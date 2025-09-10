Anh Tạ phim "Mưa đỏ" nhập viện, vợ tiết lộ tình trạng sức khỏe

Trên trang cá nhân mới đây, diễn viên Phương Nam thu hút sự chú ý khi đăng tải hình ảnh nằm trên giường bệnh. Dù gương mặt có phần nhợt nhạt, anh vẫn giữ nụ cười rạng rỡ và lạc quan nhắn nhủ: "Quyết không bỏ cuộc, mọi người đợi Phương Nam nhé".

Bên dưới bài đăng, "anh Tạ" của Mưa đỏ cho biết bản thân bị sốt virus cúm A, đồng thời gửi lời cảm ơn đồng nghiệp và khán giả đã quan tâm, hỏi thăm sức khỏe. Nhiều bạn diễn trong Mưa đỏ cũng để lại bình luận động viên, bày tỏ sự lo lắng.

Nam diễn viên giữ sự lạc quan trên giường bệnh (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trong buổi giao lưu với phóng viên Dân trí vào trưa 10/9, dàn diễn viên Mưa đỏ gồm Steven Nguyễn, Đỗ Nhật Hoàng và Đình Khang nhận thử thách gọi điện thoại cho Phương Nam. Tuy nhiên, cả ba cho biết anh đang nhập viện, phải truyền nước nên không thể bắt máy.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, chị Trịnh Yến - vợ nam diễn viên - xác nhận chồng nhập viện từ tối hôm qua. Chị cho biết chồng bị virus A, sốt nhiều lần nên bác sĩ yêu cầu theo dõi thêm. Có thể nam diễn viên phải nằm viện 3-4 ngày nữa. Hiện tại, anh giữ tinh thần lạc quan và mong sớm trở lại công việc.

"Do tình hình sức khỏe, một số lịch trình đã được gia đình xin phép dời lại để đảm bảo anh hồi phục hoàn toàn", vợ diễn viên Phương Nam cho hay.

Bà xã chia sẻ hình ảnh của diễn viên Phương Nam (Ảnh: Facebook nhân vật).

Thời gian gần đây, đoàn phim Mưa đỏ liên tục tham gia các hoạt động quảng bá, gặp gỡ khán giả trên khắp cả nước. Mỗi lần xuất hiện, dàn diễn viên đều thể hiện sự nhiệt tình và gần gũi, trong đó Phương Nam luôn mang lại nhiều thiện cảm bởi sự thân thiện, tràn đầy năng lượng.

Diễn viên Phương Nam bên vợ con (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trong Mưa đỏ, diễn viên Phương Nam thủ vai Tiểu đội trưởng Tạ (Tiểu đoàn K3 Tam Sơn), để lại ấn tượng sâu sắc với khán giả.

Diễn viên Phương Nam cho biết, từ khi nhận dự án Mưa đỏ, anh coi đó là niềm tự hào của bản thân. Để có ngoại hình hợp với nhân vật, anh giảm 15kg bằng chế độ tập luyện khắt khe trong vòng 2 tháng. Anh còn leo 39 tầng thang bộ mỗi ngày, ngụp lặn dưới biển, cuốc đất trồng cây và ăn kiêng nghiêm ngặt. Từ 78kg, anh giảm xuống còn 63kg và duy trì suốt quá trình quay.

Khi ngồi trước màn ảnh rộng xem lại tác phẩm, Phương Nam xúc động: "Tôi khóc vì thương anh Tạ, khóc vì bản thân đã làm được, và khóc vì biết ơn mọi người".