livestream.

Năm 2020, Độ Mixi từng bị "điểm danh" trong danh sách streamer sử dụng ngôn từ nhạy cảm, ảnh hưởng xấu đến giới trẻ. Sau đó, anh hứa hẹn sẽ không ứng xử thô tục trên mạng xã hội, song tình trạng chửi thề vẫn diễn ra.

Độ Mixi thường được biết đến với những video livestream nói chuyện bỗ bã, văng tục (Ảnh: Chụp màn hình).

Không chỉ vướng tranh cãi với lối nói chuyện bỗ bã, Độ Mixi cũng nhiều lần bị chỉ trích khi có phát ngôn coi thường phụ nữ, chia sẻ nội dung tiêu cực về chuyện tình dục.

Cuối năm ngoái, nam streamer từng công khai chỉ trích thô tục một phóng viên tác nghiệp trong trận bóng đá ở ASEAN Cup 2024 vì cho rằng người này "dùng camera dí sát mặt mình". Thời điểm đó, dân mạng không đồng tình với cách ứng xử kém văn minh của Độ Mixi.

Cách đây không lâu, Độ Mixi cũng khiến cộng đồng mạng tranh cãi khi kể về "chiến tích" bán đĩa 18+ từ năm học cấp 2, bỏ học để đi chơi ở tiệm game...

“Học cấp 2, hội bạn tôi có khoảng 6-7 tháng không đi học thêm mà ra quán game ngồi, đến cuối tháng thì lấy tiền đi học thêm ra trả nợ quán… Vui lắm, vui không tả được”, Độ Mixi nói.