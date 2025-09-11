Nghệ sĩ Thương Tín không thể đi lại, diện mạo thay đổi gây chú ý

Mới đây, nhạc sĩ Tô Hiếu gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh mới của nghệ sĩ Thương Tín. Trong ảnh, nam diễn viên trông "có da có thịt" hơn trước, gương mặt hồng hào, không còn hốc hác như những lần xuất hiện gần đây. Nhiều khán giả gửi lời hỏi han về tình trạng sức khỏe của ông.

Nhạc sĩ Tô Hiếu chia sẻ hình ảnh của nghệ sĩ Thương Tín (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết anh vừa có chuyến thăm nghệ sĩ Thương Tín tại Phan Rang (Khánh Hòa) vào chiều 10/9. Hiện tại, nam diễn viên sống trong ngôi nhà của mẹ ruột, được em trai trực tiếp chăm sóc.

"Đợt này anh Tín tăng được khoảng 3-4kg, trông cũng hồng hào, trắng trẻo hơn. Nhưng ngược lại, anh ít nói và trầm ngâm hơn trước. Những lần trước còn hỏi han chuyện này chuyện kia, giờ chỉ nói ngắn 2-3 câu hoặc ậm ừ thôi", nhạc sĩ chia sẻ.

Theo Tô Hiếu, vấn đề lớn nhất mà nghệ sĩ Thương Tín phải đối mặt là việc hai chân gần như không thể tự di chuyển. Trước đó, bác sĩ chẩn đoán ông bị vỡ khớp gối bánh chè, buộc phải ngồi xe lăn và cần điều trị dài hạn trước khi tính đến phương án phẫu thuật.

"Chuyện đi đứng của anh Tín gặp nhiều khó khăn. Cả ngày anh chỉ quanh quẩn trong nhà, ngồi trên ghế hoặc giường. Những việc vệ sinh cá nhân đều cần em trai hỗ trợ, còn khi di chuyển thì phải có người dìu", nhạc sĩ nói thêm.

Hoàn cảnh gia đình hiện tại của Thương Tín cũng nhiều chật vật. Người em vừa chăm sóc mẹ gần 90 tuổi, vừa gánh thêm trách nhiệm chăm anh trai. Ngôi nhà đã xuống cấp, việc xoay xở cuộc sống phụ thuộc vào sự góp sức của một vài chị em trong gia đình.

Nghệ sĩ Thương Tín tăng cân, mập mạp hơn so với trước (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trong lần gặp gỡ, nghệ sĩ Thương Tín vẫn nhận ra Tô Hiếu và tỏ ra vui mừng. Ông bày tỏ mong muốn được trở lại TPHCM sinh sống, song nhạc sĩ khuyên đàn anh nên ở lại quê để dưỡng sức, bởi hiện nay ông không còn đủ điều kiện sức khỏe để tham gia nghệ thuật.

"Bây giờ, niềm mong mỏi lớn nhất của anh Tín là được gặp con gái. Nhưng với hoàn cảnh hiện tại, điều đó cũng không dễ dàng", Tô Hiếu chia sẻ.