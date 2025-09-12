Những ngày qua, nghi vấn về việc G-Dragon trở lại Việt Nam biểu diễn được người hâm mộ xôn xao bàn tán trên các diễn đàn âm nhạc.

Tới ngày 12/9, phía nam ca sĩ Hàn Quốc đã công bố chính xác lịch biểu diễn của chặng 4 trong chuyến lưu diễn toàn cầu Übermensch của anh. Cụ thể, G-Dragon sẽ biểu diễn tại Hà Nội vào ngày 8/11 và tại Đài Loan (Trung Quốc) vào ngày 1/11 và 2/11.

G-Dragon sẽ biểu diễn một đêm duy nhất tại Hà Nội vào ngày 8/11 tới (Ảnh: Instagram).

Sự trở lại của G-Dragon khiến người yêu nhạc trẻ xứ Hàn tại Việt Nam hào hứng. Trên các diễn đàn, người hâm mộ ngôi sao thế hệ 8X đã bàn bạc về cách thức đặt vé cũng như gửi lời chào mừng nam nghệ sĩ trở lại.

Trước đó, trong tháng 6 vừa rồi, G-Dragon từng khiến người hâm mộ Việt Nam phát sốt khi biểu diễn tại chương trình Kstar Spark, lấp kín Mỹ Đình với 40.000 người. Dù chỉ biểu diễn 5 bài hát, G-Dragon vẫn là tâm điểm của đêm diễn và để lại ấn tượng tốt đẹp với khán giả Việt Nam với màn biểu diễn ấn tượng dưới cơn mưa nặng hạt.

Sau đêm diễn, ngôi sao Hàn Quốc đã chia sẻ hình ảnh của buổi diễn trên trang cá nhân và viết: “Chúng ta đã ở đây suốt đêm để có những niềm vui ý nghĩa. Chúng ta đã ở đây suốt đêm để tận hưởng niềm may mắn. Cảm ơn Hà Nội, từ tận đáy lòng”.

G-Dragon từng có màn biểu diễn ấn tượng dưới mưa trên Sân vận động Mỹ Đình vào tháng 6 vừa rồi (Ảnh: Nate).

Trên trang cá nhân của mình, vệ sĩ thân thiết của G-Dragon cũng đăng lại khoảnh khắc “tắm mưa huyền thoại” của ngôi sao xứ Hàn cùng dòng ghi chú: “Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới 40.000 khán giả đã ở lại tới giây phút cuối, bất chấp điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Xin chân thành cảm ơn các bên liên quan, toàn thể đội ngũ vận hành, các nhân viên và ban tổ chức, đội ngũ an ninh đã làm việc hết sức mình. Cuối cùng, xin cảm ơn nghệ sĩ với màn biểu diễn tuyệt vời”.

Không chỉ biểu diễn nhiệt tình, G-Dragon còn rất chịu khó tương tác với người hâm mộ tại Việt Nam sau đêm diễn. Ngôi sao ca nhạc xứ Hàn được phát hiện “thả tim” nhiều video ghi lại đêm diễn của anh tại Việt Nam do khán giả Việt đăng tải trên mạng xã hội Instagram.

G-Dragon được xem là ông hoàng nhạc trẻ Hàn Quốc (Ảnh: Newsen).

G-Dragon (tên thật là Kwon Ji Yong) được xem là biểu tượng của ngành công nghiệp âm nhạc và thời trang tại Hàn Quốc. Anh bắt đầu sự nghiệp từ năm 2006 như một thành viên chủ chốt của nhóm nhạc nam Big Bang, sau đó phát triển sự nghiệp riêng.

Album Heartbreaker của G-Dragon phát hành năm 2009 trở thành album bán chạy nhất của một nghệ sĩ nhạc trẻ Hàn Quốc vào thời điểm đó và giành giải Album của năm tại lễ trao giải Âm nhạc châu Á Mnet 2009.

Ngôi sao sinh năm 1988 được truyền thông và người hâm mộ tôn vinh với biệt danh "ông hoàng Kpop (nhạc trẻ xứ Hàn)" do thành công và tầm ảnh hưởng lớn mà anh mang lại trong lĩnh vực âm nhạc và thời trang.