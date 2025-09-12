Sắc vóc quyến rũ của Selena Gomez trong ngày sắp lên xe hoa

Mới đây, Selena Gomez xuất hiện tại một sự kiện tại New York (Mỹ). Nữ ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng diện váy ngắn ôm sát cơ thể màu đỏ rực, trang điểm và để tóc ngắn ngang vai theo phong cách cổ điển.

Hình ảnh mới nhất của cô tại New York đã khiến cộng đồng mạng xôn xao. Trong đó, gu thời trang tinh tế, thanh lịch và đôi chân thon dài của Selena Gomez khiến nhiều người không thể rời mắt.

Selena Gomez ngày càng trẻ trung, xinh đẹp và quyến rũ (Ảnh: Sina).

Selena Gomez đang dần tiến tới ngày trọng đại của cuộc đời, hôn lễ của cô và nhà sản xuất âm nhạc Benny Blanco. Theo nguồn tin của People, đám cưới của họ sẽ diễn ra tại California (Mỹ) trong tháng 9 này.

Đến nay, địa điểm và thời gian tổ chức đám cưới đều chưa được hé lộ vì lý do an ninh. Cặp đôi hy vọng ngày trọng đại sẽ diễn ra ấm cúng, riêng tư và mang đậm dấu ấn cá nhân.

Để đảm bảo sự riêng tư, Selena Gomez yêu cầu tất cả khách mời không dùng điện thoại tại lễ cưới và tăng cường lực lượng bảo vệ tại địa điểm diễn ra sự kiện.

Một người bạn của cặp đôi cho hay, Selena và Benny chọn tổ chức đám cưới cuối hè để phù hợp với lịch làm việc của cả hai người. Họ cũng muốn những người bạn thân cũng có mặt trong dịp đặc biệt này. Nữ ca sĩ mới đính hôn Taylor Swift được kỳ vọng sẽ xuất hiện tại sự kiện này.

Selena Gomez chuẩn bị lên xe hoa trong tháng 9 này (Ảnh: GC Images).

Selena Gomez giảm cân từ năm ngoái và đã rất thành công trong hành trình tìm lại chính mình (Ảnh: GC Images).

Trước đó, vào đầu tháng này, nữ ca sĩ đã tổ chức tiệc độc thân cùng bạn bè thân thiết. Trên Instagram, bộ ảnh trong tiệc độc thân của Selena Gomez thu hút hơn 7,1 triệu lượt thích chỉ trong 1 ngày đăng tải.

Hôn lễ của Selena và Benny được xem là một trong những sự kiện đáng chờ đợi của làng giải trí. Cặp đôi công khai hẹn hò từ cuối năm 2023. Bạn trai từng hợp tác tạo nên ca khúc đình đám Single Soon của cô.

Benny Blanco, tên thật là Benjamin Joseph Levin, là nhà sản xuất âm nhạc, nhạc sĩ và rapper người Mỹ. Anh đã đạt được nhiều thành công trong ngành công nghiệp âm nhạc và là một trong những nhân vật quan trọng đằng sau những ca khúc nổi tiếng của các ngôi sao ca nhạc hàng đầu như: Katy Perry, Maroon 5, Rihanna, Ed Sheeran...

Selena Gomez và Benny Blanco tiến tới hôn nhân sau gần 2 năm hẹn hò (Ảnh: Getty Images).

Chồng tương lai của giọng ca nổi tiếng là người giản dị. Anh đồng hành với cô trong công việc cũng như những niềm vui trong cuộc sống. Selena từng bày tỏ tình cảm với Benny: "Anh ấy tốt hơn bất kỳ ai tôi từng hẹn hò. Đó là sự thật".

Trước khi đính hôn với Benny, Selena Gomez từng có nhiều cuộc tình ồn ào với các đồng nghiệp trong làng giải trí. Trong đó, dài hơi nhất là chuyện tình 8 năm với "hoàng tử nhạc pop" Justin Bieber.

Selena Gomez được biết tới trong vai trò diễn viên, nhà làm phim, nữ doanh nhân. Trong sự nghiệp ca hát và diễn xuất, Selena đều gặt hái được những thành tích ấn tượng, cô đã nhận được nhiều giải thưởng uy tín.

Tạp chí âm nhạc Billboard (Mỹ) đưa Selena vào danh sách những nghệ sĩ thành công nhất từ năm 2010 đến nay. Nữ ca sĩ hiện là doanh nhân thành đạt với thương hiệu mỹ phẩm của riêng mình, Rare Beauty. Selena Gomez sở hữu khối tài sản ước tính 1,3 tỷ USD.