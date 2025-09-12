Nguyên Xuân ra mắt serum dưỡng tóc và da đầu, tóc chắc khỏe từ dược liệu

Nguyên Xuân cho ra mắt dòng sản phẩm mới serum dưỡng chất dưỡng tóc và da đầu (Ảnh: Dược phẩm Hoa Linh).

Trong nhịp sống hiện đại, tình trạng tóc yếu, gãy rụng và thưa mỏng ngày càng phổ biến do căng thẳng, ô nhiễm, hay do tạo kiểu tóc thường xuyên. Đặc biệt, phụ nữ sau sinh, người mới ốm dậy hoặc thường xuyên uốn, nhuộm là những đối tượng dễ gặp vấn đề về tóc và da đầu.

Cảm giác bất an, thiếu tự tin mỗi khi buộc tóc, mỗi lần chải đầu thấy tóc rụng nhiều hơn bình thường - đó không chỉ là vấn đề về ngoại hình, mà còn là tín hiệu mái tóc, cơ thể đang cần được chăm sóc sâu hơn. Đây là lý do bạn cần một bước dưỡng chuyên sâu bên cạnh dầu gội hay dầu xả.

Giải pháp nuôi dưỡng tóc và da đầu, góp phần hỗ trợ tóc mới mọc chắc khỏe từ dược liệu cổ truyền phương Đông

Serum dưỡng chất dưỡng tóc và da đầu Nguyên Xuân là thành quả của hành trình nghiên cứu bền bỉ từ Trung tâm Dược mỹ phẩm Hoa Linh. Sản phẩm kế thừa bí quyết dưỡng tóc từ dược liệu cổ truyền phương Đông, kết hợp cùng công nghệ hiện đại để phát triển giải pháp chuyên biệt cho mái tóc và da đầu phụ nữ Việt.

Đây là sự hòa quyện giữa tinh hoa dược liệu thiên nhiên và thành tựu khoa học hiện đại, mang đến giải pháp giúp dưỡng tóc và da đầu, giúp chân tóc chắc khoẻ, góp phần giảm tóc gãy rụng, giúp tóc trông dày và đen hơn.

Trong mỗi giọt serum là sự chắt lọc của nhiều thành phần tốt cho tóc và da đầu như:

Vỏ bưởi, hoa cỏ ba lá, thông larix, sâm: Góp phần hỗ trợ tóc mới mọc chắc khỏe và ngăn ngừa rụng tóc, cho mái tóc trông dày hơn.

Lá trà xanh, lá cải xoong: Hỗ trợ kháng viêm và làm dịu da đầu, góp phần cải thiện khả năng sản xuất sắc tố melanin, giúp mái tóc đen tự nhiên.

Mầm đậu nành, mầm lúa mạch, rễ hoàng cầm: Góp phần giảm rụng tóc thông qua tác dụng chống lão hóa, cho mái tóc chắc khỏe, hạn chế rụng tóc trở lại sau khi ngưng sử dụng.

Serum dưỡng chất dưỡng tóc và da đầu Nguyên Xuân góp phần hỗ trợ mọc tóc mới chắc khỏe với bảng thành phần dược liệu thiên nhiên (Ảnh: Dược phẩm Hoa Linh).

Không chỉ tạo sự khác biệt bởi bảng thành phần, serum còn ghi điểm nhờ kết cấu lỏng nhẹ, dễ thẩm thấu, không gây bết dính. Hương thơm dược liệu dịu nhẹ mang lại cảm giác thư giãn dễ chịu, lưu lại nhẹ nhàng trên mái tóc sau khi sử dụng.

Giải pháp cho tóc yếu, dễ gãy rụng từ sâm (Ảnh: Dược phẩm Hoa Linh).

Chăm sóc tóc đúng cách với serum dưỡng chất dưỡng tóc và da đầu Nguyên Xuân

Sử dụng serum dưỡng mỗi ngày là bước quan trọng giúp nuôi dưỡng mái tóc chắc khỏe, hạn chế tình trạng khô xơ, chẻ ngọn. Sản phẩm phù hợp với những người có nguy cơ hoặc đang gặp tình trạng tóc gãy rụng như phụ nữ sau sinh, người vừa ốm dậy, hoặc thường xuyên sử dụng hóa chất để uốn, duỗi, nhuộm tóc.

Việc chăm sóc tóc đúng cách và đều đặn sẽ giúp mái tóc trở nên dày hơn, đen hơn và khỏe mạnh.

Cách dùng:

Bước 1: Sau khi gội sạch đầu và lau khô tóc, lắc đều chai và mở nắp, xịt 1-2 lần đều lên vùng da đầu và chân tóc, đặc biệt là các vùng da đầu tóc thưa, mỏng.

Bước 2: Massage nhẹ vài giây để tinh chất thấm sâu vào da đầu và chân tóc. Không cần xả lại tóc với nước.

Hai bước sử dụng serum dưỡng chất dưỡng tóc và da đầu Nguyên Xuân (Ảnh: Dược phẩm Hoa Linh).

Nhà sản xuất cho biết nên dùng serum đều đặn 1-2 lần/ngày, vào buổi sáng và tối, trong ít nhất 1-3 tháng để đạt hiệu quả tối ưu. Có thể kết hợp cùng dầu gội và dầu xả dược liệu Nguyên Xuân để mái tóc được chăm sóc toàn diện hơn, vừa giúp sạch da đầu, vừa nuôi dưỡng từ chân tóc. Đặc biệt thích hợp cho người có nguy cơ hoặc biểu hiện rụng tóc (người sử dụng hóa chất uốn, ép, nhuộm tóc; người mới ốm dậy; phụ nữ sau sinh…).

Sự ra mắt của serum dưỡng chất dưỡng tóc và da đầu Nguyên Xuân là bước tiến mới, góp phần hoàn thiện chuỗi giải pháp chăm sóc tóc từ trong ra ngoài, giúp thương hiệu giữ vững vị thế tiên phong trong ngành chăm sóc tóc từ dược liệu.

Các sản phẩm Nguyên Xuân hiện có sẵn tại hệ thống nhà thuốc, siêu thị, cửa hàng mỹ phẩm và kênh bán hàng trực tuyến. Để biết thêm chi tiết, truy cập website https://daugoiduoclieunguyenxuan.vn/

Đơn vị phân phối: Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoa Linh

Địa chỉ: 56 Trương Công Giai, phường Cầu Giấy, Hà Nội.