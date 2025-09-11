Nghệ sĩ Thương Tín không thể đi lại, diện mạo thay đổi gây chú ý
(Dân trí) - Nhạc sĩ Tô Hiếu hé lộ tình trạng sức khỏe hiện tại của nghệ sĩ Thương Tín.
Mới đây, nhạc sĩ Tô Hiếu gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh mới của nghệ sĩ Thương Tín. Trong ảnh, nam diễn viên trông "có da có thịt" hơn trước, gương mặt hồng hào, không còn hốc hác như những lần xuất hiện gần đây. Nhiều khán giả gửi lời hỏi han về tình trạng sức khỏe của ông.
Trao đổi với phóng viên Dân trí, nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết anh vừa có chuyến thăm nghệ sĩ Thương Tín tại Phan Rang (Khánh Hòa) vào chiều 10/9. Hiện tại, nam diễn viên sống trong ngôi nhà của mẹ ruột, được em trai trực tiếp chăm sóc.
"Đợt này anh Tín tăng được khoảng 3-4kg, trông cũng hồng hào, trắng trẻo hơn. Nhưng ngược lại, anh ít nói và trầm ngâm hơn trước. Những lần trước còn hỏi han chuyện này chuyện kia, giờ chỉ nói ngắn 2-3 câu hoặc ậm ừ thôi", nhạc sĩ chia sẻ.
Theo Tô Hiếu, vấn đề lớn nhất mà nghệ sĩ Thương Tín phải đối mặt là việc hai chân gần như không thể tự di chuyển. Trước đó, bác sĩ chẩn đoán ông bị vỡ khớp gối bánh chè, buộc phải ngồi xe lăn và cần điều trị dài hạn trước khi tính đến phương án phẫu thuật.
"Chuyện đi đứng của anh Tín gặp nhiều khó khăn. Cả ngày anh chỉ quanh quẩn trong nhà, ngồi trên ghế hoặc giường. Những việc vệ sinh cá nhân đều cần em trai hỗ trợ, còn khi di chuyển thì phải có người dìu", nhạc sĩ nói thêm.
Hoàn cảnh gia đình hiện tại của Thương Tín cũng nhiều chật vật. Người em vừa chăm sóc mẹ gần 90 tuổi, vừa gánh thêm trách nhiệm chăm anh trai. Ngôi nhà đã xuống cấp, việc xoay xở cuộc sống phụ thuộc vào sự góp sức của một vài chị em trong gia đình.
Trong lần gặp gỡ, nghệ sĩ Thương Tín vẫn nhận ra Tô Hiếu và tỏ ra vui mừng. Ông bày tỏ mong muốn được trở lại TPHCM sinh sống, song nhạc sĩ khuyên đàn anh nên ở lại quê để dưỡng sức, bởi hiện nay ông không còn đủ điều kiện sức khỏe để tham gia nghệ thuật.
"Bây giờ, niềm mong mỏi lớn nhất của anh Tín là được gặp con gái. Nhưng với hoàn cảnh hiện tại, điều đó cũng không dễ dàng", Tô Hiếu chia sẻ.
Thương Tín tên thật là Bùi Thương Tín (SN 1956), quê ở Phan Rang, Ninh Thuận (cũ). Khởi đầu sự nghiệp với cải lương nhưng ông được biết đến nhiều hơn trong lĩnh vực điện ảnh.
Tháng 2/2021, ông nhập viện vì đột quỵ. Thời điểm đó, nam nghệ sĩ được một số đồng nghiệp trong đó có nghệ sĩ Trịnh Kim Chi giúp đỡ, kêu gọi quyên góp.
Sau khi khỏi bệnh một thời gian, ông chủ yếu sống nhờ tiền đồng nghiệp và mạnh thường quân hỗ trợ. Có thời điểm, Thương Tín đi giao hàng để trang trải cuộc sống nhưng sau đó cũng bỏ nghề vì sức khỏe không cho phép.
Từ năm 2022, Thương Tín được nhạc sĩ Tô Hiếu cưu mang, hỗ trợ nhận show đi hát kiếm thu nhập.