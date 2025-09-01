Mỹ Tâm cất giọng đầy nội lực, cùng Double2T "rực cháy" ở concert quốc gia

Ca sĩ Mỹ Tâm và Quán quân Rap Việt Double2T đã tạo nên một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất tại concert quốc gia đặc biệt 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc diễn ra tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) tối 1/9.

Màn song ca của 2 nghệ sĩ nhận được sự tán thưởng nồng nhiệt từ khán giả.

Mỹ Tâm và Double2T cùng hát ca khúc Khát vọng tuổi trẻ trong một bản phối đầy mới mẻ và truyền cảm hứng, có sự pha trộn giữa pop và rap. Màn trình diễn này được đánh giá là sự giao thoa hoàn hảo giữa 2 thế hệ nghệ sĩ.

Mỹ Tâm và Double2T song ca tại concert quốc gia đặc biệt (Video: VTV).

Trong khi Mỹ Tâm chinh phục người nghe bằng giọng hát nội lực, vang vọng như một lời hiệu triệu, thì Double2T lại mang đến màu sắc hiện đại với phần hát rap được viết riêng cho sân khấu này.

Mỹ Tâm và Double2T cũng phối hợp trang phục ăn ý với vũ đoàn, chọn 2 màu xanh và đỏ là những màu sắc đại diện cho sức trẻ, tinh thần hăng hái của thanh niên, phù hợp với bài hát.

Sự kết hợp giữa chất giọng mạnh mẽ của Mỹ Tâm và chất rap của Double2T đã tạo ra một bản nhạc vừa hào hùng, vừa trẻ trung, đẩy không khí tại sân vận động lên cao trào.

Đây được xem là một trong những điểm nhấn bùng nổ và khó quên nhất của chương trình.

Mỹ Tâm cất giọng ca nội lực tại concert quốc gia đặc biệt (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trước khi chương trình diễn ra, những hình ảnh Mỹ Tâm tham gia tổng duyệt tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng.

Sự xuất hiện của cô với chiếc áo thun in dòng chữ "Tâm yêu Việt Nam" và lá cờ đỏ sao vàng đã nhận được nhiều bình luận yêu thích.

Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ chia sẻ cảm xúc của mình về sự kiện trọng đại này: "Tôi cảm thấy vinh hạnh và may mắn khi được góp mặt trong cột mốc ý nghĩa và cảm xúc của đất nước. Được hòa mình vào không khí này không còn gì đẹp hơn".

Cô bày tỏ niềm phấn khởi, tự nhận mình là "khối yêu nước" và chia sẻ rằng trong lòng cô đã dâng trào niềm xúc động và hào khí khi tham gia tổng duyệt.

Màn song ca đặc biệt của Mỹ Tâm và Double2T (Ảnh: Cắt từ video).

Ngoài màn song ca ấn tượng của Mỹ Tâm và Double2T, chương trình concert quốc gia đặc biệt còn có nhiều tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, với sự tham gia của hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng.

Trong đó nổi bật là màn mashup ca khúc Còn gì đẹp hơn - nhạc phim Mưa đỏ - và nhạc phẩm huyền thoại Mẹ yêu con. Màn trình diễn gây nên sự xúc động không chỉ với khán giả và chính dàn diễn viên Mưa đỏ đóng vai trò diễn, múa minh họa cũng rưng rưng nước mắt.

Các màn trình diễn tại concert quốc gia đặc biệt đã góp phần tạo nên một bầu không khí âm nhạc vừa hùng tráng, vừa sâu sắc, thể hiện được tinh thần 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc của dân tộc.