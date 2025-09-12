Con tan học từ 15h30, mẹ thấp thỏm đứng ngồi không yên

Con chị Trà đang học lớp 7 tại Cầu Giấy, Hà Nội. Dù năm học mới đã chính thức bắt đầu được 1 tuần và học sinh đã tựu trường hơn 2 tuần, trường con chị Trà chưa có thời khoá biểu chính thức.

Theo chị Trà, buổi sáng con chị học 4 tiết, buổi chiều học 2 tiết, nghỉ học thứ 7. Trường chưa tổ chức câu lạc bộ ngoại khoá, không có tiết tiếng Anh với người nước ngoài, không có tiết học STEM như năm học trước. Với lịch này, ngày nào con chị cũng phải ra về lúc 15h30.

"Mỗi lần đặt xe đón con tôi không dám rời màn hình điện thoại để theo dõi ứng dụng xem tài xế đang chở con tôi đi đến đâu", chị Trà bày tỏ nỗi lo lắng, thấp thỏm khi không thể trực tiếp đi đón con.

Học sinh THCS tại xã đạo Minh Châu, Hà Nội (Ảnh: Đỗ Ngọc Lưu).

Chị Phạm Thị Chi có con học tại một trường THCS khác trên địa bàn cũng phản ánh tương tự.

“Nhà tôi cách trường 4km, không tiện tuyến xe buýt. Con mới lớp 6 chưa tự đi xe đạp được. Thời gian qua tôi và chồng phải cắt cử nhau xin về sớm đón con. Nhịp sinh hoạt, công việc của cả nhà xáo trộn hết cả”, chị Chi chia sẻ.

Theo khảo sát của phóng viên Dân trí tại địa bàn các phường Cầu Giấy, Từ Liêm, các trường tiểu học cơ bản duy trì thời gian biểu như năm học 2024-2025. Học sinh tan học từ 16h đến 16h20 tuỳ theo khối lớp để đảm bảo giao thông thông thoáng.

Tuy nhiên, các trường THCS chỉ tổ chức 6 tiết/ngày, không có các tiết học liên kết về tiếng Anh, STEM, kỹ năng sống, toán tiếng Anh…

Cô Nguyễn Thị Vân, giáo viên một trường THCS tại Hà Nội, phân tích những trở ngại mà các trường đang gặp phải khi thực hiện học 2 buổi/ngày:

Từ năm học 2025-2026, các trường THCS và THPT có đủ điều kiện cơ sở vật chất phải triển khai học 2 buổi/ngày. Trong đó, buổi 1 học chính khoá, buổi 2 tổ chức các hoạt động củng cố, phát triển toàn diện nghệ thuật, thể thao, kỹ năng sống, năng lực số… Cũng từ năm học này, học sinh được miễn học phí.

Tuy nhiên, hai chính sách này khác nhau. Học sinh được miễn học phí cho nội dung giáo dục chính khoá, bắt buộc. Song nhiều phụ huynh đang hiểu rằng, các nội dung giáo dục ngoài chương trình bắt buộc cũng miễn phí.

Điều đó dẫn tới những yêu cầu từ phụ huynh như: Nhà trường phải tổ chức thêm tiết học để kéo dài ngày học đến 16h30 hoặc 17h. Nhà trường phải tổ chức ôn tập, củng cố cho học sinh vào cuối buổi thay vì phải đăng ký các lớp kỹ năng, rèn đức trí thể mĩ…

"Yêu cầu này là chính đáng, với điều kiện nhà trường có nguồn lực tài chính để triển khai. Nguồn tài chính này có thể lấy từ ngân sách, từ huy động xã hội hoá, hoặc từ phụ huynh đóng góp.

Riêng tiết ôn tập, củng cố cho học sinh các trường không dám làm do vướng quy định dạy thêm, học thêm”, cô Vân nói.

Cô Vân nhấn mạnh, Thông tư 29 của Bộ GD&ĐT quy định rõ, cấp THCS chỉ được học thêm trong 3 trường hợp: phụ đạo học sinh chưa đạt, bồi dưỡng học sinh giỏi và ôn thi cuối cấp.

Như vậy, phần lớn học sinh khối 6, 7, 8 sẽ không được học thêm dưới mọi hình thức. Nhà trường cũng không được phép thu tiền học thêm dưới mọi hình thức.

“Nếu trường muốn tổ chức thêm tiết ôn tập, củng cố cho học sinh để tăng số tiết học thì không được thu tiền của phụ huynh. Đồng nghĩa với việc giáo viên không được trả công dù làm thêm giờ, dạy vượt định mức. Đây chắc chắn không phải một giải pháp áp dụng cho lâu dài”, cô Vân nói.

Ở khối tiểu học, cô Nguyễn Hương Giang, giáo viên tại Cầu Giấy, cho biết: Sớm nhất phải sang tuần sau, các trường mới có thời khoá biểu cố định.

“Cuối tuần này là lịch họp phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm cần xin ý kiến đồng thuận mới chính thức triển khai các tiết học liên kết. Không có các tiết học này, học sinh tiểu học cũng phải về sớm, vì Bộ chỉ cho phép dạy chính khoá tối đa 7 tiết/ngày.

Nhìn chung, cấp tiểu học không có xáo trộn do đã triển khai học 2 buổi/ngày từ rất nhiều năm nay. Nhưng với các trường THCS lần đầu tổ chức học 2 buổi, công tác triển khai sẽ khó khăn hơn”, cô Giang chia sẻ.

Thời gian làm việc của giáo viên theo quy định của Bộ GD&ĐT Thời gian làm việc của giáo viên phổ thông được thực hiện theo Thông tư 05 của Bộ GD&ĐT, trong đó nêu rõ: “Thời gian làm việc của giáo viên thực hiện theo năm học và được quy đổi thành tiết dạy, bao gồm số tiết dạy trong 1 năm học và số tiết dạy trung bình trong 1 tuần theo định mức tiết dạy”. Cụ thể, định mức tiết dạy trung bình 1 tuần của giáo viên tiểu học là 23 tiết, giáo viên THCS là 19 tiết và giáo viên trường THPT là 17 tiết. Như vậy, nếu trường thực hiện học 5 buổi/tuần, giáo viên tiểu học sẽ dạy 4,6 tiết/ngày, giáo viên THCS dạy 3,8 tiết/ngày, giáo viên THPT dạy 3,4 tiết/ngày. Ngoài ra, Bộ quy định chế độ giảm định mức tiết dạy đối với giáo viên kiêm nhiệm các công tác khác như giáo viên chủ nhiệm, tổ trưởng tổ chuyên môn, công tác Đảng, Đoàn, giáo vụ, tư vấn học sinh…

(*) Tên phụ huynh và giáo viên đã thay đổi